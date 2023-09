Comment le commerce avec la Chine stimule la guerre russe en Ukraine

Ces commentaires font suite à la publication en juillet d’un rapport des services de renseignement américains indiquant que la Chine « est également devenue un soutien de plus en plus important pour la Russie dans son effort de guerre, fournissant probablement à Moscou des technologies clés et des équipements à double usage utilisés en Ukraine ».

Les exemples de biens fournis comprenaient du matériel de navigation, des technologies de brouillage et des pièces d’avions de combat, a-t-il ajouté.

En effet, Kiev a signalé que ses forces trouvent de plus en plus de composants chinois dans les armes utilisées par l’armée russe depuis avril – le même mois où Poutine et Li Shangfu, le ministre chinois de la Défense de l’époque, ont réitéré le partenariat « sans limites » de leurs pays.

Le ministère ukrainien de la Défense et l’état-major des forces armées ukrainiennes n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur les conclusions du champ de bataille.

Des liens commerciaux en plein essor

Selon la base de données Comtrade des Nations Unies, qui regroupe les statistiques du commerce mondial, en 2022, le commerce total entre la Russie et la Chine a atteint un niveau record de 190 milliards de dollars en 2022, en hausse de 30 % par rapport à un an plus tôt. Cette année, ce chiffre devrait éclipser ce chiffre, le commerce total atteignant 134 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2023.

La Chine représente désormais environ la moitié (45 à 50 %) des importations russes, contre un quart avant la guerre, selon les estimations de l’Institut des économies émergentes de la Banque de Finlande. Cela inclut le commerce de biens et de technologies dits à double usage – des biens ayant des applications à la fois civiles et militaires, comme les drones et les puces électroniques.

En 2022, la Chine a vendu plus de Une valeur de 500 millions de dollars de semi-conducteurs à la Russie, contre 200 millions de dollars en 2021. Pendant ce temps, la Chine a vendu pour plus de 12 millions de dollars de drones à la Russie au cours de l’année précédant mars dernier.

Une analyse des déclarations et des certificats de conformité russes déposés auprès du Service fédéral d’accréditation – une condition préalable à l’importation et à la vente de marchandises dans le pays – a montré le commerce de ces marchandises entre des entreprises russes et chinoises depuis le début de l’invasion à grande échelle de Moscou. de l’Ukraine en février 2022 jusqu’à aujourd’hui. Ces déclarations sont déposées par l’acheteur plutôt que par le fabricant des marchandises.

Des drones produits par la multinationale chinoise SZ DJI Technology ont été enregistrés en Russie en volumes non spécifiés à plusieurs reprises entre septembre 2022 et janvier – avec des importations provenant à la fois directement de la société et indirectement d’exportateurs chinois, notamment Autel Robotics et Iflight Technology, basés à Shenzhen – documents traduits montrer.

Un drone DJI Inspire 1 Pro est piloté lors d’une démonstration. Les drones de la société ont été enregistrés en Russie en volumes non précisés à plusieurs reprises entre septembre 2022 et janvier. Qilai Shen / Bloomberg via le fichier Getty Images

Ceci malgré la publication par DJI d’une déclaration sur son site Web en avril indiquant qu’elle avait « volontairement suspendu toutes les ventes et activités en Russie et en Ukraine à compter du 26 avril 2022 et avait interdit contractuellement toute vente par les revendeurs à l’un ou l’autre pays et à des fins de combat. »

Contacté, un porte-parole de DJI a déclaré : « Nous prenons la conformité réglementaire très au sérieux et nous avons pris toutes les mesures sous notre contrôle pour souligner que nos produits ne doivent pas être utilisés au combat pour causer des dommages ou être modifiés pour être transformés en armes. »

L’un des importateurs des drones, Nebesnaya Mekhanika, basé à Moscou, qui se traduit approximativement par « Mécanique céleste » et qui, avant la guerre, était le distributeur officiel de DJI en Russie, a signalé leur expédition en septembre 2022, selon les documents.

Un autre importateur, Vodukh, basé à Moscou, a également enregistré un nombre indéterminé de batteries lithium-ion et lithium-polymère et un nombre inconnu de stations de batteries directement auprès de DJI en novembre 2022 et en juillet, selon les dossiers. De tels articles peuvent être utilisés pour alimenter des produits allant des petits appareils électroniques aux véhicules électriques.

Un troisième, Pozitron, enregistré à Rostov-sur-le-Don, a en outre importé plus de 54 000 casques – de construction ou militaires, selon le libellé vague du dossier – des fournisseurs chinois Liaoning B&R Technology et Beijing KRnatural International Trade Co. fin 2022. .

L’analyste de la défense Cancian a déclaré qu’il était évident que ces biens constituaient un aspect essentiel de l’arsenal militaire russe.

« Ils (la Russie) tirent, par exemple, de l’artillerie à raison de 10 000, voire 20 000 obus par jour. Pour maintenir ce niveau de dépenses, ils ont besoin d’une aide extérieure », a-t-il déclaré.

« Ils ont également commencé à manquer de missiles de croisière. Leurs stocks ont été pratiquement épuisés au cours des six premiers mois environ, ils ont donc pu fabriquer des missiles de croisière supplémentaires avec des composants fournis par les Chinois », a-t-il ajouté.

Des casques et des gilets ont également été achetés par lots de 100 000 chacun en novembre 2022 auprès de Deekon Industry Co., dont le siège est à Shanghai, un fabricant de produits militaires et d’équipements de police, par Legittelecom, basé à Moscou, selon des documents.

Legittelecom, qui, selon son site Internet, fournit des services de conseil sur les permis pour « l’importation, l’exportation et la vente de radioélectroniques et d’appareils à haute fréquence », a également importé un nombre indéterminé de radios portables, ou talkies-walkies, du secteur des communications sans fil. société Hong Kong Retekess en mars.

