Le 1er janvier 2021, le jour de la représentation arriva enfin pour Biju, le clown senior du cirque Rambo après une attente de dix mois.

« J’étais tellement anxieux et excité la nuit précédente que je n’ai pas pu dormir un clin d’œil. J’avais l’impression qu’un moment décisif m’attendait, et je retrouverais enfin tout ce que j’avais perdu l’année dernière », a-t-il déclaré. « Mes enfants étaient ravis d’apprendre que mon cirque était en train de rouvrir. Mais je n’y ai cru qu’après avoir vu la peinture sur mon visage et le costume de clown sur mon corps », at-il ajouté.

Rambo Circus, qui a été contraint de fermer brusquement en mars dernier après l’annonce d’un verrouillage pour freiner la coronavirus, a rouvert en janvier 2021 sur le terrain du secteur dix d’Airoli, Mumbai et fait actuellement des spectacles quotidiens. C’est l’un des rares cirques du pays à avoir continué à faire des affaires en ligne pendant la pandémie et à ouvrir des spectacles cette année. Cependant, les dix derniers mois avaient été incroyablement difficiles et tumultueux pour son propriétaire ainsi que pour le personnel, a déclaré Biju.

Garder l’espoir vivant

Biju a expliqué que si les cirques ignorent généralement le monde extérieur et vivent heureux dans leurs cocons, avec Covid-19 se répandant rapidement, il leur était difficile de ne pas prêter attention à la dure réalité.

«De nombreux membres du personnel plus jeunes ont sombré dans la dépression et ont souffert d’anxiété aiguë pendant cette période. COVID-19[feminine les cas les feraient pleurer », a rappelé Biju.

«Il y avait aussi ceux qui envisageaient de prendre des mesures plus drastiques. Je devais constamment leur parler, leur montrer le chemin de la raison, les faire rire, leur rappeler leurs proches à la maison, qui prient pour leur bien-être et attendent avec impatience , chaque jour, pour leurs appels », a-t-il ajouté.

« J’ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour aider mes collègues. Ces gens sont ma famille, et c’est pour eux que j’ai évolué d’un clown senior à un être humain responsable et un leader », a déclaré Biju.

Biju a affirmé que lorsque le propriétaire du cirque Rambo, Sujit Dilip, a vu que beaucoup parmi son personnel avaient le moral bas, il a demandé à Biju de construire un camp et de recommencer les répétitions.

«Nous avons commencé les séances d’entraînement même si nous ne savions pas quand nous pourrions enfin jouer. Mais les répétitions ont aidé les gens à retrouver une humeur normale. Tout le monde a compris sa responsabilité. Bien sûr, nous avons fait face à des difficultés, mais nous les avons affrontées ensemble et avons essayé autant que nous le pouvions pour aider les autres pendant cette période », a-t-il ajouté.

Même si le cirque était à court d’argent et que les artistes étaient confrontés à un avenir incertain, lorsqu’ils sont allés à Dilip avec la demande d’argent pour acheter des légumes et du ghee afin qu’ils puissent préparer des repas pour les migrants affamés, Dilip ne pouvait pas refuser. Les artistes ont confectionné du biryani végétal et l’ont distribué avec de l’eau, des masques et des désinfectants aux migrants rapatriés pendant le verrouillage.

«Nous avons fait notre devoir civique en aidant à notre façon. Nous ne pouvions pas continuer à les aider longtemps, car nous avions un manque d’argent, mais nous avons fait de notre mieux. Nous n’avons pas demandé à ces migrants de poser pour des photos avec nous. Je sais à quel point nous nous sommes sentis modestes lorsque les donateurs ont demandé à prendre des photos du processus de don et que nous recevions des dons. Nous ne voulions pas faire cela aux migrants », a ajouté Biju.

Le maître de piste responsable

Dilip, le propriétaire de Rambo Circus, a survécu aux dix derniers mois grâce à l’optimisme et à l’espoir. Son père vieillissant était entré et sorti de l’hôpital plusieurs fois au cours des derniers mois, tout son or avait dû être vendu pour nourrir le personnel, et il était presque sur le point de perdre deux propriétés. Cependant, ce qu’il ne voulait pas faire était d’abandonner son équipe. Depuis le début du verrouillage jusqu’à Dusshera, Dilip a fourni un logement et de la nourriture à plus de 80 membres du personnel. Il était déjà sous le choc des pertes financières causées par les inondations de 2019, mais il a résisté et s’est mobilisé aussi fort qu’il a pu pour accumuler des fonds.

«Nous avons décidé de rester unis et de nous battre. J’ai demandé à mon personnel de rester à Airoli, où ils se produisaient avant le verrouillage, et je me suis assuré qu’ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Nous avons organisé des collectes de fonds, des émissions numériques et toutes les autres choses possibles. pour collecter des fonds pour les garder en sécurité et en bonne santé. Je ne voulais pas qu’ils rentrent chez eux lorsque la pandémie était à son apogée et risqueraient d’attraper le virus ou d’infecter leurs proches à la maison. Donc, par Dusshera, quand les choses se sont arrangées un peu, je les ai payés, et beaucoup sont retournés rendre visite à leurs familles », a déclaré Dilip.

« Lorsque le cirque a rouvert en janvier, certains sont revenus. Beaucoup sont toujours à la maison et viendront plus tard. Des artistes d’autres cirques sont venus nous rejoindre entre-temps. Cette crise COVID m’a appris de nombreuses leçons, mais la plus grande de toutes est humilité. La manière dont les habitants et les autorités locales sont venus à notre aide est vraiment remarquable », a-t-il ajouté.

