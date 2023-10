Plus tôt dans la journée, Newsom a rencontré le ministre des Affaires étrangères Wang Yi et le vice-président Han Zheng. Lors de ces réunions, il a évoqué les violations des droits de l’homme en Chine, les manifestations en faveur de la démocratie à Hong Kong et la politique à l’égard du Tibet et de Taiwan.

Avant le voyage, le bureau du gouverneur a déclaré que Newsom considérait ces domaines comme des questions fédérales et se concentrerait plutôt sur la politique et la technologie climatiques.

Il s’avère que le climat a ouvert la porte à Newsom pour s’engager avec la Chine sur une foule d’autres sujets – du commerce à la guerre entre Israël et le Hamas en passant par un Californien emprisonné dans le pays pendant 17 ans. Cette rencontre – la première entre un gouverneur américain et Xi en quatre ans – ouvre également la voie à une éventuelle rencontre entre le dirigeant chinois et le président Joe Biden à San Francisco le mois prochain. Le large débat a été une victoire majeure pour Newsom, un des principaux substituts à la réélection de Biden qui pourrait lancer sa propre candidature à la présidentielle en 2028, et pour les relations américano-chinoises qui sont au plus bas.

Lors d’une conférence de presse après ses réunions de mercredi, Newsom a qualifié les ravages causés par le changement climatique de « fonction forçant la collaboration ». Tout au long de la semaine, il a évoqué la pollution de l’air, les inondations et les incendies de forêt qui ont ravagé les villes californiennes ces dernières années.

Lors de discussions avec les dirigeants locaux et nationaux en Chine cette semaine, Newsom s’est concentré sur une « croissance verte à faible émission de carbone ». Il s’agit d’un domaine d’action climatique qui est moins susceptible de rencontrer de la résistance que de pousser la Chine à réduire le charbon et le méthane, qui ont été des points de discorde lors des discussions avec l’envoyé américain pour le climat John Kerry et lors des récentes conférences de l’ONU sur le climat.

Le climat a souvent été un point culminant dans les relations entre la Chine et les États-Unis, même lorsque d’autres questions étaient délicates.

Il est difficile d’imaginer que près de 200 pays auraient signé l’accord de Paris sur le climat en 2015 sans que les États-Unis et la Chine n’annoncent des plans communs pour réduire les gaz à effet de serre liés au réchauffement de la planète. C’était la première fois que la Chine, actuellement le plus grand pollueur climatique au monde, acceptait qu’elle prenne des mesures pour ralentir ses émissions.

Mais cela fait longtemps que le président Barack Obama et Xi sont montés sur scène ensemble en 2014 à Pékin pour annoncer un accord commun sur le changement climatique. Plutôt que de converger sur les priorités climatiques, les États-Unis et la Chine se sont éloignés.

Quand Kerry est devenu envoyé pour le climat il était clair les États-Unis n’échangeraient pas le climat contre d’autres problèmes, comme la répression antidémocratique à Hong Kong ou les tactiques militaires chinoises visant à s’approprier des territoires en mer de Chine méridionale.

Pourtant, la géopolitique a fait obstacle l’année dernière lorsque Pékin a suspendu les négociations sur le climat avec Washington à cause du président de la Chambre des représentants. Nancy Pelosivisite à Taiwan. Les inquiétudes concernant la propriété intellectuelle et le vol de technologies par la Chine, ainsi que le désir de mettre fin à la dépendance des États-Unis en matière de technologies propres vis-à-vis de la Chine ont plus récemment ralenti les collaborations dans les domaines des énergies propres et des technologies propres. a mis en péril la lutte climatique.

« Les États-Unis sont déterminés à compartimenter les questions avec la Chine », a déclaré Cory Combs, consultant en recherche politique spécialisé dans la Chine. « Ainsi, par exemple, ils veulent discuter du fentanyl d’une manière coopérative parce qu’ils ont besoin de la Chine. En ce qui concerne la technologie, notamment les semi-conducteurs, les États-Unis mènent une politique très agressive pour garantir que la Chine n’acquière pas certaines capacités technologiques pour des raisons de sécurité nationale.»

“Pékin a fait savoir très clairement qu’il en avait assez de ce compartimentage”, a déclaré Combs. “Ils ont fait valoir de manière très cohérente qu’ils coopéreraient avec les États-Unis si ceux-ci voulaient coopérer, et qu’ils ne le feraient pas s’ils ne le faisaient pas.”

Il y a eu un certain rapprochement climatique ces derniers mois avec les visites de plusieurs responsables de l’administration Biden, dont Kerry, mais les résultats ont été peu nombreux. Par exemple, la Chine n’a pas encore finalisé un plan visant à réduire le méthane dans le cadre d’un accord conclu avec les États-Unis lors des négociations de l’ONU en 2021.

