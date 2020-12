Le fossé nord-sud des cas de coronavirus en Angleterre s’est inversé au cours du mois dernier, avec des épidémies dans le nord maîtrisées par les règles de niveau trois et le verrouillage tandis que les cas devenaient incontrôlables dans le sud.

Londres devrait entrer dans la catégorie trois aujourd’hui au milieu d’une augmentation des infections une semaine avant Noël, tandis qu’un examen bimensuel pourrait voir les règles déjà strictes dans le Nord assouplies plus tard cette semaine.

Les chiffres officiels révèlent qu’il n’y a maintenant que deux parties du nord de l’Angleterre qui figurent parmi les zones les plus touchées du pays, après que la liste ait été presque entièrement peuplée par le Nord et les Midlands il y a quelques semaines à peine.

Les données montrent que les règles de verrouillage locales semblent fonctionner – et les décisions du gouvernement d’aller doucement avec le Sud ont conduit à un pic dévastateur d’infections juste une semaine avant Noël.

Le 14 octobre, quatre jours seulement avant l’entrée en vigueur des anciens gradins, 29 des 50 conseils les plus infectés d’Angleterre se trouvaient dans le nord-ouest et 16 dans le nord-est et le Yorkshire.

Mais deux mois plus tard, les tableaux s’étaient inversés avec les dernières données de Public Health England pour les sept jours jusqu’au 9 décembre, révélant que Londres comptait le plus grand nombre de conseils de la liste, à 14, suivi du sud-est et de l’est de l’Angleterre avec 13 conseils. chaque.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, prendra la parole à la Chambre des communes à 15h30 cet après-midi avant un briefing télévisé plus tard, alors qu’il devrait annoncer que la capitale doit être fermée cette semaine.

La ville commence à se fermer, morceau par morceau, les écoles prévoyant maintenant de fermer tôt pour Noël et le maire Sadiq Khan a déclaré que les élèves devraient rester à la maison jusqu’à la mi-janvier pour tenter d’arrêter le virus dans son élan.

Les députés ont été avertis ce matin qu’il y avait une « croissance exponentielle » des cas dans les arrondissements de Londres et dans certaines des principales zones de banlieue comme le Hertfordshire et le Bedfordshire. Pendant ce temps, Kent, déjà au niveau 3, pourrait faire face à un nouveau resserrement des restrictions avec une augmentation des cas qui n’ont pas encore baissé.

Division Nord-Sud: le graphique ci-dessus montre les taux d’infection en Angleterre un jour avant l’entrée en vigueur de l’ancien système de niveau le 13 octobre (à gauche) et les taux d’infection dans tout le pays britannique le 8 décembre (à droite)

La carte ci-dessus montre la variation en pourcentage des infections à Covid-19 jusqu’au 6 décembre. Il y a un net renversement dans le nord de l’Angleterre et le sud-ouest, mais une poussée autour de Londres, le sud-est et l’est de l’Angleterre

COMMENT LES DIX TOP ONT CHANGÉ D’OCTOBRE À DÉCEMBRE Top 10 des conseils avec les taux d’infection Covid-19 les plus élevés le 10 octobre Top 10 des conseils avec les taux d’infection Covid-19 les plus élevés le 6 décembre Nottingham (880,4) Knowsley (667,5) Liverpool (635,3) Burnley (529,7) Newcastle (490,7) Manchester (449,3) Sefton (447,9) Pendle (426,7) Lancashire ouest (423,4) Saint Helens (420,9) Swale (633,7) Medway (613,9) Basildon (613,8) Douvres (518,9) Havering (506,3) Lincoln (486,4) Maidstone (482,5) Gravesham (477,8) Cantorbéry (469,8) Ashford (452,2)

Burnley et South Tyneside sont les seuls conseils du nord encore parmi les zones les plus touchées. Les anciens points chauds de Liverpool, Blackburn avec Darwen et Bolton ont abandonné les zones les plus infectées.

Les hospitalisations avec Covid-19 révèlent également que la deuxième vague s’est nettement déplacée vers le sud, avec des admissions en hausse dans l’est de l’Angleterre, à Londres, dans les Midlands et dans le sud-est par rapport au 6 décembre à la semaine dernière. Bien qu’ils soient en baisse dans le Nord, les données les plus récentes du NHS montrent qu’ils augmentent à nouveau.

La montée de l’épidémie en Angleterre survient après que la capitale a été déclarée la semaine dernière le point chaud de l’épidémie du pays avec le plus grand nombre d’infections pour 100000 habitants.

Greenwich, dans le sud-est de la ville, est devenu le premier conseil à demander à ses écoles de fermer quatre jours avant la fin du mandat hier, d’autres devraient emboîter le pas après l’annonce faite aujourd’hui par le secrétaire à la Santé.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a soutenu la décision du conseil et a déclaré qu’il souhaitait que le gouvernement adopte cette approche dans tout le pays.

« Le maire soutient la fermeture précoce des écoles et souhaite que le gouvernement envisage de fermer les écoles à partir de mardi », a déclaré son porte-parole. «Il veut que lundi soit le dernier jour d’école.

Les données officielles révèlent que l’épidémie de verrouillage à Londres – lorsque les cas ont effectivement augmenté – a été largement due à des infections dans des écoles qui n’étaient pas fermées comme en mars 2020.