Alors que le spectacle rouvre, Dilip – le chef de piste responsable de toute la compagnie de cirque – ne néglige aucune pierre pour assurer la sécurité de son personnel et de son public. «Nous n’avons gardé que 300 places dans une zone pouvant accueillir des milliers. Nous veillons à ce que le public respecte tous les protocoles liés au COVID. Si quelqu’un entre sans masque, nous lui donnons des masques pour assurer le bien-être de tout le monde à l’intérieur. Notre personnel subit de la température vérifie quotidiennement et, par la grâce de Dieu, personne n’est tombé malade au cours des dix derniers mois », a-t-il ajouté.

Changer les temps

L’une des façons dont Rambo Circus est resté à flot pendant la pandémie a été de faire des émissions numériques en collaboration avec Bookmyshow.

« Life Is A Circus », l’émission virtuelle du Rambo Circus, a vu plus de 60 000 personnes la regarder sur la plate-forme en ligne de BookMyShow dans les premiers jours, et un grand nombre de personnes ont également acheté des expériences de rencontre et d’accueil. pour des spectacles spéciaux pour la Journée des enfants. Les 34 spectacles à ce jour ont diverti un public de tous les âges à travers les géographies et avec cela, «Life Is A Circus» est devenu l’un des spectacles virtuels les plus vendus sur BookMyShow. a déclaré Albert Almeida, COO – Divertissement en direct, BookMyShow.

« Cette demande sans précédent a été très encourageante pour les artistes, et nous nous engageons à soutenir le cirque, ses artistes et à maintenir la magie vivante, à la fois virtuellement et en direct sur le terrain », a-t-il ajouté.

Dilip a également déclaré que c’était une expérience unique d’aller en ligne et de toucher un vaste public. « Nous avons tellement appris et avons pu communiquer avec des artistes et des publics du monde entier », a-t-il déclaré. Cependant, il n’a pas tardé à souligner que même si c’était une bonne expérience, il n’était pas disposé à échanger la véritable expérience contre celle en ligne de si tôt.

« Bien sûr, les émissions numériques ne ressemblent en rien aux émissions en direct. Pendant les émissions en direct, nous pouvons interagir et voir les gens sourire et applaudir. Les émissions animées sont ce qui fait battre notre cœur. Que le public vienne ou non, c’est une expérience différente de se produire en direct. «Même si nous pouvons jouer pour une seule personne, cela signifie le monde pour nous», a-t-il ajouté.

Un art mourant

En Inde, la première compagnie de cirque à tourner fut le Royal Italian Circus à la fin des années 1800. Depuis, le commerce du cirque a connu de nombreuses années de gloire où l’arrivée de la caravane d’artistes de cirque, de trapézistes, de clowns et de chariots d’animaux exotiques allait déclencher des festivités dans les villes et villages. Cependant, au cours des trois dernières décennies, les choses ont radicalement changé, avec la fermeture de plusieurs compagnies de cirque en raison d’un manque de fonds et de soutien du gouvernement, ainsi que de la diminution du public et des clients. Le grand cirque de Bombay, qui a débuté il y a plus de 100 ans, a non seulement été témoin de ces tendances changeantes, mais aussi en a été gravement affecté.

Actuellement, The Great Bombay Circus n’est rien d’autre que quelques tentes avec des accessoires et des animaux, sur une cour d’école à Mannargudi. « Seuls dix à douze membres du personnel sont restés à Mannargudi pour s’occuper des affaires du cirque », a déclaré Jay Prakash, directeur du Great Bombay Circus.

«Après le verrouillage de mars, nous avons attendu trois mois, espérant que les choses se normaliseraient et que nous pourrions faire des spectacles. Nous avons également demandé à notre personnel de rester en arrière et de payer leur nourriture et leur logement. Cependant, avec le temps, nous s’est rendu compte que les choses ne s’amélioreraient pas bientôt. Par conséquent, nous avons acheté des billets de retour pour tous nos membres du personnel et les avons renvoyés chez eux. Nous les rappellerons à chaque redémarrage », a ajouté le responsable.

Cependant, ni lui ni les autres propriétaires de cirque à travers l’Inde ne sont sûrs du retour du public à la forme d’art. À mesure que la télévision et les cinémas ont ouvert et emporté le public, l’opéra et quelques autres formes d’art plus anciennes ont pu se maintenir. Cependant, on ne peut pas en dire autant du cirque.

Phase de transition?

À l’échelle internationale, l’art du cirque s’est transformé en un type de divertissement complètement différent, les cirques contemporains remplaçant les cirques modernes (qui sont toujours joués en Inde). L’une des principales caractéristiques du style contemporain du cirque est qu’il n’utilise pas d’animaux et travaille avec des numéros exécutés par des artistes hautement qualifiés.

C’est peut-être le seul moyen pour les compagnies de cirque en Inde de survivre, en particulier avec l’interdiction de 1998 d’utiliser des animaux comme les lions et les tigres dans les cirques. Depuis, plusieurs cirques ont perdu leur enregistrement pour des questions liées à la cruauté envers les animaux. Il y a seulement deux semaines, le Animal Welfare Board a annulé l’enregistrement de cinq cirques en raison de violations des droits des animaux.

Cependant, mettre en scène un spectacle de cirque contemporain est un exploit gigantesque. Cela nécessite des théâtres où le cirque peut être joué (au lieu de tentes) et implique souvent des contes au lieu d’actes individuels. Bien sûr, des tours et des performances à haut risque sont également inclus pour inspirer la crainte du public. Pourtant, plus que tout, il s’agit d’une production de grande valeur avec un budget énorme, que les propriétaires de cirque de l’Inde n’ont guère les moyens d’organiser sans sponsor ni aide financière.