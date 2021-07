Comment le changement climatique a alimenté les inondations dévastatrices de 2021 en Allemagne et dans le nord-ouest de l’Europe

Après que des précipitations historiques ont provoqué des inondations dévastatrices qui ont tué plus de 100 personnes dans le nord-ouest de l’Europe et laissé plus de 1 000 disparus, les responsables et les scientifiques ne sont pas timides quant au principal coupable : le changement climatique.

En réponse aux images de la catastrophe qui se déroule, la ministre allemande de l’Environnement Svenja Schulze a annoncé : « Ce sont les signes avant-coureurs du changement climatique qui sont maintenant arrivés en Allemagne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié les inondations d' »indication claire du changement climatique » et de « quelque chose qui montre vraiment, vraiment l’urgence d’agir ».

Que les responsables européens tracent une ligne directe entre cet événement météorologique extrême et le changement climatique n’est peut-être pas une telle surprise, étant donné que cela s’est produit juste un jour après que l’Union européenne a annoncé un vaste ensemble de propositions pour faire face à l’urgence climatique – des propositions qui sont probablement faire face à une vive opposition de la part de nombreux secteurs, y compris les pays de l’UE les moins riches ou ceux qui dépendent fortement des combustibles fossiles.

Un événement météorologique catastrophique survenant juste après l’annonce de ces propositions aide certainement les responsables de l’UE à illustrer pourquoi des politiques aussi ambitieuses sont nécessaires.

Mais ce ne sont pas seulement les responsables qui font le lien entre les inondations en Europe et le réchauffement de la planète : même les scientifiques, qui dans le passé ont hésité à lier explicitement un événement météorologique extrême au changement climatique, déclarent clairement que le changement climatique a probablement joué un rôle ici.

« Les précipitations que nous avons connues à travers l’Europe au cours des derniers jours sont des conditions météorologiques extrêmes dont l’intensité est renforcée par le changement climatique – et continuera de se renforcer avec le réchauffement », a déclaré Friederike Otto de l’Environmental Change Institute de l’Université d’Oxford. Le journal allemand DW.

Cette inondation en Allemagne aujourd’hui est difficile à comprendre. On dirait vraiment que la planète essaie de nous dire quelque chose pic.twitter.com/o5vCEpk8mk – Lisez la parabole du semeur par Octavia Butler (@JoshuaPotash) 16 juillet 2021

Cette nouvelle volonté d’établir ces liens explicites est en partie due aux progrès de la science de l’attribution. Comme l’a expliqué Umair Irfan de Vox, « les chercheurs disposent désormais de beaucoup plus de données montrant à quel point le changement climatique affecte la fréquence et la probabilité des vagues de chaleur (et des incendies qui les suivent), des vagues de chaleur océaniques, des sécheresses et des tempêtes intenses ».

En d’autres termes, plus les événements météorologiques extrêmes qui se produisent, plus les scientifiques ont d’opportunités d’apprendre à quel point l’impact du changement climatique est vraiment grave.

Comment le changement climatique peut produire des précipitations extrêmes

Le service météorologique national allemand a déclaré que les deux États les plus touchés, la Rhénanie-Palatinat et la Rhénanie du Nord-Westphalie, ont enregistré entre 4 et 6 pouces de pluie au cours des 24 heures entre le 14 et le 15 juillet. Selon le météorologue de CNN Brandon Miller, cela équivaut à presque autant autant que la région voit habituellement en un mois.

Il existe deux liens principaux entre le changement climatique et les événements de précipitations extrêmes comme celui du nord-ouest de l’Europe. Premièrement, comme me l’a dit Hayley Fowler, professeur d’impacts du changement climatique à la School of Engineering de l’Université de Newcastle, une atmosphère plus chaude peut contenir plus d’humidité. « Selon l’équation de Clausius-Clapeyron, une augmentation de température d’un degré a le potentiel de vous donner une augmentation de sept pour cent de l’intensité des précipitations », a déclaré Fowler.