On craint une « troisième vague » d’infections après Noël, alors que jusqu’à trois ménages sont autorisés à se mélanger entre le 23 et le 27 décembre.

Boris Johnson a averti hier soir que les grands-parents devraient réfléchir sérieusement à l’opportunité de rendre visite à leur famille à Noël, d’autant plus que leur vaccination contre Covid-19 pourrait être à peine dans quelques mois.

Les dernières données sur les infections d’une semaine après la fin du deuxième verrouillage montrent que Kent, Essex et Londres ont enregistré le plus grand nombre d’infections.

Swale, dans le Kent, était le hotspot Covid-19 après avoir enregistré 633,7 cas pour 100 000. Il a été suivi par Medway, également dans le Kent, à 613,9, et Basildon, dans l’Essex, à 613,8.

Havering était l’arrondissement le plus infecté de la capitale avec 506,3 pour 100 000 habitants, bien que de nombreux autres arrondissements se soient également inscrits en bonne place dans les tableaux d’infection.

Des deux conseils du nord de l’Angleterre, Burnley était 33e de la liste, après avoir enregistré 287,9 pour 100000, et South Tyneside 38e, après que les testeurs aient identifié 272,2 pour 100000.

C’est un changement radical depuis l’introduction de l’ancien système de niveaux, lorsque Nottingham, dans les Midlands, affichait le taux d’infection le plus élevé pour 100 000 habitants à 880,4.

Il a été suivi par l’arrondissement de Liverpool à Knowsley, dans le nord-ouest, à 667,5 pour 100 000, et le centre-ville de Liverpool, à 635,3 pour 100 000.

Il n’y avait aucun conseil du Sud dans la liste des 50 conseils les plus infectés.

Le taux d’infection le plus élevé à Londres était à Ealing, qui était de 83 sur 315 zones locales du pays à 127,3 pour 100 000 habitants. Et dans le sud – y compris le sud-est, le sud-ouest et l’est de l’Angleterre – il a été enregistré à Bristol à 120 pour 100 000.

Londres pourrait voir ses secteurs de l’hôtellerie et de la culture fermer sous peu, ce qui pourrait dévaster les entreprises quelques jours avant Noël, les acheteurs des zones de niveau deux étant interdits de faire leurs achats dans ses principaux centres commerciaux comme Oxford Street.

Les théâtres du West End se préparent également à fermer après les représentations de demain soir.

M. Khan a averti que le niveau 3 serait « catastrophique » sans une aide supplémentaire pour les entreprises de la ville, entrant dans ce qui devrait être un « quartier doré » de l’année avant Noël.

Il a déclaré à Sky News qu’il était « possible » qu’une décision sur un changement de niveau pourrait être prise aujourd’hui, ajoutant: « Si le gouvernement décide de le faire, il doit fournir un soutien supplémentaire au-delà de ce qui a été proposé pour s’assurer que ces entreprises font faillite, ‘a-t-il déclaré à Sky News.

« S’ils font faillite, non seulement cela entraînera le chômage de centaines de milliers de Londoniens, mais notre capacité à nous remettre de cette pandémie sera rendue beaucoup plus difficile. Il n’est dans l’intérêt de personne que ces entreprises fassent faillite, décembre est un mois crucial pour bon nombre de ces entreprises.

Invitant les écoles à fermer tôt hier, le chef du conseil de Greenwich, Danny Thorpe, a déclaré qu’ils devraient prendre des mesures car les cas se sont aggravés « extrêmement rapidement ».

Sa déclaration se lisait comme suit: «Des collègues de Public Health England m’ont informé aujourd’hui que la pandémie de Greenwich montre maintenant que nous sommes dans une période de croissance exponentielle qui exige une action immédiate.

« Nous avons maintenant les taux d’infection les plus élevés à Greenwich que jamais depuis mars, et pour ces raisons, j’ai donc demandé à toutes les écoles de Greenwich de fermer leurs locaux à partir de lundi soir et de passer à l’apprentissage en ligne pour la durée du trimestre, avec à l’exception des enfants travailleurs clés et de ceux ayant des besoins spécifiques (exactement les mêmes que lors du premier verrouillage).

« Il est absolument essentiel que tout le monde comprenne que ce n’est PAS une opportunité de prolonger les célébrations de Noël de quelque manière que ce soit, et je demande que cela se produise pour réduire le risque de transmission. »

Des millions de personnes dans le Nord ont été contraintes de subir des restrictions sévères pendant des mois pour réduire le nombre de cas de coronavirus.

De larges pans ont été contraints au niveau trois sous l’ancien système – obligeant les restaurants et les pubs à demander aux clients de prendre un « repas substantiel » avec toutes les boissons qu’ils commandent.

L’Angleterre a ensuite été poussée dans un verrouillage de quatre semaines à partir du 5 novembre, avec des magasins, des restaurants et des pubs obligés de baisser les volets, après que Boris Johnson ait appuyé sur le bouton de panique.

Et lorsque les restrictions draconiennes ont été levées, la majeure partie du nord de l’Angleterre a été placée dans un niveau trois resserré – qui a vu les restaurants et les pubs toujours obligés de ne proposer que des plats à emporter.

Les données de Public Health England ont révélé que les infections étaient déjà en baisse dans la région avant le verrouillage et ont continué de tomber sous le coup des mesures de niveau trois, imposées par la suite.