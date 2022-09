Comment le Commonwealth a émergé de l’Empire britannique

Après des siècles de colonisation d’une grande partie du monde, l’Empire britannique a commencé sa descente rapide dans les années 1960 au milieu d’une vague mondiale de mouvements d’indépendance. Mais lorsque la reine Elizabeth II est décédée en 2022, elle n’était pas seulement encore reine de 14 pays en plus du Royaume-Uni ; elle était également toujours à la tête d’une organisation qui, sur une carte, ressemble beaucoup à l’Empire britannique.

L’Empire britannique a créé la première itération du Commonwealth pour apaiser les colonies de colons blancs à la recherche de plus d’autonomie. Il leur a accordé plus d’indépendance pour se gouverner mais les a maintenus sous la couronne. Alors que les dirigeants britanniques réalisaient que leur pouvoir pouvait être menacé dans leurs colonies du monde entier, la monarchie s’est efforcée de maintenir les liens et de préserver leur influence mondiale en permettant également aux républiques nouvellement indépendantes de rejoindre le Commonwealth. Le seul hic : ils devaient accepter la reine comme chef de l’organisation. Avec sa mort, ce vestige de l’Empire britannique est désormais sous la houlette du roi Charles III. Alors, qu’est-ce que le Commonwealth exactement ? Pourquoi est-il toujours là ? Et survivra-t-il ?

