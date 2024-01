Comment le chef du Hamas, Yahya Sinwar, garde une longueur d’avance sur l’armée israélienne

TEL AVIV — Où est Yahya Sinwar ? Alors que quatre mois après l’attaque terroriste du 7 octobre contre Israël approche, l’insaisissable dirigeant du Hamas, considéré comme l’architecte de l’attaque, a réussi à garder une longueur d’avance sur l’armée et les services de renseignement israéliens.

Les forces de défense israéliennes ont récemment découvert des cages où, selon elles, des otages étaient détenus au plus profond de Khan Younis, lieu de naissance de Sinwar et centre densément peuplé de l’activité politique du Hamas, ont déclaré des responsables israéliens actuels et anciens à NBC News. Ils affirment que Sinwar et d’autres dirigeants du Hamas se sont probablement cachés à proximité, soigneusement protégés par des couches de captifs israéliens et de combattants du Hamas de rang inférieur.

« Il est raisonnable de supposer que Sinwar et les dirigeants du Hamas étaient proches de l’endroit où ces otages étaient détenus – et ensuite ils sont tous partis », a déclaré Jonathan Conricus, lieutenant-colonel dans les réserves israéliennes et ancien porte-parole de Tsahal, aujourd’hui chercheur principal à l’armée israélienne. la Fondation pour la défense des démocraties, un institut politique basé à Washington. “Je pense que le fait d’être proche des otages lui a sauvé la vie plus d’une fois.”

Le Hamas s’est également donné beaucoup de mal pour que les communications de Sinwar avec ses dirigeants politiques à Doha, la capitale du Qatar, ne soient pas détectées par les services de renseignement israéliens, ont déclaré des responsables actuels et anciens de Tsahal, notamment pendant le cessez-le-feu de novembre qui a conduit à la libération d’une centaine de personnes. des otages.

Un responsable politique du Hamas a déclaré à NBC News que l’organisation tentait de protéger Sinwar et ses autres hauts dirigeants. “Je pense que c’est le droit de tout leadership ou de toute résistance”, a déclaré le responsable, qui a requis l’anonymat. “Je suis sûr que c’est la même chose dans tous les pays.”

Sinwar aurait planifié et supervisé l’attaque surprise, qui a tué 1 200 personnes en Israël et conduit à l’enlèvement de 240 personnes dans plusieurs pays, selon les responsables israéliens. Il s’agit du jour le plus meurtrier des 75 ans d’histoire du pays.

Depuis qu’Israël a commencé à bombarder Gaza en représailles, plus de 25 700 Palestiniens sont morts, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. Des milliers d’autres sont portés disparus et présumés morts.

Sinwar est probablement resté en mouvement, changeant de lieu pour éviter d’être détecté, selon les commandants militaires, les anciens et actuels responsables de la sécurité et les experts qui ont été en contact avec le Hamas dans le passé.

Cette semaine, les forces israéliennes ont encerclé Khan Younis, la plus grande ville du sud de Gaza. Ils pensent que Sinwar se trouve au fond d’un labyrinthe de tunnels quelque part sous Gaza, mais ils ne peuvent pas exclure la possibilité qu’il ait pu entrer en Égypte par un tunnel.

Israël a lancé une offre permettant le passage en toute sécurité de Sinwar et d’autres dirigeants du Hamas hors de Gaza en échange de la libération de tous les otages restants. Les négociations sont en cours mais aucun accord de ce type n’est imminent, selon des sources proches des discussions.

Un ancien responsable israélien qui possède une vaste expérience des négociations avec les Palestiniens a exprimé ses inquiétudes face à un tel résultat. “S’il vit à l’étranger et supervise les dirigeants restants du Hamas à Gaza et que le Hamas obtient un rôle dans un futur accord à Gaza, cela amplifie sa victoire du 7 octobre”, a déclaré le responsable.

Deux autres anciens responsables israéliens ont déclaré que Sinwar avait trois intérêts : sa propre survie, la continuité organisationnelle du Hamas et un rôle dans la direction future de Gaza. « Ils ont fait le 7 octobre comme un pas vers leur objectif », a déclaré un ancien responsable israélien qui estime que Sinwar espère survivre.

