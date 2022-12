Comment le changement climatique affecte les hivers canadiens

Si vous vivez à Charlottetown, Fredericton ou Sarnia et que vous rêvez d’un Noël blanc – ou Hanukkah, ou Kwanzaa – continuez à rêver.

Il y a toujours eu des endroits au Canada où la neige en décembre est rare, comme la côte sud de la Colombie-Britannique, mais même les villes traditionnellement enneigées voient de plus en plus de vacances sans neige à mesure que le climat se réchauffe.

Entre 1960 et 1984, Charlottetown avait 92 % de chances de voir de la neige le 25 décembre. Cette probabilité est tombée à 52 % entre 1997 et 2021.

Fredericton est passée d’une probabilité de 88 % de neige au sol le 25 décembre entre 1960 et 1984 à une probabilité de 44 % entre 1996 et 2021. À Sarnia, en Ontario. la probabilité de neige au sol le 25 décembre était de 84 % entre 1960 et 1984. Entre 1996 et 2021, elle était de 36 %.

Ce ne sont là que quelques-uns des chiffres que le climatologue principal d’Environnement et Changement climatique Canada, David Phillips, a calculés pour CTVNews.ca dans le but de voir à quel point le changement climatique a pesé sur les vacances enneigées dont rêvent de nombreux Canadiens.

“Je pense que l’une des véritables indications du changement climatique sous nos yeux … est le fait que nous verrons des Noëls plus verts, et aussi des Noëls avec moins de neige épaisse”, a déclaré Phillips à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique le 17 novembre. .

“Dans certaines régions du Canada, nous perdons cette vision des Noëls passés. Là où (la neige) était une réalité, c’est plus une sorte de rêve.”

Les changements climatiques entraînent une augmentation des températures moyennes dans le monde entier, et le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète, selon le rapport 2019 sur le changement climatique au Canada. Le rapport, commandé par Environnement et Changement climatique Canada, a révélé que les températures moyennes annuelles au Canada ont augmenté de 1,7 degrés, ou de 2,3 degrés dans le Nord canadien, depuis 1948.

Si 2,3 degrés ne semble pas être une augmentation majeure, un peu de contexte pourrait changer votre point de vue.

“D’un point de vue climatique, une différence de deux degrés et demi équivaut à la moitié de la différence de température entre le moment où la dernière période glaciaire était ici et le moment où elle ne l’était plus”, a déclaré Phillips. “Donc c’est énorme, d’un point de vue climatologique.”

Pour mesurer l’effet de la hausse des températures sur les chutes de neige pendant les vacances au Canada, Phillips a examiné les données recueillies dans 44 stations météorologiques situées à travers le pays au cours de deux périodes de 25 ans – 1960 à 1984 et 1997 à 2021.

En moyenne, les villes canadiennes ont connu une diminution de 13 % de la probabilité d’un 25 décembre enneigé, passant de 79 % entre 1960 et 1984 à 66 % entre 1997 et 2021. Cependant, cette diminution n’est pas répartie uniformément. à travers le pays.

Alors que certaines parties des Prairies et des endroits du Nord comme Iqaluit, Yellowknife et Whitehorse ont enregistré peu ou pas de changement dans la probabilité d’un mois de décembre enneigé, les communautés de la côte est du Canada ont enregistré certaines des plus grandes différences au pays. Les vacances enneigées sont également devenues de plus en plus rares dans le sud de l’Ontario, le sud de l’Alberta et la Colombie-Britannique.

London, en Ontario, avait 80 % de chances d’avoir une couverture de neige le 25 décembre de 1960 à 1984. Cette probabilité est tombée à 48 % entre 1997 et 2021. La probabilité de Kelowna, en Colombie-Britannique, est passée de 76 % à 56 % mêmes périodes, et Medicine Hat, en Alberta, est passé de 72 à 52 %.





Non seulement les vacances d’hiver enneigées deviennent plus rares, mais la profondeur de la neige au sol diminue également, a déclaré Phillips.

Collez une règle au Canada dans les années 1970 et le matin de Noël, elle disait souvent 15 ou 16 (centimètres), alors que maintenant c’est plutôt 10 ou 11 », a-t-il dit. « Nous avons donc perdu cette fréquence et aussi la quantité de neiger. Mais encore une fois, c’est très biaisé au niveau régional.”

Statistiquement, Timmins, Ont. et Québec étaient encore à plus de 90% susceptibles de voir de la neige le 25 décembre à partir de 2021. Mais l’épaisseur moyenne de cette neige avait diminué de 22 et 19 centimètres respectivement par rapport à 1960 et 1984.

La plupart des stations météorologiques auprès desquelles Phillips a collecté des données ont observé une tendance similaire, dans une moindre mesure. Par exemple, Fredericton a mesuré une épaisseur moyenne de neige de 21 centimètres le 25 décembre entre 1960 et 1984. Entre 1997 et 2021, cette épaisseur a diminué à six centimètres.

Alors, comment les Canadiens vivront-ils l’hiver alors que les températures continuent d’augmenter? D’une part, a déclaré Phillips, cela commencera plus tard et se terminera plus tôt.

“Nous sommes un pays enneigé, et le changement climatique fera toujours un pays enneigé et froid, c’est juste que la saison sera différente, elle sera plus courte”, a-t-il déclaré. “Ainsi, l’hiver pourrait commencer à la mi-janvier, contrairement à maintenant, et peut-être se terminer début mars.”

De plus, moins de neige ne signifie pas moins de précipitations. Cela signifie simplement plus de précipitations mixtes, y compris de la pluie, de la pluie verglaçante et du grésil. Phillips a déclaré que cela pourrait avoir des implications financières pour les industries des loisirs d’hiver dans les régions les plus touchées du pays, ainsi que pour les agriculteurs et les jardiniers qui comptent sur la neige pour isoler leurs cultures et leurs jardins.

Vous aurez plus de pluie en hiver que de neige », a déclaré Phillips. « Par exemple, vous ne verrez pas d’industrie du ski dans le sud de l’Ontario – à moins qu’ils ne puissent faire de la neige, ce sera leur grâce salvatrice.

Culturellement, un nombre croissant de Canadiens devront adopter une nouvelle vision des fêtes qui n’inclut pas de se précipiter dans la neige, d’entendre le craquement de la neige ou de construire un bonhomme de neige dans le pré et de prétendre qu’il est Parson Brown.