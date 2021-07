Comment le changement climatique rend certaines régions du monde trop chaudes et humides pour les humains

Lorsqu’il s’agit de chaleur, le corps humain est remarquablement résistant – c’est l’humidité qui rend plus difficile le refroidissement. Et l’humidité, entraînée en partie par le changement climatique, augmente.

Une mesure de la combinaison de chaleur et d’humidité s’appelle une « température humide », qui est déterminée en enveloppant complètement un mèche humide autour du bulbe d’un thermomètre. Les scientifiques utilisent cette métrique pour déterminer quelles régions du monde peuvent devenir trop dangereuses pour les humains.

Un terme dont nous entendons rarement parler, la température du thermomètre mouillé reflète non seulement la chaleur, mais aussi la quantité d’eau dans l’air. Plus ce nombre est élevé c’est-à-dire que plus il est difficile pour la sueur de s’évaporer et pour les corps de se refroidir.

À un certain seuil de chaleur et d’humidité, « il n’est plus possible de transpirer assez vite pour éviter la surchauffe », a déclaré Radley Horton, professeur à l’observatoire terrestre de Lamont-Doherty de l’université Columbia.

Les scientifiques ont découvert que le Mexique et l’Amérique centrale, le golfe Persique, l’Inde, le Pakistan et l’Asie du Sud-Est se rapprochent tous de ce seuil avant la fin du siècle.

« Les risques de chaleur humide sont largement sous-estimés aujourd’hui et augmenteront considérablement à l’avenir », a déclaré Horton. « Alors que des endroits dans le monde connaissent des extrêmes auparavant rares ou sans précédent avec une fréquence croissante, nous courons le risque que nos précédents messages sur le risque de chaleur extrême – déjà terriblement inadéquats – soient encore plus en deçà de la cible. »

Vous pourriez penser qu’être plus près de la plage serait un excellent moyen d’attraper la brise de l’océan et de se rafraîchir. Mais Horton a déclaré que la proximité de l’eau dans des conditions extrêmes pourrait empirer les choses. Comme le réchauffement des températures provoque l’évaporation de l’eau, cela ajoute de l’humidité à l’air.

« Si vous êtes assis dans une ville le long du golfe Persique, la brise marine pourrait être une brise mortelle », a-t-il déclaré.

Pour mieux comprendre pourquoi ces endroits deviennent trop chauds et humides pour les humains, il faut d’abord comprendre comment le corps se refroidit.

La température humide qui marque la limite supérieure de ce que le corps humain peut supporter est de 95 degrés Fahrenheit (35 Celsius). Mais toute température supérieure à 86 degrés Fahrenheit (30 Celsius) peut être dangereuse et mortelle. Horton et d’autres scientifiques ont noté dans un article de 2020 que ces températures se produisent avec une fréquence croissante dans certaines parties du monde. Pour mettre les choses en perspective, la température de bulbe humide la plus élevée jamais enregistrée dans la région de Washington, connue pour ses étés humides et insupportables, était de 87,2 degrés (30,7 degrés Celsius).

« Dans l’ensemble, la chaleur extrême et humide a plus que doublé en fréquence depuis 1979 », ont écrit les auteurs de l’étude.

Ces conditions atteignent ce seuil mortel dans des endroits comme l’Asie du Sud et le Moyen-Orient et pourraient le franchir régulièrement d’ici 2075, selon les scientifiques.

Horton et ses collègues ont découvert que certaines parties des Émirats arabes unis et du Pakistan ont chacune dépassé la barre des 95 degrés pendant une ou deux heures plus de trois fois depuis 1987.

Sur la côte du golfe de Californie, dans l’État mexicain de Sonora, les scientifiques constatent également une augmentation « très significative » des températures du thermomètre mouillé et de l’air, a déclaré Tereza Cavazos, chercheuse principale au département d’océanographie physique de l’Ensenada. Centre de Recherche Scientifique et d’Enseignement Supérieur.

Pendant l’été, certaines parties du golfe peuvent atteindre des températures de 86 à 87,8 degrés Fahrenheit (30 à 31 degrés Celsius), ce qui entraîne une évaporation plus rapide de l’eau. La combinaison d’eaux plus chaudes et de tendances de chaleur croissantes à Sonora fait que les températures humides atteignent des niveaux dangereux.

« Le simple fait d’augmenter de 1 ou 2 degrés Celsius peut être le point de basculement pour changer l’impact », a déclaré Cavazos.

La chaleur torride entraîne des conditions de vie difficiles, en particulier pour les communautés qui manquent de ressources pour secourir.

Pourquoi certains survivront tandis que d’autres meurent

Même en dessous de ces seuils, le refroidissement est un travail difficile pour le corps. Les efforts déployés pour lutter contre les effets de la chaleur exercent une pression sur votre cœur et vos reins. Avec une chaleur extrême, les organes des gens peuvent commencer à défaillir. Si vous avez des conditions préexistantes, c’est encore plus probable.

En période de canicule, de nombreux décès sont dus à des problèmes de santé exacerbés par les conditions extrêmes.

« C’est très clair pendant une vague de chaleur, plus de gens meurent d’un coup de chaleur », a déclaré Zachary Schlader, professeur agrégé à l’Université d’Indiana Bloomington qui se concentre sur le stress thermique et le corps humain. Mais encore plus meurent de maladies cardiaques. « Le corps répond [to heat] de telle manière que cela pourrait rendre l’organe vulnérable.

En période de canicule, il existe des moyens simples de prendre soin de son corps.

Se protéger d’un tel stress est inextricablement lié au statut socio-économique et aux ressources.

« Les personnes les plus pauvres sont les plus vulnérables et elles souffrent déjà », a déclaré Cavazos, notant que Sonora dépend de l’agriculture, ce qui signifie que beaucoup de gens doivent s’engager dans un travail physique dans la chaleur dangereuse.

Dans des régions comme le golfe Persique, la chaleur extrême est la nouvelle norme : le Qatar s’est tellement adapté au climat torride qu’il climatise l’extérieur. Mais tout le monde n’a pas accès à la climatisation extérieure, y compris ceux qui construisent les installations qui en disposent. Lorsque le pays riche a commencé à construire des sites pour accueillir la Coupe du monde 2022, il a été confronté à un tollé concernant le traitement réservé aux travailleurs qui construisaient les stades.

En 2019, les Nations Unies ont averti que pendant les quatre mois les plus chauds de l’année, les travailleurs extérieurs au Qatar travaillaient dans « des conditions de stress thermique professionnel importantes ».

En mai, le Qatar a imposé des réglementations augmentant le nombre d’heures interdisant le travail à l’extérieur à 10h00 et 15h30 pendant les mois les plus chauds de l’année, tout en interdisant tout travail si la température humide est supérieure à environ 89 degrés. Fahrenheit.

Le simple fait de survivre dans ces conditions dépend de votre place dans la société et de ce que cela permet : accès à la climatisation, maisons isolées, emplois qui ne nécessitent pas d’effort physique extrême sous le soleil et politiques en place pour vous protéger des conditions dangereuses.

« En tant qu’humains, nous avons appris à nous adapter », a déclaré Cavazos. « Le problème, c’est le coût. Certains ne survivront pas.