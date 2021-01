Comment le château de cartes de Donald Trump s’est effondré dans ses derniers jours en tant que président américain

Donc, voilà comment il se termine. Le mandat du 45e président américain se termine dans moins de deux semaines – même s’il aimerait que vous croyiez le contraire.

Donald Trump a commencé ses quatre années au pouvoir en 2017 avec des promesses d’unité, de sécurité et de fierté, disant aux électeurs: « Quand l’Amérique est unie, l’Amérique est totalement imparable ».

Cet agenda «America First» était au centre de son discours d’investiture, qu’il a prononcé entouré d’alliés républicains sur Capitol Hill, encourageant les citoyens à maintenir «leur loyauté envers notre pays» et à «redécouvrir notre loyauté les uns envers les autres».

Avance rapide vers cet endroit précis mercredi, cependant, et la situation nationale semblait beaucoup plus en colère – et beaucoup plus de division.

Une foule pro-Trump avait pris d’assaut le bâtiment du Capitole alors que le Congrès s’apprêtait à certifier la victoire électorale de Joe Biden, agissant apparemment sur le dos du différend obsessionnel et sans fondement de Trump sur le vote de novembre. Son avocat Rudy Giuliani avait également pesé son poids, encourageant un « procès par combat ».

L’incursion s’est finalement conclue avec quatre morts – une femme qui a reçu une balle dans le cou et trois autres qui ont souffert d’urgences médicales – et un Capitole brisé et vandalisé.

De nombreux républicains ont condamné publiquement les violences, dont certains avaient demandé au président de faire de même.

Trump, cependant, généralement connu pour son utilisation constante des médias sociaux, a d’abord très peu dit, avant de publier une vidéo pour dire à la foule: « Nous t’aimons, tu es très spécial » et leur demandant de rentrer chez eux.

Son compte Twitter a ensuite été suspendu pour ne pas avoir condamné la violence, tandis que Facebook et Instagram l’ont bloqué indéfiniment, fermant les rideaux sur son énorme public en ligne.

L’ancienne star de la télé-réalité perd progressivement le soutien républicain depuis que Biden est sorti victorieux des élections. Ses allégations répétées et non fondées de fraude électorale, perdant cause après affaire devant les tribunaux, ont été immédiatement critiquées par les démocrates – comme on pouvait s’y attendre – mais le GOP a pris un peu plus de temps pour rattraper son retard.

Dans le but d’obtenir un soutien sur le terrain, Trump a également affirmé – sans preuve – que l’élection lui avait été « volée » et qu’en fait, il était le véritable vainqueur – en essayant de peindre une image non d’une plaie perdant, mais un outsider durement fait.

Elle a donc laissé les républicains devant le choix difficile de fragmenter le parti et de se distancer de leur président ou de maintenir un front uni voué à l’échec.

L’un après l’autre, les républicains ont finalement commencé reconnaître Biden pour sa victoire, poussant Trump dans un état encore plus désespéré.

L’audio publié par le Washington Post cette semaine a révélé que le président sortant avait supplié le plus haut responsable des élections de Géorgie de l’aider à faire basculer le résultat de l’État au rouge. Trump a été entendu en train de plaider avec le secrétaire d’État Brad Raffensperger et son avocat général lors de l’appel téléphonique d’une heure pour lui « trouver » suffisamment de voix pour lui donner la victoire.

« Tout ce que je veux faire, c’est ceci. Je veux juste trouver 11 780 voix, soit un de plus que ce que nous avons », a déclaré Trump, ajoutant: « Parce que nous avons gagné l’Etat. »

Raffensperger, un républicain qui décrit précédemment comme un « fier partisan de Trump » peut être entendu à plusieurs reprises repousser, avertissant le président que ses données sont « fausses ». Cela a incité Trump à répondre avec une suggestion de responsabilité pénale: « Vous savez ce qu’ils ont fait et vous ne le signalez pas. Vous savez, c’est un criminel – c’est une infraction pénale.

« Et vous savez, vous ne pouvez pas laisser cela arriver. C’est un gros risque pour vous et pour Ryan, votre avocat. C’est un gros risque. »

Dénonçant encore plus l’armure de Trump, la représentante Liz Cheney a déclaré que l’appel téléphonique avait suscité une écoute « profondément troublante », tandis que le sénateur de Pennsylvanie Patrick J Toomey a ajouté qu’il marquait « un nouveau creux dans tout cet épisode futile et désolé ».

