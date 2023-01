Comment le changement climatique affecte la préservation des livres

Des institutions comme UCLA développent des moyens de lutter contre l’humidité pour travailler en tandem avec leurs cheminées et leurs salles de collections climatisées. Aujourd’hui, à cause du changement climatique, Metzger réfléchit à deux fois avant de prêter du matériel, ce qui peut garder l’histoire et les connaissances sous clé.

“Les livres gagnent en sens par l’utilisation – l’utilisation est une exposition, l’utilisation est une recherche – et il y a une beauté dans l’utilisation”, a déclaré Metzger. “Si nous isolons simplement les choses et les gardons dans ces petits environnements parfaitement contrôlés avec des gardes autour d’eux, quelle est leur signification désormais?”

Une solution est la numérisation – numériser les pages et les stocker en ligne. Le processus n’est pas seulement une réponse au changement climatique ; il permet également aux documents d’être facilement accessibles et partagés, élargissant ainsi la portée d’une collection. Cependant, l’ajout de documents à un serveur ou au cloud présente son propre ensemble d’obstacles, à la fois pratiques et environnementaux.

La numérisation peut être catalysée par des périodes de grande détresse : lorsque la guerre menace de détruire des bâtiments qui abritent des documents culturels, par exemple, ou lorsqu’un climat devient trop rigoureux. Ce qui peut sembler facile – la numérisation et le téléchargement – repose sur de grandes quantités de serveurs à grande échelle, et l’énergie utilisée s’ajoute aux émissions globales. Selon une étude de 2019 publiée dans The American Archivist, le processus “a des impacts environnementaux négatifs considérables, qui à leur tour menacent les organisations mêmes chargées de préserver le contenu numérique”.

Les conservateurs ont le choix de ce qui a suffisamment de valeur pour être numérisé.

Une fois téléchargé sur un serveur, le catalogage n’est pas transparent. Les fichiers peuvent être mal étiquetés et perdus dans l’éther, a déclaré Metzger, et les fichiers numériques nécessitent toujours une maintenance et une surveillance.

Les chercheurs étudient les moyens de conserver les livres physiques plus longtemps et de manière durable. L’Image Permanence Institute, un centre de recherche basé au Rochester Institute of Technology, a analysé plus de 1,9 milliard de points de données environnementales provenant d’institutions du monde entier pour trouver les meilleures pratiques pour assurer la sécurité des collections. Le National Endowment for the Humanities a récemment annoncé une subvention pour aider les institutions qui cherchent à organiser des plans climat et à réduire leur impact environnemental.