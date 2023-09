Comment le changement climatique peut aggraver les ouragans

Ainsi, même si je vis maintenant dans le Nord-Est, à la fin du mois d’août, je suis constamment à l’affût des ouragans. Et même si la saison a été relativement calme jusqu’à présent, une tempête nommée Idalia a changé la donne. J’arrive sur la côte de Floride ce matin comme un ouragan de catégorie 3. (N’oublions pas non plus l’ouragan Hilary, qui, dans une rare tournure d’événements, a frappé la Californie la semaine dernière.)

En suivant ces tempêtes à mesure qu’elles approchaient des États-Unis, j’ai décidé d’approfondir le lien entre le changement climatique et les ouragans. C’est plus flou que vous ne le pensez, comme je l’ai écrit dans une nouvelle histoire aujourd’hui. Mais pendant que je le rapportais, j’ai également appris qu’il existe une tonne d’autres facteurs qui affectent l’ampleur des dégâts causés par les ouragans. Alors plongeons dans le bon, le mauvais et le compliqué des ouragans.

Le bon

La bonne nouvelle est que nous sommes devenus bien meilleurs dans la prévision des ouragans et dans la prévention des ouragans., déclare Kerry Emanuel, expert en ouragans et professeur émérite au MIT. J’en ai parlé il y a quelques années dans un article sur l’adoption de nouveaux superordinateurs par le National Weather Service aux États-Unis.

Aux États-Unis, les erreurs moyennes dans la prévision de la trajectoire des ouragans sont passées d’environ 100 milles en 2005 à 65 milles en 2020. Prédire l’intensité des tempêtes peut être plus difficile, mais deux nouveaux superordinateurs, que l’agence a reçus en 2021, pourraient aider ces prévisions à continuer à s’améliorer aussi. Les ordinateurs ont récemment été utilisés pour mettre à niveau le modèle de prévision de l’agence pour cette saison des ouragans.

Les superordinateurs ne sont cependant pas le seul outil que les prévisionnistes utilisent pour améliorer leurs modèles : certains chercheurs espèrent que l’IA pourrait accélérer les prévisions météorologiques, comme l’a écrit ma collègue Melissa Heikkilä plus tôt cet été.

Les prévisions doivent être associées à une communication efficace pour mettre les populations hors de danger au moment où une tempête frappe – et de nombreux pays améliorent leurs méthodes de communication en cas de catastrophe. Le Bangladesh est l’un des pays au monde les plus sujets aux catastrophes, mais le nombre de décès dus aux conditions météorologiques extrêmes a rapidement diminué grâce aux systèmes d’alerte précoce du pays.

Le mauvais

La mauvaise nouvelle est qu’il y a plus de monde et plus de choses sur le chemin des tempêtes qu’avant, car les gens affluent vers la côte.déclare Phil Klotzbach, chercheur et prévisionniste sur les ouragans à la Colorado State University.

La population le long du littoral de la Floride a doublé au cours des 60 dernières années, dépassant largement la croissance nationale. Cette tendance se confirme à l’échelle nationale : la croissance démographique dans les comtés côtiers des États-Unis se produit à un rythme plus rapide que dans d’autres régions du pays.