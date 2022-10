Comment le chutney de fourmi rouge Demta est préparé

Les chutneys font partie intégrante de nos vies. Imaginez avoir une assiette de momos cuits à la vapeur fraîchement servis mais sans chutney. Horrible, non ? Dévorer un samoussa cuit et farci sans accompagnement de chutney rouge ou vert. Cela semble déjà décourageant. Vous devez être conscient des différents types de chutneys comme le chutney de tomates, le chutney de noix de coco, le chutney de coriandre et le chutney de piment rouge pour n’en nommer que quelques-uns. Mais avez-vous entendu parler du nom demta chutney ? Probablement pas.

Le chutney demta est un plat savouré dans les régions tribales du Jharkhand et du Chattisgarh qui est préparé avec des fourmis rouges. Oui, tu l’as bien lu! Une vidéo liée à ce chutney a été partagée sur Instagram par un compte nommé The Open Fields le 17 septembre. La vidéo devient maintenant immensément virale sur les réseaux sociaux alors que de plus en plus de personnes font circuler cette étrange préparation de chutney.

Voici la vidéo pour votre référence:

La légende de la vidéo se lit comme suit : “Alors que la morsure d’une fourmi rouge vous laissera vous tordre de douleur, ces petites créatures constituent un mets recherché dans certaines régions et populations autochtones, en particulier dans le Jharkhand et le Chattisgarh.”

Selon les habitants, le chutney demta est considéré comme une excellente source de protéines qui agit comme un stimulant de l’immunité. La légende détaillée révèle également comment la concoction est faite. “Les fourmis sont collectées dans les forêts locales par les moissonneurs et sont broyées et séchées, puis broyées à l’aide d’un mortier et d’un pilon, avant que d’autres ingrédients et assaisonnements ne soient ajoutés.”

La vidéo qui s’est avérée écœurante pour de nombreux internautes montrait une femme jetant un essaim de fourmis avec leurs larves dans des feuilles de bananier. Elle sort ensuite une casserole et ajoute des oignons hachés, des piments verts et de l’ail avec un filet d’huile dans l’ustensile.

Ensuite, la femme verse les fourmis rouges et les larves dans la casserole. Elle le remue, avant de sortir le mélange et de l’écraser dans un mortier et un pilon avec quelques morceaux d’ail et une pincée de sel. Après la fabrication de la pâte de chutney demta, la femme présente le plat sur la feuille de bananier, prêt à être mangé.

Ce chutney demta choquant a attiré l’attention des internautes en un rien de temps. « Qu’est-ce que je viens de voir ? » s’est exclamé un utilisateur. “Attends quoi?” écrit une seconde. “Vous auriez dû au moins épargner les fourmis”, a noté un troisième Instagrammer.

Détestez-le ou aimez-le, vous ne pouvez pas ignorer ce plat de chutney. La vidéo a recueilli plus de 86,8k likes sur Instagram et a été aimée par plus de 2k personnes. Oserez-vous essayer le chutney de demta ?