Il n’apparaît pas clairement dans les documents si Legittelecom était l’utilisateur final des produits, ni à qui elle les fournissait, bien que des radios fabriquées en Chine aient été récupérées sur le champ de bataille ukrainien. Les sociétés n’ont pas répondu à une demande de commentaires sur les transactions.

Cependant, les analystes estiment que les tendances irrégulières des importations suggèrent qu’il existe un opportunisme de la part des entreprises des deux côtés, qui cherchent à tirer profit des besoins militaires de Moscou.

« Ce que nous constatons, c’est que les entreprises chinoises vendent à la Russie ce qu’elles ne peuvent peut-être pas vendre en Chine ou en Occident à un prix plus élevé », a déclaré Antonia Hmaidi, analyste à l’Institut Mercator d’études chinoises basé à Berlin. étudie les exportations chinoises de biens à double usage vers la Russie depuis le début de la guerre.

« Ce ne sont pas les grands exportateurs chinois qui exportent cela. Au lieu de cela, ce sont ces petites entreprises », a déclaré Hmaidi, soulignant que les implications des sanctions occidentales visant ces entreprises seraient minimes. « Les entreprises n’ont pas vraiment beaucoup de valeur inhérente, ce qui rend assez facile d’en ouvrir une autre. »

En effet, une entreprise, Silva, a été enregistrée dans la région isolée de Bouriatie, en Sibérie orientale, en septembre 2022, et a soumis des demandes d’importation pour 100 000 casques en provenance de Shanghai H-Win New Material en mars. Plus récemment, en août, elle a déposé une demande auprès de Hubei Jingzhou Mayatech Intelligent Technology pour un nombre indéterminé de systèmes de radiotélémétrie pouvant être utilisés pour le suivi des drones.

Hmaidi a cité un autre exemple d’une société de Hong Kong, créée en 2020, qui approvisionnait autrefois la Corée du Nord et a désormais ajouté la Russie à ses comptes. Pyongyang, pour sa part, a renforcé ses liens avec Moscou, les dirigeants des deux pays se réunissant dans la région russe de l’Amour, à l’extrême-est de la Russie. plus tôt ce mois-ci, sur fond de soupçons occidentaux selon lesquels la Corée du Nord pourrait être prête à fournir du matériel de guerre à la Russie.

CNBC a contacté ou tenté de contacter toutes les sociétés mentionnées et n’a reçu aucune réponse.

Une radio militaire russe produite par le fabricant chinois Baofeng exposée lors d’une exposition d’équipements militaires russes détruits à Kiev, en Ukraine. Global Images Ukraine via le fichier Getty Images

Des flux commerciaux « sous-estimés »

Outre les produits ayant des applications militaires manifestes, la Russie a également augmenté ses importations de produits chinois ayant des implications potentielles directes et indirectes en matière de guerre, selon les analystes.

Les expéditions chinoises vers la Russie de fibres aramides, par exemple, une classe de fibres synthétiques résistantes à la chaleur dont les applications vont des pneus de vélo aux gilets pare-balles, ont augmenté de plus de 350 % en valeur en dollars en 2022 par rapport à 2021, selon les données compilées pour CNBC par ImportGenius, un agrégateur de données douanières. Rien qu’en janvier et février, les importations représentaient près de 50 % du total de l’année 2022.

Parallèlement, les équipements de construction ont joué un rôle « sous-estimé » mais important dans la contribution de la Chine aux efforts de guerre de la Russie, en contribuant à renforcer ses défenses contre la contre-offensive ukrainienne, a déclaré Joseph Webster, chercheur principal à l’Atlantic Council, un groupe de réflexion basé à Washington.

« Les excavatrices et les chargeuses-pelleteuses sont l’un des aspects les plus importants et franchement sous-estimés de l’engagement de la Chine dans la guerre en Ukraine », a déclaré Webster, qui a étudié l’essor de ces exportations.

« Il y a eu une augmentation massive des équipements de creusement de tranchées en Russie à une époque où les forces militaires russes creusaient des tranchées. Et ce n’est certainement pas une coïncidence », a-t-il ajouté.

Les importations russes de chargeuses-pelleteuses frontales chinoises de terrassement étaient presque deux fois plus élevées, et celles d’excavatrices plus de trois fois plus élevées, au cours des sept premiers mois de 2023 qu’au cours de la même période de l’année précédente, selon les données commerciales.

Les importations de poids lourds chinois dans leur ensemble ont été multipliées par 11 en valeur entre janvier et mai par rapport à la même période en 2021, certains étant identifiés sur le champ de bataille et d’autres utilisés indirectement.

En juin, une vidéo mettant en vedette le chef de la République tchétchène russe, Ramzan Kadyrov, a été partagée sur son compte officiel de réseau social Telegram. Dans ce document, il présente divers véhicules blindés, y compris des véhicules blindés de transport de troupes qui semblent être des véhicules Tigre chinois, qui, selon lui, étaient déployés dans le cadre de la soi-disant opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine.

« Même si les exportations chinoises ne sont pas directement en première ligne, elles fournissent néanmoins une aide économique importante à la Russie », a déclaré Webster, suggérant que les flottes supplémentaires pourraient avoir des implications significatives en permettant à Moscou d’équilibrer sa production manufacturière essentielle à ses deux pays. populations civiles et militaires.

« Parce que les exportations chinoises de camions ont approvisionné le secteur civil russe en camions, Kamaz pourrait être en mesure de réadapter ses lignes de production pour des véhicules blindés », a déclaré Webster à propos du constructeur de camions public russe sanctionné.