La chasse israélienne à Sinwar se déroule alors que plusieurs pays, dont les États-Unis, le Qatar et l’Égypte, s’engagent dans des pourparlers aux enjeux élevés visant à trouver une porte de sortie au conflit. Le Hamas a exigé qu’Israël cesse définitivement son offensive avant que des otages ne soient libérés, une demande que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejetée et qui, selon lui, mettrait en danger les Israéliens.

Jacob Nagel, qui a été conseiller à la sécurité nationale de Netanyahu de 2016 à 2017, a prédit que Sinwar n’abandonnerait jamais tous ses captifs. “Il gardera certains otages pour toujours parce que ce sera sa police d’assurance que personne ne le tuera”, a déclaré Nagel, qui est également chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties.

Les dirigeants israéliens de tout l’éventail politique du pays conviennent que la guerre contre le Hamas doit se poursuivre et que le démantèlement du groupe terroriste doit être réalisé. Mais il existe un certain élan derrière l’idée selon laquelle Israël devrait d’abord libérer les otages et ensuite prendre le temps dont il a besoin pour vaincre le Hamas.

Gershon Baskin, un Israélien qui joue le rôle de médiateur auprès du Hamas depuis des décennies, ne croit pas que Sinwar acceptera un accord qui l’obligerait à quitter Gaza pour vivre dans un refuge régional comme Doha ou Beyrouth.

“Je ne crois pas que cela va arriver”, a déclaré Baskin. « Il ne s’agit pas de Yasser Arafat en 1982 s’enfuyant à Beyrouth avec l’Organisation de libération de la Palestine. C’est un état d’esprit totalement différent.

Baskin dit que Sinwar ira au combat parce que, selon sa vision du monde, son chemin le plus rapide vers le paradis est de mourir après avoir tué autant de Juifs que possible.

“Je crois que Sinwar sait qu’il mourra en martyr et qu’il n’a pas peur de la mort”, a ajouté Baskin. « C’est la version déformée de l’Islam du Hamas. La vie sur terre est courte et le paradis est éternel.

Lorsque l’armée israélienne s’est retirée de la bande de Gaza en 2005, affirment les responsables israéliens actuels et anciens, leurs renseignements ont commencé à décliner dans cette enclave densément peuplée. L’année suivante, le Hamas a remporté les élections législatives palestiniennes à Gaza en faisant campagne sur la résistance armée contre ce que le groupe appelle l’occupation israélienne.

« Ils ne disposent pas des mêmes renseignements à Gaza qu’en Cisjordanie », a déclaré Baskin. « En Cisjordanie, ils ont cartographié chaque maison, ils savent qui vit dans chaque maison, et lorsqu’il y a des attaques terroristes et que des personnes en Cisjordanie s’enfuient, l’armée israélienne peut les retrouver. »

Sinwar a rejoint le Hamas après sa création en 1987. En 1989, il a été emprisonné en Israël pour avoir comploté en vue de tuer deux soldats israéliens et avoir reconnu avoir tué un groupe de Palestiniens qu’il croyait collaborer. Il a purgé 22 ans de prison à perpétuité lorsqu’il a été libéré en 2011 dans le cadre d’un accord conclu par Netanyahu pour libérer 1 027 prisonniers palestiniens en échange de Gilad Shalit, un soldat israélien que le Hamas a retenu captif à Gaza pendant cinq ans.

« Lorsqu’Israël n’était pas à Gaza, Gilad Shalit a été en captivité pendant cinq ans, ce qui est remarquable », a déclaré Baskin, qui a négocié avec Sinwar par un intermédiaire pour obtenir la libération de Shalit.

La chasse intense à Sinwar se déroule parallèlement à la recherche des plus de 130 otages toujours détenus, dont certains, selon les renseignements israéliens, sont déjà morts.

Les photos des otages sont omniprésentes dans les couloirs de la Knesset à Jérusalem, rappelant les enjeux pour les dirigeants israéliens. Baskin a prédit que les jours de Sinwar étaient comptés.

« Dans sa propre vision illusoire du monde, Sinwar pense qu’il sortira victorieux du tunnel », a déclaré Baskin, « mais inévitablement, Israël le trouvera ».