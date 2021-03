Sergei Ilnitsky / AP Il a envoyé des mercenaires Wagner en Ukraine, en Syrie et en Libye; fait face à des accusations américaines pour avoir assigné sa «ferme de trolls» à l’ingérence dans l’élection présidentielle de 2016; et même envoyé des suprémacistes blancs et des néo-nazis pour semer le sentiment anti-occidental dans les nations africaines. Maintenant, Evgeny Prigozhin, le magnat de la restauration communément appelé «le chef de Poutine», a attiré son attention un peu plus près de la porte de la Russie: l’Europe et les États baltes. Une enquête conjointe du Daily Beast, du Dossier Center, de la chaîne allemande ARD, de Delfi.ee en Estonie et de Siena.lt en Lituanie révèle que des agents étroitement associés aux opérations d’influence précédemment exposées de l’oligarque russe ont organisé une conférence de deux jours à Berlin depuis Du 14 au 15 janvier, les problèmes économiques et environnementaux affectant l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et l’Allemagne. Le Dialogue stratégique de la région de la mer Baltique a été le premier de ce qui est censé être une série de soi-disant «sessions de prospective» pour «créer une nouvelle vision de l’avenir post-pandémique» pour les pays susmentionnés, avec un accent apparent sur le COVID- 19, Brexit, durabilité environnementale, gouvernance électronique et technologie numérique. Parmi les participants figuraient Rihards Kols, chef de la commission des relations extérieures du parlement letton, ainsi que plusieurs membres du Bundestag allemand, dont Stefan Keuter, membre du parti d’extrême droite Alternative für Deutschland (AfD). L’événement était organisé par deux organisations, toutes deux étroitement liées à l’Association pour la recherche libre et la coopération internationale, ou AFRIC. Comme l’a rapporté The Daily Beast, AFRIC est dirigé par l’organisation basée à Saint-Pétersbourg de Prigozhin. Selon des documents internes obtenus par le Centre de dossiers, l’AFRIC a été conçu comme un «réseau d’agents d’influence» destiné à fournir «des évaluations d’experts et des opinions bénéfiques à la Russie» en Afrique. Fondée en 2018, l’AFRIC a envoyé des «observateurs électoraux» – dont beaucoup sont des suprémacistes blancs et des néonazis bien connus d’Europe – pour tenter d’influencer les races démocratiques au Zimbabwe, à Madagascar, en République démocratique du Congo et en Afrique du Sud, dans des courses où d’autres bras du vaste empire de Prigozhin soutenaient souvent un ou plusieurs des candidats. L’histoire continue La Russie utilise des racistes clandestins pour exploiter la révolte politique antiraciste en Afrique La semaine dernière, le FBI a annoncé que Prigozhin avait été ajouté à sa liste des plus recherchés pour son prétendu «complot visant à frauder les États-Unis en portant atteinte, en entravant et en défaisant les fonctions légitimes de la Federal Election Commission, du United States Department of Justice, et Département d’État des États-Unis »de 2014 à 2018. Une indemnité de 250 000 $ a été affichée pour toute information ayant conduit à son arrestation. Comme pour la plupart des opérations d’influence étrangère de Prigozhin, celle-ci consiste en une série de structures de poupées gigognes enregistrées en dehors du territoire de la Fédération de Russie et dirigées, au moins sur papier, par des non-Russes. La même distribution de personnages se reproduit, tant au niveau hiérarchique de ces opérations que parmi les personnalités politiques occidentales qu’elles visent à cultiver. Par exemple, l’un des organisateurs de la conférence était ADMIS Consultancy, une société fondée et gérée par Vaiva Adomaityte, un ressortissant lituanien qui est également membre de