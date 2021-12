Comment le chef de la milice japonaise s’est éventrée et s’est décapité lors d’un rituel de suicide harakiri après l’échec d’un complot visant à prendre le pouvoir

Un chef de milice JAPONAISE s’est éventrée et a ordonné sa propre décapitation lors d’un suicide rituel après avoir tenté de s’emparer du pouvoir lors d’un coup d’État manqué.

Yukio Mishima a tenté de rallier l’armée pour renverser le gouvernement dans l’un des incidents les plus infâmes de l’histoire du Japon.

L’art de Yukio Mishima comportait souvent un suicide simulé – comme cette maquette qu’il a réalisée

La scène au lendemain de sa mort – avec sa tête coupée et celle d’un ami sur la gauche

Sa tête a été retrouvée reposant sur le sol du bureau après son suicide rituel

Et lorsque la tentative de coup d’État n’a pas fonctionné, Mishima a commis un « seppuku » ou « harakiri » – une forme de suicide rituel qui était un élément clé de la culture historique des samouraïs.

Cependant, même la tentative de suicide a mal tourné, car un ami à qui il avait ordonné de lui couper la tête ne l’a pas fait à trois reprises.

Au lieu de cela, un autre membre de la milice a dû intervenir et terminer le travail – enfin couper la tête de Mishima.

Mais avant d’être une tentative de leader révolutionnaire, Mishima était un auteur célèbre connu sous le nom de « le Japonais Ernest Hemingway ».

Ses œuvres sont considérées avec admiration à ce jour – malgré sa fin choquante alors qu’il tentait de démolir le nouveau Japon qui avait été reconstruit après la Seconde Guerre mondiale.

Connu pour ses livres, ses films et sa poésie, il est devenu de plus en plus politique au cours de ses dernières années – en créant un groupe de milice civile appelé Tatenokai, ou la Société du Bouclier.

Après la guerre, il est devenu de plus en plus frustré par la vie au Japon – le pays ayant été repensé comme une culture plus occidentale après sa capitulation aux États-Unis en 1945.

Il a ouvertement fait campagne pour la suppression de l’article 9 de la Constitution japonaise – qui interdit les guerres pour régler les différends.

Et il est devenu obsédé par la restauration d’un pouvoir absolu et d’un statut divin à l’empereur du Japon.

L’auteur était également connu pour avoir une fascination morbide pour la mort, participant même à des séances de photos illustrant sa propre disparition brutale.

Mishima a parlé d’avoir des ancêtres samouraïs et comment le Japon avait perdu son « esprit samouraï » après le conflit mondial.

Il a déclaré : « Après la guerre, notre côté brutal était complètement caché – mais je crois qu’il est juste caché.

« Je n’aime pas la façon dont la culture japonaise est représentée uniquement par des compositions florales – une culture de paix et d’amour.

« Je pense que nous avons toujours un esprit de guerrier fort. »

En 1967, en utilisant ses relations au sein de l’armée japonaise, Mishima a suivi une formation de base, insistant sur le fait qu’il voulait faire l’expérience de la « vraie » vie militaire.

Où est passé l’esprit du samouraï ? Yukio Mishima

Il a dû utiliser son nom de naissance Kimitake Hiraoka car l’armée ne voulait pas être critiquée pour avoir accordé un traitement spécial aux non-soldats.

L’année suivante, il a formé la Shield Society comprenant un petit groupe d’étudiants de droite qui ont juré de protéger l’empereur.

Puis, le 25 novembre 1970, Mishima et quatre membres de son groupe ont tenté le coup d’État militaire au Camp Ichigaya, une base au centre de Tokyo.

Ils s’étaient arrangés pour rencontrer le commandant Kanetoshi Mashita, mais alors qu’ils étaient à l’intérieur de son bureau, ils ont barricadé la pièce et attaché le chef militaire à une chaise.

Vêtu d’un bandeau blanc avec un cercle rouge au centre, Mishima est sorti sur le balcon du bureau et alors que les soldats commençaient à se rassembler en dessous, il a lu un manifeste préparé à l’avance.

Dans son discours, il a dit : « Où est passé l’esprit du samouraï ?

Cependant, plutôt que de se soulever et de rejoindre sa cause, les soldats ont réagi avec hostilité et ont commencé à le huer.

Mishima a terminé en criant « Longue vie à l’Empereur » trois fois avant de se retirer dans le bureau.

Après que son discours soigneusement rédigé n’a pas réussi à réveiller les troupes, Mishima est retourné au bureau et s’est suicidé pour l’honneur rituel.

Yukio Mishima a formé une armée déterminée à ramener le Japon à son passé inspiré des samouraïs Crédit : Getty

Mishima, au centre, avec les quatre hommes qui ont contribué à la tentative ratée de coup d’État. De gauche à droite : Hissho Morita, Hiroyasu Koga, Masahiro Ogawa et Masayoshi Koga

Des soldats japonais regardent Mishima tenter de les inciter à renverser l’armée Crédit : Getty

Après que Mishima se soit éventre en utilisant une lame jusqu’à l’estomac, son commandant en second – et amant présumé – Masakatsu Morita a ensuite essayé et échoué à trois reprises de le décapiter.

Il utilisait une épée de samouraï du XVIIe siècle achetée par l’auteur pour 100 000 yens – environ 390 000 yens ou 2 600 £ en argent d’aujourd’hui.

Un autre membre du groupe Hiroyasu Koga, qui était un champion de « kendo » – un art martial impliquant des épées en bambou – est alors intervenu et a coupé la tête de Mishima avec la lame.

Selon les témoignages des membres survivants du coup d’État, Morita est également tombé à genoux et a plongé une épée dans son abdomen en disant « Je ne peux pas laisser M. Mishima mourir seul. »

Koga a de nouveau saisi l’épée et a coupé la tête de son ami. Lui et les autres putschistes ont été condamnés à quatre ans de prison pour « assistance à un suicide » et « possession illégale d’armes à feu et d’épées ».

Avant la mort de Mishima, personne au Japon ne s’était suicidé par seppuku depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le philosophe japonais Hide Ishiguro, écrivant dans The New York Review cinq ans plus tard, a expliqué comment le suicide a été interprété au Japon.

Il a déclaré: « Certains pensaient qu’il était devenu fou, d’autres que c’était le dernier d’une série d’actes exhibitionnistes, une expression de plus du désir de choquer pour lequel il était devenu notoire.

« Quelques personnes de la droite politique ont vu sa mort comme un geste patriotique de protestation contre le Japon d’aujourd’hui.

« D’autres pensaient qu’il s’agissait d’une farce désespérée et horrible conçue par un homme talentueux qui avait été un enfant terrible et qui ne pouvait supporter de vivre jusqu’à l’âge mûr et la médiocrité. »

Mishima était fasciné par le suicide et le jouait avec des amants dans un jeu de rôle.

Il a exécuté des meurtres rituels dans trois films différents et a de nouveau joué Harakiri dans une série de photos en novembre 1970 – quelques jours avant sa mort.

Parlant de l’utilisation du suicide rituel dans son travail, il a déclaré: « Je voulais faire revivre un » esprit samouraï « à travers cela.

« Je ne veux pas faire revivre Harakiri lui-même mais à travers une vision très forte de Harakiri, je voulais inspirer et stimuler les plus jeunes.

« Grâce à une telle stimulation, je voulais raviver un certain sens de l’honneur et des responsabilités – un certain sens de la mort en l’honneur. C’est mon objectif. »

Mishima est une figure culturelle clé au Japon Crédit : Getty