« Le deuxième point est que le [Earth’s] les pôles augmentent en température à deux à trois fois le taux de l’équateur », a déclaré Fowler. Cela, a-t-elle dit, « affaiblit le courant-jet des latitudes moyennes, qui se situe essentiellement au-dessus de l’Europe. En été et en automne, l’affaiblissement du courant-jet a un effet d’entraînement provoquant des orages plus lents. Il y a donc un double coup dur d’intensité croissante, mais la tempête persiste aussi plus longtemps. »

Et ce genre de double coup dur peut avoir des effets dévastateurs sur les terres et les infrastructures.

« Tout cela s’est passé très vite, et je n’ai jamais vécu une situation qui s’est développée aussi vite », m’a confié Tanja Krok, responsable du service de volontariat de la Croix-Rouge allemande en Rhénanie du Nord-Westphalie. Elle travaille dans la région depuis près de 30 ans. « En 2002, nous avons eu des inondations dans l’est de l’Allemagne, mais elles ont touché une région et se sont développées lentement », a déclaré Krok.

Le puissant débit d’eau a également provoqué des glissements de terrain, laissant certaines routes inutilisables sinon complètement emportées. « Nous n’avons jamais eu de glissements de terrain auparavant. Nous avons l’impression que nos maisons ici sont stables et fixes. Ce n’est pas souvent que vous voyez des maisons s’effondrer », a déclaré Krok.

Le système européen d’alerte aux inondations est également à blâmer

En plus du changement climatique, les experts ont également souligné des défaillances de communication dans le système européen de sensibilisation aux inondations.

Le service météorologique allemand a émis des avertissements pour l’événement lundi, trois jours avant qu’il ne se produise réellement. Les services hydrologiques en Allemagne ont également émis un avertissement. Compte tenu du nombre d’avertissements en place, les experts ont déclaré que le problème n’était pas tant la prévision que la communication des graves impacts des inondations à la population en général.

« Le problème n’est pas qu’il n’y avait pas d’avertissement en place. Il y avait. Nous avons maintenant de très bons modèles de prévision. Donc, ces deux événements, ainsi que les inondations que nous avons vues à New York et à Londres plus tôt dans la semaine, il y avait des avertissements d’inondation en place pour ceux-là, nous savions que de fortes pluies allaient arriver », Linda Speight, spécialiste de la prévision des inondations au Université de Reading en Angleterre, m’a dit.

« Plus de 100 personnes n’auraient pas dû mourir dans une inondation en Allemagne. Cela ne devrait pas arriver en Europe occidentale en 2021 », a-t-elle déclaré.

Speight, qui travaille à la jonction de l’hydrologie et de la météorologie pour comprendre comment le temps provoquera des inondations, pense que le nombre élevé de pertes humaines pourrait être dû au fait que les gens n’ont pas compris la gravité des avertissements.

« Si vous émettez un avertissement météo qui dit qu’il va y avoir 200 millimètres de pluie demain, cela ne veut rien dire. Cela ne signifie pas grand-chose pour moi – et c’est mon domaine de spécialité, donc je doute que cela signifie beaucoup pour le grand public », a déclaré Speight. « Nous devons changer la façon dont nous communiquons les avertissements. Par exemple, au lieu de dire : « Il y aura 200 millimètres de pluie », nous devons dire : « Il y aura une montée rapide des niveaux d’eau, des dommages aux propriétés, un risque pour la vie.

Et à mesure que des événements météorologiques extrêmes comme ceux-ci deviennent de plus en plus courants, apprendre à communiquer efficacement le danger sera encore plus critique. « Partout dans le monde, nous devons mieux nous préparer à ce genre d’événements », a déclaré Speight. « Tout le monde peut tirer les leçons des inondations en Allemagne et voir comment les appliquer pour s’améliorer et être mieux préparé dans son propre pays. »

Mais alors que les systèmes d’alerte précoce peuvent aider à réduire les pertes de vie, la réponse ultime est que les humains cessent d’émettre du dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre qui réchauffent la planète.

« Le climat se réchauffe, et il continuera à se réchauffer tant que nous émettrons du CO2. La dernière fois que j’ai vérifié, nous émettons toujours d’énormes quantités de CO2 », a déclaré Geert Jan van Oldenborgh, professeur invité à l’Université d’Oxford, qui étudie l’impact du changement climatique sur les événements météorologiques extrêmes.