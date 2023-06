Comment le changement tactique génial de Pep Guardiola a permis à Manchester City de remporter la Ligue des champions

Manchester City a finalement remporté la Ligue des champions samedi après avoir battu l’Inter Milan 1-0 grâce à un but de Rodri à la 68e minute, mais le but gagnant n’est venu qu’après que Pep Guardiola ait finalement réussi à résoudre un casse-tête que les Italiens avaient créé pour son équipe.

Avant le match, de nombreux fans et experts appelaient Guardiola à ne pas changer l’équipe qui l’avait si bien servi au cours de la saison, en référence à sa décision de ne pas jouer avec un milieu de terrain défensif lors de la défaite 1-0 de City contre Chelsea en finale de la Ligue des champions 2021.

Cependant, il a inévitablement bricolé. Au lieu de John Stones commençant en défense centrale, l’Anglais a été transféré à l’arrière droit lors de la défense avec Manuel Akanji en partenariat avec Ruben Dias à la place.

Cela a permis à Stones d’entrer encore au milieu de terrain, mais de créer un diamant avec Ilkay Gundogan au point plutôt qu’une boîte qui a été beaucoup plus courante pour City cette saison.

Avec la formation 5-3-2 de l’Inter Milan, l’avantage numérique de City généralement obtenu au milieu de terrain aurait été étouffé, ce qui aurait conduit Guardiola à changer de tactique pour le losange. Cela leur a donc permis de conserver leur avantage, bien que cette fois plus haut dans le peloton dans des positions plus avancées.

Bien que cela ait rendu plus difficile la création d’occasions pendant une grande partie du match, en raison de la bravoure de l’Inter à presser et à couper les passes.

La gestion en jeu de Guardiola est revenue au premier plan, cependant, l’Espagnol échangeant Gundogan à la tête du losange contre Kevin De Bruyne, qui était à gauche du milieu de terrain. Bien qu’il ait dû partir blessé, Phil Foden est entré en jeu et a largement produit la même positivité que le Belge a fourni au cours de la première mi-temps.

Mais le vrai génie est venu en seconde période, Guardiola forçant son milieu de terrain et en attaquant trois à jouer beaucoup plus étroit, rendant l’Inter Milan encore plus compact. Bien que cela semble contre-productif, cela a en fait parfaitement fonctionné car l’échange de City est devenu plus fluide – comme en témoigne le seul objectif du jeu.

Lorsque Bernardo Silva, l’ailier droit de City, a chuté plus profondément et plus au centre, Stones a pris la position du Portugais un peu plus large. Alors que l’arrière gauche de l’Inter, Federico Dimarco, ne savait pas qui suivre et qu’Akanji conduisait dans l’espace ouvert, Alessandro Bastoni s’est échappé de l’arrière central pour engager le ballon.

Comme FourFourTwo’s Adam Clery met en lumière dans vidéo ci-dessus, cela s’est avéré fatal, cependant, Akanji passant le ballon à travers l’espace laissé vacant par Bastoni à Silva. Inévitablement, ce seul mouvement a prouvé la perte de l’Inter, car lorsque le retrait de Silva a été dévié sur le chemin de Rodri, aucun joueur de l’Inter n’était à proximité en raison du chaos causé par les joueurs échangés.