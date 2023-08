Comment le changement climatique affecte la Colombie-Britannique, du bétail aux glaciers en passant par les raisins de cuve

Lorsque Fred Thiessen a déménagé en Colombie-Britannique il y a 50 ans, la beauté du glacier Kokanee l’a séduit.

Mais dernièrement, l’alpiniste et membre des Amis des parcs de West Kootenay n’a plus l’air aussi inspiré par ce point de repère provincial.

« C’était alors un glacier différent de ce qu’il est maintenant, en ce sens qu’il y avait beaucoup plus de glace et beaucoup plus de neige », a déclaré Thiessen dans une interview émouvante avec Hannah Thibedeau de CBC News Network.

« Au cours des 50 années qui se sont écoulées depuis que je suis ici, j’ai vu le glacier reculer de façon marquée… il est plus difficile de se déplacer là-haut, et cela me rend triste d’y aller parce que ce que je voyais avant n’est plus ce que je vois maintenant. . »

MONTRE | En retraite

L’emblématique glacier Kokanee de la Colombie-Britannique pourrait disparaître dans 50 ans. Ce n’est pas le seul. Que perdons-nous ? Alpiniste et membre des Friends of West Kootenay Parks, Fred Thiessen en parle avec Hannah Thibedeau sur CBC News.

Thiessen a cité le changement climatique pour la disparition de la glace, et la récession rend plus difficile pour les alpinistes et les skieurs de randonnée de gravir le glacier.

Il a déclaré que la hausse des températures modifiera également les belles images associées à la province qu’il appelle chez lui.

« Nous nous dirigeons vers un paysage plus sec, et ces sommets glacés et chatoyants que nous avions l’habitude de voir ne seront plus là », a-t-il déclaré.

Effets de ruissellement

La disparition du glacier aura d’autres effets néfastes – moins de débit d’eau froide signifiera des cours d’eau plus chauds et plus secs.

La baisse des niveaux d’eau dans les rivières inquiète Jason Hwang de Kamloops, qui est vice-président du saumon à la Pacific Salmon Foundation. C’est parce qu’il est plus difficile pour le saumon de migrer et de frayer.

« Kamloops est connu comme un endroit chaud et sec, mais toute la Colombie-Britannique a connu des conditions plus chaudes et plus sèches », a-t-il déclaré.

« Nous commençons maintenant à voir des effets vraiment importants sur nos rivières et nos ruisseaux dans la province. »

MONTRE | De graves conditions de sécheresse en Colombie-Britannique pourraient menacer les migrations de saumons

De graves conditions de sécheresse en Colombie-Britannique pourraient menacer les migrations de saumons Hannah Thibedeau, de CBC News Network, s’entretient avec Jason Hwang, vice-président, saumon, de la Pacific Salmon Foundation.

Hwang a déclaré que la rivière North Thompson à Kamloops est actuellement d’environ cinq degrés plus chaude que d’habitude. La chaleur peut avoir des effets néfastes sur le saumon, a-t-il ajouté, y compris la mort.

« C’est ce qui se passe non seulement dans cette rivière, mais dans presque toutes les rivières et ruisseaux de la Colombie-Britannique », a-t-il déclaré.

Un déclin du saumon affecte d’autres animaux qui les consomment, comme les épaulards, les grizzlis et les humains.

« Cela affecte déjà les possibilités de pêche. Des restrictions de pêche ont été mises en place pour tenter de protéger les retours de saumon », a déclaré Hwang.

« La ville de Kamloops ici même a déjà restreint l’utilisation de l’eau dans les installations de travaux publics, dans nos parcs et dans nos champs, et demande aux citoyens de la ville de faire de même, de réduire volontairement l’eau pour essayer d’en laisser autant que nous le pouvons dans les rivières et l’écosystème. »

L’énigme du bétail

Bien que l’île de Vancouver soit connue pour son climat humide, l’éleveur de bétail Brad Chappell a déclaré que la région peut devenir assez sèche en été et qu’elle est de plus en plus desséchée.

Chappell, président de la Vancouver Island Cattlemen’s Association, a déclaré que les éleveurs ne voient que 25 à 50% des rendements habituels en aliments pour le bétail et que les incendies de forêt ont brûlé de nombreux pâturages d’été.

« Le bétail n’a pas autant à manger, vous êtes donc obligé de vous nourrir plus tôt avec la nourriture d’hiver dont vous manquez déjà », a-t-il déclaré.

