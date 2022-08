Comment le Claremont Institute est devenu un centre névralgique de la droite américaine

Certaines des critiques les plus pointues de l’importance récente de Claremont sont venues d’universitaires ayant des antécédents similaires. “Je pense qu’il y a une histoire ici sur l’insularité du monde conservateur”, déclare Laura Field, philosophe politique et chercheuse en résidence à l’Université américaine, qui a publié plusieurs critiques acerbes de Claremont au cours de la dernière année dans The Bulwark, une publication lancée par les conservateurs « Never Trump ». Claremont a été “à peu près incontesté par le monde universitaire au sens large”, m’a dit Field, car de nombreux universitaires, libéraux mais aussi d’autres conservateurs, ont tendance à considérer l’engagement politique en général, et les idées et les manières publiques de Claremont en particulier, en dessous d’eux. En revanche, les universitaires de Claremont « comprennent le pouvoir d’un certain type d’approche de la politique qui est sensationnelle », a-t-elle déclaré. Field m’a signalé une exception récente, une petite table ronde en juillet, à Washington, à laquelle Kesler a participé. Kesler a défendu la montée du populisme comme “pro-constitutionnelle”, et donc, a-t-il dit, “même si elle prend une forme colérique dans de nombreux cas”, il était difficile de “la condamner simplement comme une éruption d’irrationalisme démocratique”. Bryan Garsten, politologue à Yale, a répondu qu’il était très généreux d’interpréter le populisme actuel comme « éclatant en faveur d’une compréhension plus ancienne du constitutionnalisme », mais même si cela était en partie vrai, il s’est demandé si le populisme pouvait « s’attendre à générer une nouvelle appréciation du constitutionnalisme » ou s’il ne ferait pas « exactement l’inverse ». C’est, a déclaré Garsten, “un jeu dangereux d’essayer de chevaucher le tigre”.

Néanmoins, les récents succès de Claremont ont permis une collecte de fonds efficace. Klingenstein, le président de Claremont, qui dirige une société d’investissement à New York, était, pas plus tard qu’en 2019, le plus grand donateur de Claremont, fournissant 2,5 millions de dollars, soit environ la moitié de son budget à l’époque. Le budget de Claremont est maintenant d’environ 9 millions de dollars et Klingenstein ne fournit plus la majorité du financement. “Ils dépendent de moins en moins de moi, et c’est une bonne chose”, a déclaré Klingenstein. (Sur le podcast “War Room” de Steve Bannon le 15 juillet, il a noté que le budget continuait d’augmenter.) D’autres grands donateurs récents, selon des documents obtenus par Rolling Stone, incluent la Fondation Dick et Betsy DeVos et la Fondation Bradley, deux de les fondations familiales conservatrices les plus importantes du pays.

De nombreux universitaires de Claremont soutiennent toujours Trump, mais ont également cultivé des relations avec d’autres personnalités d’importance future potentielle, en particulier Ron DeSantis, envisageant peut-être un jour où les conservateurs trumpistes trouveront un leader plus fiable et efficace. Arnn, le président du Hillsdale College, qui compte de nombreux diplômés de Claremont dans sa faculté et une forte présence à Washington, a organisé un événement avec DeSantis en février dernier au cours duquel il a qualifié DeSantis de “l’une des personnes les plus importantes qui vivent”. Selon le Tampa Bay Times, Hillsdale a aidé DeSantis dans ses efforts pour remodeler le système éducatif de la Floride, en participant à des révisions de manuels et à une réforme des normes d’éducation civique de l’État. Mais les Claremonters ne sont pas tout à fait disposés à rejeter Trump. “Trump est aimé par beaucoup d’Américains”, m’a dit Kesler, “et vous n’allez pas réussir à le répudier et à maintenir la fête, à maintenir le mouvement et à gagner.” Il a dit que l’avenir était « probablement avec le trumpisme, une version de Trump et son programme, mais pas nécessairement avec Trump lui-même. Et c’est parce que je ne sais pas s’il pourrait gagner. L’argument en 2016 était: “Nous prenons une chance sur ce type, nous prenons un dépliant”, a déclaré Kesler. “Et je ne pense tout simplement pas qu’ils soient prêts à prendre un deuxième dépliant.”

