Comment le changement climatique affecte-t-il les inondations ?

Deuxièmement, les crues soudaines continueront d’augmenter à mesure qu’il y aura plus d’événements de précipitations extrêmes. Des températures plus chaudes augmentent l’évaporation, mettant plus d’humidité dans l’atmosphère qui est ensuite libérée sous forme de pluie ou de neige.

Les chercheurs s’attendent également à ce que, à mesure que le climat se réchauffe, les crues soudaines deviendront «plus flashy», ce qui signifie que le moment des inondations se raccourcira tandis que l’ampleur augmentera. Des inondations plus éclatantes peuvent être plus dangereuses et destructrices.

Les crues soudaines peuvent également de plus en plus suivre des incendies de forêt catastrophiques dans une cascade mortelle de catastrophes climatiques. En effet, les incendies de forêt détruisent les forêts et autres végétaux, ce qui affaiblit le sol et le rend moins perméable.