l’administration de l’AFRIC. Psychologue du travail et autoproclamé «expert du changement global», Adomaityte a participé à au moins une des trois conférences de l’AFRIC à Berlin, a co-écrit son rapport «Africa Vision» et a été un représentant de l’AFRIC au sommet Russie-Afrique en Sotchi en 2019. Elle est également une confidente et associée de Yulia Afanasyeva, l’agent de Prigozhin qui a créé AFRIC en 2018 à partir du «back-office» de l’oligarque à Saint-Pétersbourg, comme le démontrent les documents divulgués obtenus par le Centre de dossiers. Adomaityte a précédemment édité un questionnaire rédigé par Afanasyeva pour la «session de prospective» de l’AFRIC nommée de manière similaire à Berlin en 2019. Elle a également écrit à l’hôtel Hilton pour se plaindre des logements insalubres et pour régler le différend de facturation de l’AFRIC avec la direction. Adomaityte a même mis à jour son CV pour rendre compte de son travail au nom de l’AFRIC. Dans une lettre maladroitement formulée datée du 3 mars 2020, elle a écrit à Afanasyeva en anglais: «Dois-je commencer à vous appeler ma Dieu Mère, je me demande … ça sonne beaucoup moins dur que Dieu Père.» Les événements liés à l’AFRIC, en fait, semblent être les seuls avec lesquels le cabinet ADMIS Consultancy d’Adomaityte ait jamais travaillé. Afanasyeva a même embauché et payé un expert russe des médias sociaux pour travailler sur les pages de médias sociaux d’ADMIS Consultancy, selon la correspondance obtenue par le Centre de dossiers. L’événement de la mer Baltique en janvier a eu lieu dans le même hôtel Hilton à Berlin que les précédentes conférences AFRIC. L’un des événements précédents a été présidé par Aleksandr Malkevich, un haut fonctionnaire de Prigozhin qui a été sanctionné par le département du Trésor américain en 2018 pour avoir dirigé une filiale travaillant pour le compte du Projet Lakhta de l’oligarque, une opération mondiale d’ingérence politique et électorale. Malkevich, selon le département du Trésor, dirigeait une société appelée USA Really, qui «s’est engagée dans des efforts pour publier du contenu axé sur des questions politiques qui divisent, mais qui est généralement truffée d’inexactitudes. En juin 2018, les États-Unis ont vraiment tenté d’organiser un rassemblement politique aux États-Unis, bien que leurs efforts aient échoué. Un autre co-organisateur de la conférence sur la mer Baltique était l’Association fédérale pour le développement économique et le commerce extérieur en Allemagne, mieux connue sous son acronyme BWA. Le cabinet de conseil BWA et ADMIS a co-organisé le dernier événement d’AFRIC à Berlin, une conférence en ligne sur les conséquences mondiales du COVID-19 en juin 2020. BWA est dirigé par Michael Schumann, un consultant en affaires allemand spécialisé en Chine. Sous la direction de Schumann, BWA a développé des partenariats avec une série de structures russes en Allemagne, notamment l’Association des entreprises russes et le groupe de réflexion Dialogue des civilisations, fondé en 2016 par Vladimir Yakunin, ancien général du KGB et proche confident de Vladimir Poutine. Yakunin a été vice-président du monopole ferroviaire d’État russe jusqu’en 2015, un an après avoir été sanctionné par les États-Unis pour son implication présumée dans l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Jusqu’à présent, il a éludé les sanctions de l’UE. Deux autres membres de la BWA, Volker Tschapke et Urs Unkauf, ont agi en tant qu’observateurs électoraux AFRIC à Madagascar, en RDC, au Zimbabwe et en Afrique du Sud ces dernières années. Tschapke et Unkauf étaient également présents aux deuxième et troisième conférences de l’AFRIC à Berlin, respectivement en juillet 2019 et janvier 2020. Afanasyeva n’a pas répondu à la demande de commentaire de The Daily Beast sur cette histoire.