MONTRE | Faire face à la sécheresse

Brad Chappell est un éleveur de bétail de Comox, en Colombie-Britannique, et président de la Vancouver Island Cattlemen’s Association. Il parle avec Hannah Thibedeau de CBC News Network de l’été jusqu’à présent; et comment lui et d’autres éleveurs s’en sortent pendant une saison très sèche.

La situation est devenue suffisamment grave pour que la famille de Chappell ait récemment dû envisager d’abattre une partie de son troupeau, mais a décidé de ne pas le faire.

« Nous venons de décider que nous allions emprunter plus d’argent et essayer de passer à travers cette ornière de production dans le domaine de l’alimentation animale », a-t-il déclaré.

Mais Chappell a déclaré que d’autres ont pris une décision différente – vendre aux enchères du bétail dont ils ne peuvent plus s’occuper.

C’est inquiétant pour Coralee Oakes, députée de BC United représentant Cariboo North à l’intérieur de la Colombie-Britannique.

Oakes a déclaré que la vente aux enchères de bétail locale voit généralement entre 300 et 500 bovins en juillet. Cette année, cependant, le nombre est de 3 200.

« J’ai parlé à une famille ici, ils ont dû envoyer leurs troupeaux ici parce que les incendies ont touché leurs clôtures et ils n’avaient pas le choix », a-t-elle déclaré.

« Déjà, beaucoup de gens n’ont pas les moyens de fertiliser. [There’s] des coûts tellement accrus, qu’il est vraiment, vraiment difficile pour les familles d’éleveurs et les familles d’agriculteurs de s’en sortir. »

MONTRE | Augmentation des ventes aux enchères de bétail

Les conditions de sécheresse en Colombie-Britannique poussent les éleveurs à envoyer leur bétail aux enchères en plus grand nombre que d’habitude. Combien plus ? La députée de la Colombie-Britannique Coralee Oakes était à une vente aux enchères de bétail à Vanderhoof lorsqu’elle a parlé avec Hannah Thibedeau de CBC News Network de ce qu’elle voit et entend – sur le ring et dans le pâturage.

Oakes a déclaré que les problèmes devraient inciter le gouvernement à agir, y compris une aide financière, et une conversation sur la manière de réduire les coûts de l’agriculture et de valoriser davantage les travailleurs agricoles.

« Les gens prennent des décisions vraiment difficiles, et pour cette prochaine génération, comment s’y prennent-ils quand vous avez tous ces problèmes auxquels les communautés sont confrontées? »

S’adapter au changement climatique

La vigneronne et viticultrice Severine Pinte essaie de s’y mettre dans des conditions plus chaudes et plus sèches, mais cela a nécessité beaucoup d’ajustements dans sa cave d’Oliver, en Colombie-Britannique.

Bien que le vignoble soit situé dans le seul désert du Canada, Pinte, l’associé directeur de la cave Le Vieux Pin, a déclaré que la saison de croissance avait été inhabituellement chaude et sèche. Les températures sont montées jusqu’à 36 degrés.

Pinte a déclaré qu’elle avait pu s’adapter avec des ajustements tels que l’irrigation de nuit pour minimiser l’évaporation, le passage de l’irrigation par aspersion à l’irrigation goutte à goutte pour conserver l’eau, l’ajustement de sa saison de croissance et l’analyse plus rigoureuse du sol.

MONTRE | Extrêmes climatiques – une vue vintage

Extrêmes climatiques – une vue vintage La vigneronne et viticultrice Severine Pinte, associée directrice de la cave Le Vieux Pin à Oliver, en Colombie-Britannique, parle avec CBC News Network de la culture du raisin et de la fabrication du vin dans le seul désert du Canada; un défi accentué par les récents extrêmes climatiques.

« Essayer de savoir avec quoi nous travaillons est la clé pour gérer la chaleur et la consommation d’eau », a-t-elle déclaré.

« Il y a … beaucoup d’outils différents que nous pouvons utiliser pour gérer l’eau et la chaleur. »

Mais entre le dôme de chaleur brutal de l’année dernière et les périodes imprévisibles de froid extrême, Pinte a déclaré que le changement climatique avait un impact notable sur l’entreprise.

« J’ai remarqué beaucoup plus d’extrêmes », a-t-elle déclaré.