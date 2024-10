D

Lors du camp d’entraînement pré-saison en septembre, Reilly et son épouse, Tessa Virtue, ont invité certains des coéquipiers de Reilly des Maple Leafs et leurs partenaires pour un dîner. Le groupe comprenait Tanev et sa femme Kendra, qu’il a rencontrée au RIT. Tanev a posé des questions sur la vie de Reilly et Virtue avec un nouveau-né et il a aidé à nettoyer après le dîner. Lui et Kendra attendent leur deuxième enfant pour novembre, et Tanev a parlé de leur fils de presque deux ans, Bobby, dont le nom figure sur un bracelet de perles qu’il porte autour de son poignet.

« Après que tout le monde soit parti, ma femme a dit qu’elle était une grande fan de lui, parce qu’il avait ce côté poli et doux, d’une manière vraiment attachante. Il est vraiment gentil », dit Reilly. « Je ne veux pas faire de lui – vous savez, je veux qu’il soit un grand et dur joueur de hockey. Mais il emmène son fils au parc. Il a une très belle manière de lui. Quand je lui parle le matin, je lui demande comment s’est passée sa nuit et il me pose des questions, et il a des questions vraiment gentilles et réfléchies.

Les premières impressions de Reilly ne surprennent pas Hanifin, qui a accueilli Tanev à son mariage l’été dernier et qualifie son ami de « personne phénoménale, phénoménale ».

« Chaque fois qu’il vous parle ou qu’il parle à quelqu’un, il se soucie vraiment de vous et de tous ses coéquipiers, les entraîneurs, le personnel », dit Hanifin. «Quand il entre dans la pièce, c’est quelque chose que tout le monde remarque chez lui et c’est pourquoi il est si bon de l’avoir pour une culture. C’est une personne très authentique.

Ajoute Lack, qui a joué avec Tanev pendant quatre saisons, dont deux avec les Canucks : « Je pense que tout le monde autour de lui dit la même chose : Chris est l’un des coéquipiers préférés de beaucoup de joueurs. » Et maintenant que le défenseur est dans sa ville natale, Lack s’attend à ce que Tanev prospère. « Je pense que vous allez voir le meilleur de lui parce que maintenant il est enfin à la maison, et je sais qu’il cherche à jouer à Toronto depuis un moment », dit-il.