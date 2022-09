Comment le chef du patrimoine de HSBC vous suggère de protéger votre portefeuille de l’inflation

Nuno Matos, PDG de la gestion de patrimoine et des services bancaires personnels de HSBC, a déclaré à CNN Business que les investisseurs mondiaux “n’étaient plus aussi actifs qu’avant”, beaucoup cherchant à vendre ce qu’ils considèrent comme des paris plus risqués et “achetant plus de protection pour leurs portefeuilles”. .”

“Nous voyons des clients assis un peu à l’écart”, a déclaré Matos dans une interview lundi, ajoutant que beaucoup s’étaient tournés vers les obligations alors qu’ils recherchaient une certaine “stabilité”.

“Il y a un élément commun qui fait qu’ils sont tous très préoccupés [about],” il ajouta.

L’inflation exerce une pression immense sur les ménages du monde entier alors qu’ils sont aux prises avec la hausse du coût de la vie et comprime les marges de nombreuses entreprises. Les économies stagnent et les craintes de récession augmentent.