Adomaityte a déclaré dans une interview à Zoom qu’elle n’avait aucune information sur l’implication d’Afanasyeva dans la conférence sur la mer Baltique et qu’elle «se sentait mal à l’aise» en parlant de l’AFRIC. Elle a affirmé avoir été directement embauchée par BWA en Allemagne. « Nous faisions [earlier] travailler avec BWA avec l’institution AFRIC », a-t-elle déclaré. «C’était donc le lien direct. Cependant, la BWA m’a directement demandé de mener l’étude de recherche pour la région de la mer Baltique.

Ce récit, cependant, est contredit par des documents obtenus par le Centre de dossier indiquant que non seulement Afanasyeva était activement impliquée dans l’organisation de l’événement de la mer Baltique, auquel elle a assisté virtuellement, mais qu’elle était en communication constante avec Adomaityte à ce sujet. Afanasyeva a été inclus dans un échange de va-et-vient mettant en place le lieu dans le Berlin Hilton; Adomaityte a en outre tenu le Russe au courant de la façon dont tout s’était passé.

«Quand on regarde les arrière-plans [of the people involved], le lien avec Prigozhin est clairement visible », a déclaré Indrek Kannik, ancien responsable de l’analyse des renseignements étrangers estoniens et maintenant directeur du Centre international de défense et de sécurité de Tallinn. Il a déclaré que les services de renseignement baltes suivraient probablement de près ces opérations d’influence.

Selon une personne ayant une connaissance directe de l’organisation de la conférence sur la mer Baltique, Afanasyeva a donné l’ordre direct de ne pas aborder les questions de sécurité internationale et de se concentrer plutôt sur l’économie et l’écologie. Cela aussi, a déclaré Kannik, est un savoir-faire traditionnel pour les premières étapes de toute opération d’influence réussie.

« Il est à noter qu’ils ont commencé avec des sujets politiquement non controversés tels que l’accord vert », a déclaré Kannik au Daily Beast. «Ils commencent« doucement »et seulement lorsqu’ils acquièrent une certaine fiabilité publique et une image modérément positive, ils abordent des sujets plus pertinents pour le Kremlin tels que la sécurité, la critique des États baltes, les points de discussion de la Russie sur le dialogue entre l’Europe et la Russie, et non pour mentionner tout ce qui a trait à la Crimée et à l’Ukraine. »

Une autre technique artisanale classique employée par les conférences était d’employer des étrangers involontaires pour faire paraître les événements légitimes, dans ce cas en produisant de la littérature auxiliaire. Un rapport de «recommandation de stratégie», publié à la suite de la conférence de Berlin et qualifié de produit ADMIS Consultancy, a été rédigé par des pigistes sans méfiance embauchés sur Internet, a confirmé The Daily Beast. En septembre, des organes de presse américains ont rapporté que l’Agence de recherche Internet de Prigozhin, ou «ferme des trolls», avait mis en place deux faux sites Web d’information – l’un destiné à l’extrême droite, l’autre à l’extrême gauche – qui ont engagé des écrivains américains involontaires pour contribuer. Même les avatars des éditeurs putatifs de ces sites étaient faux, leurs visages générés avec un logiciel d’IA. L’objectif était clairement de blanchir la désinformation et la propagande à travers des participants autochtones, dont les visions du monde se croisent avec les intérêts du Kremlin.

Le danger avec des opérations de briques et de mortier comme les conférences est qu’elles sont susceptibles de piéger des participants respectables et crédibles qui sont présents à des événements sur le même thème. Et les participants ne doivent pas nécessairement être influencés ou persuadés par la propagande russe; leur simple présence est en soi un succès opérationnel. Avoir, par exemple, un ministre du gouvernement d’un pays de l’UE ou de l’OTAN photographié aux côtés d’un agent de Prigozhin est un excellent moyen de signaler à Moscou que ces exercices sont payants.

En octobre 2014, des mois après l’invasion et l’occupation de la Crimée par la Russie, la guerre psychologique du GRU, l’agence de renseignement militaire russe, a orchestré toute une conférence sur la sécurité à Athènes en utilisant des découpages et des groupes de façade, y compris un groupe de réflexion grec local et un institut russe prétendument. consacré aux questions de la diaspora russe. Selon le service de renseignement étranger de l’Estonie, un officier de l’unité GRU 54777 a même participé à une table ronde à côté de Panos Kammenos, un homme politique grec ami de Moscou qui est devenu par la suite ministre de la Défense de la Grèce.

L’une des personnes invitées à faire une présentation lors de l’événement sur la mer Baltique était Mihkel Krusberg, un fonctionnaire estonien du ministère de l’Environnement. Il a reçu une invitation personnelle d’Adomaityte un peu plus de deux semaines avant la conférence. Parce que Krusberg est fréquemment invité à assister à de tels forums et que les autres invités publiquement nommés semblent légitimes, Krusberg a déclaré au Daily Beast qu’il n’avait vu aucun signal d’alarme dans l’offre. «Si j’avais su les antécédents des organisateurs, j’aurais poliment refusé leur invitation», a-t-il déclaré.

Le dialogue stratégique pour la région de la mer Baltique n’a pas été envisagé comme une affaire ponctuelle. Le même groupe d’organisateurs prévoit déjà une conférence de suivi pour se concentrer sur les relations entre les pays baltes et nordiques. Selon Adomaityte, il devrait avoir lieu en ligne à la fin du mois de mars. «Cependant, nous espérons vraiment avoir une conférence physique cet été», a-t-elle déclaré.

