Halim Sbai se souvient d’une époque où les palmiers dattiers étaient verts et luxuriants. Le professeur de musique et chef d’orchestre a vécu dans l’oasis de M’hamid El Ghizlane dans le sud-est du Maroc pendant la majeure partie de ses 52 ans.

Il y a des décennies, se souvient-il, une rivière traversait l’oasis toute l’année. Gazelles et moutons s’abreuvaient sur ses rives, ombragées par les denses palmeraies. Maintenant, il n’y a plus de ruée vers l’eau. Le sol est fissuré et desséché.

PREMIER: Le dernier groupe de palmiers de l’oasis de Tanseest. DEUXIEME : Des palmiers morts au bord de l’oasis de M’hamid El Ghizlane.

Assis dans sa maison sur un tapis coloré, autour d’une collation de thé et de dattes, Sbai dit que son oasis fait face à des changements catastrophiques. « Les sécheresses sont de plus en plus fréquentes. Les palmiers qui entourent l’oasis meurent les uns après les autres.

Chaque année, dit-il, l’oasis se rétrécit. Des centaines de palmiers cassants bordent désormais M’hamid el Ghizlane. Une partie du village est ensevelie sous le sable et des terres agricoles autrefois riches ont été abandonné.

La crise à laquelle est confrontée cette oasis n'est pas une anomalie au Maroc, où les sécheresses aggravées par le changement climatique détruisent des écosystèmes autrefois robustes. Les habitats oasiens sont multicouches. Les palmiers dattiers fournissent de l'ombre pour d'autres cultures arables, comme le blé et les légumes. Le bétail paît sur les terres et subvient aux besoins des communautés. "Ce sont des systèmes qui ont résisté à tous les impacts du changement climatique au fil du temps", a déclaré Youssef Brouziyne, représentant de l'International Water Management Institute pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Il a noté que les scientifiques étudient les oasis pour comprendre comment rendre d'autres écosystèmes plus résilients. Mais le manque de pluie, ainsi que les nouveaux systèmes d'agriculture intensive, ont mis en péril l'équilibre. "Il est cassé", a-t-il dit. "Quand le palmier meurt, l'oasis a disparu."

Des agriculteurs extérieurs ont récupéré des terres bon marché et introduit des méthodes agricoles qui aspirent l’eau des plantes indigènes. Des familles qui ont travaillé la terre pendant des générations ont perdu leur gagne-pain et ont quitté leur maison.

“Quand le palmier meurt, l’oasis disparaît”, a déclaré Aomar Boum, anthropologue à l’Université de Californie à Los Angeles, spécialisé dans le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. “Ces colonies traditionnelles sont liées aux dynasties et aux histoires et n’ont personne pour s’en occuper.”

Il y avait autrefois des centaines de familles dans le village d’Ait M’hanned, à côté de l’oasis méridionale de Tighmert ; il n’en reste que quatre, selon Mohammed Zriouili, un résident d’une cinquantaine d’années.

« Il n’y a plus de travail », dit-il. La plupart de ses voisins qui avaient l’habitude de cultiver se sont déplacés vers le nord.

Cela ne peut qu’empirer. En 2100, les précipitations annuelles sont attendu diminuer de 30 % dans les régions sahariennes, qui abritent de nombreuses oasis du pays. L’assèchement du sol a contribué à la mort d’environ deux tiers des 14 millions de palmiers dattiers du Maroc au siècle dernier.

“Les palmiers dattiers sont des cultures très tolérantes à la chaleur, mais leur productivité peut décliner lorsque les températures dépassent certains seuils ou que des conditions chaudes prévalent pendant de longues périodes”, a déclaré Fatima Driouech, climatologue marocaine et vice-présidente du groupe de travail du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. groupe I.

Le rétrécissement de ces oasis est un autre sombre présage pour un monde qui se réchauffe.

Pendant des siècles, les oasis marocaines ont fait partie de la route commerciale qui reliait les économies subsahariennes à l'Afrique du Nord et à la Méditerranée. Cela a favorisé un mélange unique d'identités amazighes, juives, islamiques, arabes et africaines imprégnées dans tous les aspects des communautés, des techniques agricoles à la musique, a déclaré Boum, l'anthropologue. Les oasis ont été exotisées par la littérature coloniale comme des lieux de répit : un bassin d'eau froide où boire le voyageur du désert, l'ombre scintillante des feuilles de palmier promettant sécurité et abri contre la chaleur brutale du Sahara. Mais vraiment, a déclaré Boum, "ce sont quelques-uns des endroits les plus difficiles à vivre".

Boum a grandi dans la province sud-est de Tata, dans l'oasis de Lamhamid. Son père se réveillait à 3 heures du matin pour s'occuper des canaux soigneusement aménagés qui utilisaient des techniques d'irrigation séculaires pour amener l'eau du sol à la verdure. Ils pouvaient récolter des dattes dans la dense forêt de palmiers en sautant d'un arbre à l'autre, sans jamais toucher le sol. "Maintenant, vous avez des trous partout", a déclaré Boum.

Les générations plus âgées dans les oasis à travers le pays pleurent les traditions perdues propres à la terre qu'elles travaillaient autrefois, tandis que les jeunes essaient de semer les graines d'un nouvel avenir. Hicham El Fissaoui, 27 ans, qui a grandi dans la ville désertique de Guelmim, est l'un des nombreux à avoir tenté de trouver une nouvelle vie à l'étranger alors que les opportunités se faisaient rares chez lui. Il a immigré en France, où il a vécu pendant un an. Après avoir occupé des emplois difficiles et mal rémunérés, il a décidé de rentrer chez lui. Sa famille et ses amis au Maroc pensaient tous que c'était une mauvaise idée. Mais il a trouvé un travail qu'il aime et un moyen de répandre la joie : travailler comme enseignant de maternelle et faire du bénévolat comme clown pour une organisation d'enfants.

Des efforts sont en cours pour préserver les oasis et leurs traditions. Les défenseurs de l'environnement ont lancé des initiatives pour restaurer les palmeraies et améliorer l'utilisation de l'eau disponible, a déclaré Driouech. Dans la ville de Skoura, les apiculteurs travaillent pour protéger l'abeille jaune en voie de disparition, qui est vitale pour la biodiversité unique de la région. Les potiers fondent l'argile rouge à l'aide d'outils et de techniques qui remontent à des générations. Sbai, le chef d'orchestre, enseigne aux enfants la musique de leurs ancêtres.

Pour ceux qui restent, sauvegarder ce qui reste s’accompagne de la douleur de savoir ce qui a été perdu.

“Quand j’étais jeune, l’oasis était comme un paradis sur terre, si riche en eau et si verte”, a déclaré Mohammed Askaren, un enseignant du primaire à la retraite qui milite pour la préservation des oasis à Ifrane, une ville de la région de l’Anti-Atlas au Maroc.

“Aujourd’hui, nous assistons à sa dégradation.”

Un puits au milieu des dunes du désert à l’oasis de Merzouga.