Une grande partie de l’impasse est liée à des relations plus froides. Les experts affirment que la Chine ne veut pas se plier aux pressions américaines pour obtenir des résultats en matière climatique.

Le fait que Newsom ait pu rencontrer Xi était « un enjeu majeur » du côté de l’engagement, a déclaré Alex Wang, codirecteur de l’Institut Emmett sur le changement climatique à l’UCLA. Même Kerry n’en a pas eu l’occasion.

Cela peut avoir beaucoup à voir avec la distance de Newsom par rapport à la politique du Beltway. Alors que les faucons chinois à Washington ont souligné la nécessité de supplanter la Chine dans des domaines tels que l’énergie propre et les minéraux critiques, Newsom a donné la priorité à la coopération. Des tensions subsistent en Californie, notamment la domination chinoise dans la production de véhicules électriques.

Après ses rencontres avec Xi et d’autres responsables chinois, Newsom a déclaré que les Californiens pouvaient espérer voir davantage de commerce bilatéral, d’investissements directs et de développement économique. “Je suis conscient des lignes rouges stratégiques dans notre relation”, a-t-il déclaré. “Mais je suis également conscient que nous sommes plus que capables de les gérer.”

Lorsqu’on lui a demandé si les Californiens pouvaient s’attendre à voir davantage de voitures chinoises sur leurs routes à l’avenir, il a répondu : « Je vois un avenir, mais nous devons façonner cet avenir dans le contexte des accords de libre-échange. »

Alors que les relations fédérales sont froides, la visite de Newsom montre que des progrès sont possibles avec les provinces et les maires chinois, loin du contrôle de la diplomatie officielle, a déclaré Joanna Lewis, professeur à l’Université de Georgetown qui suit de près l’engagement climatique des États-Unis et de la Chine.

« Tout dialogue qui se déroule par défaut en dehors de Washington et de Pékin a tendance à être plus ouvert et plus franc », a-t-elle déclaré.

La Californie est unique dans la mesure où son vaste marché de consommation et son zèle réglementaire lui confèrent un poids démesuré pour un gouvernement non fédéral. Pendant des années, sous les gouverneurs démocrates et républicains, l’État a signé des protocoles d’accord avec les provinces chinoises.

De nombreux dirigeants de partis nationaux chinois ont des liens avec la Californie depuis l’époque où ils concluaient des accords avec l’État lorsqu’ils étaient dirigeants locaux, comme le vice-président Han Zheng, qui était maire de Shanghai à l’époque où Newsom s’y rendait en tant que maire de San Francisco avec Dianne Feinstein en 2005.

“La relation sino-américaine est la relation bilatérale la plus importante au monde et la coopération infranationale en est un élément indispensable”, a déclaré Zheng dans ses remarques introductives à sa rencontre avec Newsom mercredi.

Il n’est pas encore clair si la visite de Newsom contribuera à faire avancer le programme climatique plus large entre les États-Unis et la Chine.

Mais cela contribuera probablement à ouvrir la voie à une rencontre entre Xi et Biden lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique à San Francisco le mois prochain. Une réunion entre Biden et Xi au G20 en Indonésie en novembre dernier a été considérée comme ayant contribué au bon déroulement des négociations de l’ONU sur le climat qui se déroulaient au même moment en Égypte.

« Nous ne pouvons pas sous-estimer les difficultés politiques des deux parties au niveau fédéral », a déclaré Li Shuo, conseiller politique mondial pour Greenpeace Asie de l’Est. “Ils sont chacun très contraints par leur politique intérieure.”

Les États-Unis souhaitent voir la Chine aller beaucoup plus loin dans la lutte contre ses émissions de méthane et mettre fin à la construction de nouvelles centrales électriques au charbon. La Chine est actuellement le plus grand émetteur mondial, suivi des États-Unis en deuxième position (et premier si l’on tient compte des émissions historiques), mais elle est également à la tête des investissements dans les énergies renouvelables. La Californie, pour sa part, est à la pointe des États-Unis en matière de technologie et de politique en matière d’énergie propre.

La visite de Newsom élargit les domaines de coopération d’une manière qui pourrait conduire à des progrès. “J’ai aimé l’approche adoptée par Newsom, qui consiste à trouver les endroits où nous pouvons travailler ensemble de manière productive et qui, espérons-le, pourra conduire à des progrès dans les autres domaines qui, à l’heure actuelle, sont considérés comme étant à couteaux tirés”, a déclaré Wang. .