Harry Jaffa avait l’habitude de demander ce que le conservatisme américain conservait. La réponse était généralement idéologique – le conservatisme américain ne visait pas à préserver une structure sociale, comme dans les anciennes sociétés européennes, mais plutôt l’idée américaine, un ensemble de principes énoncés dans la déclaration d’indépendance et la Constitution. Ce qui semble instable à Claremont est “la question brumeuse de savoir si une république est trop loin pour être conservée”, a écrit William Voegeli, le rédacteur en chef, dans le numéro de printemps. “Quelle serait la plus grande erreur – continuer à se battre pour préserver une république qui s’avère irrécupérable ou renoncer à en défendre une dont la vigueur pourrait encore être restaurée?” Voegeli, à 67 ans, se range du côté de “l’impulsion conservatrice centrale”, qui est que “parce que les choses de valeur sont faciles à casser mais difficiles à remplacer, tous les efforts doivent être faits pour les conserver tant qu’elles peuvent l’être”. Mais il reconnaît que certains de ses jeunes collègues semblent prêts à « abandonner le conservatisme pour la contre-révolution », afin de « rétablir les principes fondateurs de l’Amérique ». Kesler était optimiste. “Nous avons besoin d’une sorte de renouveau de l’esprit du constitutionnalisme, qui devra ensuite être combattu, par des lois et des procès et tous les concessions quotidiennes normales de la politique”, a-t-il déclaré. « C’est ce que je suis en faveur. Et ça va dans le bon sens. »

Tom Merrill, de l’Université américaine, a également étudié le travail de Jaffa et pense qu’il y a beaucoup dans ses enseignements pour plaire à la fois aux libéraux et aux conservateurs. “Je pense que le pays est tellement divisé en ce moment que si vous aviez un candidat républicain qui disait:” Vous savez, nous nous sommes trompés de plusieurs façons, mais nous sommes plutôt bons pour la plupart “, je pense qu’il y aurait un grand voie du milieu, et cela désamorcerait une partie de cette colère. La droite américaine à l’heure actuelle, a soutenu Merrill, avait besoin de conseils et d’un leadership qui ne pouvaient pas venir de l’establishment traditionnel, que les électeurs avaient rejeté. “Il y a un mouvement là-bas qui n’est pas le Parti républicain, qui a besoin de gens pour parler et façonner le message”, a-t-il déclaré. Dans le passé, cela signifiait que les conservateurs du mouvement bloquaient les éléments antidémocratiques et antiaméricains d’extrême droite. Claremont aurait pu remplir ce rôle, a-t-il soutenu, mais « le défi central auquel est confrontée la droite est : quelqu’un peut-il prendre ces thèmes et les articuler de manière adulte ? »

Certains à Claremont ont exprimé le désir de travailler avec les libéraux, mais leur stratégie semble suggérer le contraire. Quand j’ai demandé à Williams à quoi ressemblerait l’avenir idéal de Claremont, il a cité la déconstruction de l’État administratif. Il m’a dit récemment que la décision de la Cour suprême de juin contraignant l’EPA est “un pas dans la bonne direction” et qu’il aimerait voir “le Congrès revenir à l’acte de légiférer” au lieu de déléguer l’élaboration des règles à la bureaucratie, une “longue processus long et compliqué impliquant des législateurs apprenant des règles qu’ils n’ont pas utilisées depuis 30 ans. La prudence, a-t-il ajouté, dicte que le changement doit être progressif. “Bien que je puisse anticiper votre prochaine question, qui est, vous parlez comme des contre-révolutionnaires”, a déclaré Williams. “L’un des objectifs des trucs les plus polémiques est de réveiller nos collègues conservateurs.”