Comment le comté de McHenry se comporte-t-il en termes de santé ? Le ministère de la Santé présentera les résultats du sondage – Shaw Local

Les résidents du comté de McHenry peuvent en savoir plus sur l’état de santé actuel de leur communauté en assistant à la présentation Healthier McHenry County ce mois-ci.

Depuis 2006, le département de la santé du comté de McHenry et ses partenaires communautaires ont collaboré pour mener une évaluation de la santé communautaire et un plan d’amélioration de la santé communautaire, selon un communiqué de presse. Ce processus comprend la collecte et l’analyse de données complètes qui décrivent l’état de santé d’une population, identifient les domaines d’amélioration de la santé et élaborent un plan à l’aide de buts et d’objectifs mesurables.

Les présentateurs du département de la santé du comté de McHenry s’exprimant au nom de la collaboration Healthier McHenry County aborderont le cadre de l’étude et les problèmes de santé constatés.

L’événement aura lieu de 9 h à 11 h 30 le vendredi 30 septembre à l’auditorium Luecht du McHenry County College, 8900 Route 14 à Crystal Lake.

Pour plus d’informations, appelez le département de la santé du comté de McHenry au 815-334-4510.