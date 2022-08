Comment le comté de DuPage prévoit d’utiliser l’excédent budgétaire de 40 millions de dollars – Shaw Local

Le comté de DuPage devrait amasser un excédent budgétaire de 40 millions de dollars d’ici la fin de l’exercice.

Les recettes de l’impôt sur le revenu sont à la hausse, mais les recettes de la taxe de vente en particulier ont dépassé les prévisions initiales. Les planificateurs budgétaires avaient initialement prédit que le comté fermerait les livres avec 109,4 millions de dollars de taxe de vente. Les chiffres de revenus mis à jour montrent que le comté devrait finir par récolter 130,8 millions de dollars.

“Nous générons actuellement plus de 11 millions de dollars par mois en déclarations de taxe de vente de l’État”, a déclaré mardi le directeur financier de DuPage, Jeff Martynowicz.

Les perceptions de la taxe de vente sur Internet ont donné un “coup de pouce considérable” aux revenus, a déclaré Martynowicz. Parce qu’il s’agit d’une source de revenus relativement nouvelle, le comté “ne pouvait pas vraiment déterminer” ce qu’il générerait “jusqu’à ce que nous ayons plusieurs mois de rendements historiques”, a déclaré Martynowicz.

“À l’avenir, nous serons plus sur la bonne voie”, a-t-il déclaré.

Du côté des dépenses, le comté a prévu 154,5 millions de dollars pour les salaires, les prestations d’assurance maladie et les autres frais de personnel. Selon le département des finances, le comté paiera probablement plus de 148,5 millions de dollars pour le personnel dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.

“Nous avons plus de 100 postes ouverts, et c’est certainement dû au fait qu’il est très difficile d’embaucher des personnes dans chacun de nos départements”, a déclaré Martynowicz.

Tout compte fait, la croissance des revenus contribue à mettre le budget global dans le noir et confie au conseil du comté la tâche enviable de savoir comment dépenser l’excédent.

Les responsables ont proposé d’utiliser l’argent supplémentaire pour une liste de projets afin de réduire la “pression énorme” des années budgétaires futures. Les membres du conseil d’administration du comté ont exprimé leur soutien provisoire pour mettre de côté des millions de dollars pour remplacer les véhicules et financer l’amélioration des bâtiments sur le campus du gouvernement à Wheaton, mais d’autres initiatives sont plus difficiles à vendre. Les responsables ont également averti que les dollars excédentaires pourraient être mis de côté en cas de nouvelle crise sanitaire ou d’urgence.

Jusqu’à présent, les membres du conseil d’administration ont accepté d’affecter 3 millions de dollars de l’excédent, plus 3 millions de dollars de fonds supplémentaires au plan de sauvetage américain, pour aider à couvrir les augmentations inflationnistes du coût estimé d’une refonte du centre de soins DuPage. Les rénovations de la maison de retraite appartenant au comté pourraient totaliser 31,5 millions de dollars, soit environ 9 millions de dollars de plus que prévu.

Les responsables ont également présenté une proposition visant à orienter 393 800 $ en excédent vers l’installation d’un panneau solaire de 125 kilowatts monté sur le toit du bâtiment administratif du comté.

« Du point de vue du leadership, je suis convaincu que c’est la bonne chose à faire pour notre comté », a déclaré Sheila Rutledge, présidente du comité environnemental du conseil. “Nous devons sortir des combustibles fossiles.”

Un donateur privé a offert 50 000 $ pour aider à concrétiser le projet de panneaux solaires de 443 800 $. Un programme de remise ComEd et d’autres “stratégies de récupération” permettront au comté de récupérer les coûts au fil du temps, ont déclaré des responsables.

Le comté envisage de commencer l’installation au printemps 2023. Le système pourrait générer environ 11 000 à 15 000 dollars d’économies par an.

Les membres du conseil sont également disposés à allouer 3,25 millions de dollars de l’excédent à un fonds de remplacement de véhicules. De plus, le conseil versera 250 000 $ pour un programme « Clean and Lien », qui enlève ou démolit des bâtiments abandonnés et délabrés.

Certains membres du conseil d’administration, cependant, étaient tièdes face à une demande du département du shérif de consacrer 10,5 millions de dollars à un garage près de la prison pour abriter les véhicules du groupe de travail et un espace de stockage pour le bureau DuPage de la sécurité intérieure et de la gestion des urgences.

“Je ne saurais trop insister sur l’avantage d’avoir tous nos véhicules d’urgence dans un seul emplacement central ou un seul parapluie, ce qui faciliterait grandement la réponse aux incidents majeurs”, a déclaré le shérif James Mendrick lors d’une récente réunion du comité des finances.

Mais plusieurs membres du conseil d’administration ont hésité devant le prix.

“Cela représente 10,5 millions de dollars – 25% de cet excédent”, a déclaré Dawn DeSart. « 10,5 millions de dollars qui n’iront pas au logement abordable. 10,5 millions de dollars qui n’iront pas aux garde-manger. 10,5 millions de dollars qui n’iront pas aux programmes d’emploi. 10,5 millions de dollars qui n’iront pas aux gens.

D’autres membres du conseil ont déclaré qu’ils voulaient faire une étude technique préliminaire du garage, avec des options pour une conception réduite.