Mercredi, Trump était prêt à jouer sa dernière carte. S’exprimant lors d’un rassemblement près de la Maison Blanche, il a évoqué les républicains dénonçant ses efforts pour renverser l’élection comme étant «faibles» et «pathétiques», avant de promettre aux partisans que le vice-président Mike Pence pourrait sauver la situation.

Il a soutenu – à tort – que Pence serait en mesure de rejeter le résultat global des élections tout en présidant la session du Congrès pour certifier la victoire de Biden.

Peu de temps après, dans ce que Trump considérait probablement comme un couteau dans le dos de son second responsable, Pence a publié une lettre rejetant la demande.

« Donner au vice-président le pouvoir unilatéral de décider des concours présidentiels serait totalement contraire au système de freins et contrepoids entre les branches du gouvernement conçu par les rédacteurs de la Constitution », a-t-il écrit.

Pence a également réitéré l’allégation sans fondement d’irrégularités de vote, mais a ajouté: « La présidence appartient au peuple américain, et à lui seul.

« Lorsqu’un différend concernant une élection présidentielle survient, selon la loi fédérale, ce sont les représentants du peuple qui examinent les preuves et résolvent les différends par un processus démocratique. »

Quelques heures plus tard, alors que la séance conjointe du Congrès était en cours et que les partisans de Trump s’étaient rassemblés à l’extérieur, le président a envoyé l’un de ses derniers tweets: «Mike Pence n’a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre constitution, donner aux États une chance de certifier un ensemble de faits corrigés, pas les faits frauduleux ou inexacts qu’ils ont été invités à certifier auparavant. Les États-Unis exigent la vérité! «

Du jour au lendemain, de plus en plus de républicains de haut niveau ont commencé à condamner publiquement l’émeute du Capitole alors qu’ils appelaient également à une transition pacifique du pouvoir. Le sénateur Ted Cruz a déclaré que l’incident était un « acte de terrorisme méprisable », tandis que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, l’a dénoncé comme une « insurrection ratée ».

L’ancienne directrice des communications de Trump, Alyssa Farah, a ajouté: « J’ai défilé dans les rassemblements du Tea Party 2010. J’ai fait campagne avec Trump et j’ai voté pour lui. Mais j’ai besoin que vous m’entendiez: l’élection n’a PAS été volée. Nous avons perdu.

«Il est temps de se regrouper, de s’organiser et de faire campagne pour les dirigeants politiques en lesquels nous croyons, et de laisser notre démocratie fonctionner. Ce n’est PAS et ne sera JAMAIS un temps de violence.

De l’autre côté de l’Atlantique, l’Europe avait regardé avec horreur le déroulement des événements de mercredi, incitant divers dirigeants à réagir également.

« Il s’agit d’une attaque contre la démocratie. Le président Trump et plusieurs membres du Congrès portent la responsabilité substantielle des développements », a déclaré le Premier ministre suédois Stefan Lofven. « Le processus électoral démocratique doit être respecté. »

Le président slovaque Zuzana Caputova a ajouté: «Les scènes du Capitole américain montrent à quel point la rhétorique de la haine est dangereuse.

« Le mépris des institutions démocratiques érode les droits des citoyens et peut saper l’ordre politique. Je suis convaincu que le processus démocratique et pacifique sera bientôt rétabli. »

La réponse la plus critique est peut-être venue de l’eurodéputé belge Guy Verhofstadt, qui a évoqué la vidéo de Trump qui n’a pas condamné la foule: « Après la terrible tentative de coup d’État des partisans de Trump sur Capitol Hill – ‘nous vous aimons’ – pouvez-vous entendre le silence des politiciens en Europe qui l’aiment aussi? «

De retour aux États-Unis, le président était désormais exclu de ses millions d’adeptes sur les réseaux sociaux; avait aliéné de nombreux membres de son parti, et était face à une multitude de démissions. C’est à ce moment qu’il a finalement – un peu – admis sa défaite.

« Même si je suis totalement en désaccord avec le résultat des élections, et les faits me le confirment, il y aura néanmoins une transition ordonnée le 20 janvier », a-t-il déclaré.

À quelques jours de la fin, que pourrait-il se passer d’autre?