Comment le changement climatique a aidé les entreprises énergétiques plus vertes à décoller au Canada

De nombreuses entreprises canadiennes ont été durement touchées au cours des dernières années par tout, de la pandémie à la guerre en Ukraine et au changement climatique.

Mais pour certains, le changement climatique a été une aubaine, en partie à cause de subventions gouvernementales visant à accroître l’efficacité énergétique alors que le Canada vise des émissions nettes nulles d’ici 2050.

Tout cela fait partie d’un virage mondial vers des options énergétiques plus vertes. L’énergie solaire fournit désormais le plus d’emplois dans le domaine des énergies renouvelables au monde – 4,3 millions d’emplois d’ici la fin de 2021 – selon un rapport par l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), en collaboration avec l’Organisation internationale du travail (OIT) des Nations Unies.

Selon le rapport de l’IRENA, 700 000 nouveaux emplois dans les énergies renouvelables ont été créés dans le monde au cours de l’année écoulée, portant le nombre total d’emplois dans ce secteur à près de 13 millions.

Et la ruée vers des moyens plus écologiques de vaincre les vagues de chaleur et les vagues de froid résultant des conditions météorologiques extrêmes causées par le changement climatique entraîne une demande sans précédent d’options solaires et électriques, selon ceux qui vendent et installent des panneaux solaires, des systèmes de chauffage et de refroidissement et du carburant. mises à niveau efficaces comme les pompes à chaleur.

Le gouvernement fédéral a annoncé les détails d’une nouvelle subvention pour aider les ménages canadiens à revenu faible à moyen à passer du mazout aux pompes à chaleur, des appareils électriques qui peuvent être utilisés à la fois pour chauffer et climatiser les maisons. (Yvette Brend/CBC)

Les consommateurs optent pour les pompes à chaleur

Une pompe à chaleur est un appareil électrique qui utilise bon nombre des mêmes composants qu’un réfrigérateur ou un climatiseur – comme un compresseur, un condenseur, un détendeur ou un évaporateur – et peut être utilisé à la fois pour chauffer et refroidir une maison.

Lundi, le Canada a annoncé les détails de la Subvention pour l’abordabilité du mazout vers les pompes à chaleur (OHPA), conçue pour aider les ménages à revenu faible à moyen à passer du mazout aux pompes à chaleur.

La subvention offrira jusqu’à 5 000 $ – selon le revenu du ménage – pour couvrir les coûts, y compris l’achat et l’installation de thermopompes et l’enlèvement sécuritaire des réservoirs de mazout.

Mais même avant cette annonce, les installateurs de pompes à chaleur disaient que les affaires étaient déjà en plein essor.

Ricardo Ramberansingh, de Toronto, exploite heatpumps.ca, ductless.ca et Boiler Shoppe.

Il dit qu’il vend des centaines de thermopompes en Ontario alors que les clients « arrachent les fournaises au gaz » en raison de préoccupations concernant le changement climatique, les coûts du carburant et l’environnement.

REGARDER | Une nouvelle subvention aide les propriétaires à passer du mazout aux pompes à chaleur : Ottawa annonce une subvention de 250 millions de dollars pour aider les propriétaires à passer aux thermopompes Le gouvernement fédéral a annoncé une nouvelle subvention de 250 millions de dollars appelée Subvention d’abordabilité du mazout aux pompes à chaleur qui vise à aider les ménages canadiens à revenu faible à moyen à passer du mazout aux pompes à chaleur.

Les affaires, dit Ramberansingh, ont été spectaculaires.

“Nous avons en fait pris la décision consciente d’aller dans cette direction. Nous étions conscients des effets du changement climatique et nous faisons tout ce que nous pouvons.”

Pour des raisons de concurrence, Ramberansingh ne dira pas exactement combien de pompes à chaleur il a installées, mais il dit que les ventes ont augmenté de 300 % au cours des dernières années.

“Je pense que le monde a vu les effets dramatiques du changement climatique. C’est une réalité avec laquelle nous vivons.”

Des travailleurs installent un réseau de 1 000 panneaux solaires sur le toit de Snowcap Enterprises à Burnaby, en Colombie-Britannique (Curt Petrovitch/CBC)

Passer au solaire

Kaleb Rodgers de Rikur Energy Inc. à Burnaby, en Colombie-Britannique, affirme que les ventes d’énergie solaire ont vraiment grimpé en flèche une fois que la pandémie a frappé. L’entreprise est passée d’une trentaine de systèmes installés par an à environ 75.

Chaque système coûte entre 15 000 $ et 30 000 $, mais Rodgers dit que le Initiative Canada Maisons plus verteslancé en mai 2021, aide les gens à compenser le “prix élevé à l’avance”.

Rodgers note que beaucoup de gens sont très fiers de leurs systèmes et dit que les clients lui ont dit qu’ils avaient l’impression de contribuer non seulement à l’environnement, mais à la population en général, car l’énergie solaire signifie qu’ils « renvoyent de l’énergie propre dans notre réseau hydroélectrique.”

BC Hydro permet aux clients d’utiliser tout excédent d’énergie produit par leurs systèmes solaires pour compenser leurs futures factures d’énergie, ce qui constitue également un incitatif.

Pour aider le Canada à atteindre son objectif de zéro émission d’ici 2050, des subventions fédérales et provinciales – y compris les subventions et les remises Greener Homes et OHPA offertes par BC Hydro – sont en place pour aider les gens à rénover leurs maisons.

Brad Gordon, à gauche, propriétaire de Rikur Energy, parle avec Rodgers de leur stock pour l’installation de panneaux solaires. Rodgers dit que de nombreux clients ont le sentiment de faire une différence avec l’énergie solaire, car cela leur permet de réinjecter de l’énergie propre dans le réseau hydroélectrique. (Ben Nelms/CBC)

Les subventions Greener Homes suscitent l’intérêt

L’initiative Greener Homes de Ressources naturelles Canada offre des subventions pouvant atteindre 5 000 $ et des prêts sans intérêt pouvant atteindre 40 000 $ pour des rénovations éconergétiques.

Selon le gouvernement, en septembre, le programme avait reçu plus de 196 000 demandes de subvention, dont plus de 38 000 la première semaine de lancement du programme en 2021. Le programme a publié 69 millions de dollars en subventions à près de 19 000 propriétaires

Au 14 novembre, le programme avait accordé 3 202 subventions pour des panneaux solaires, 8 572 subventions pour des pompes à chaleur et 11 123 subventions pour la modernisation de fenêtres et de portes.

Le programme a aidé à lancer des changements, selon Chris Palliser, porte-parole de Shift Energy Group en Colombie-Britannique.

Il dit que le Canada a environ cinq ans de retard sur les États-Unis en ce qui concerne l’adoption de l’énergie solaire, mais dit que le pays suit la même voie vers l’efficacité énergétique.

“Les États-Unis sont en quelque sorte notre boule de cristal, si vous voulez. Maintenant, en Californie, chaque nouvelle construction doit être solaire”, a déclaré Palliser.

Shift Energy a commencé à concevoir et à construire des systèmes de stockage d’énergie solaire dans l’Ouest canadien, mais s’étend maintenant à la côte Est.

Palliser affirme que le coût des panneaux solaires a considérablement diminué au cours de la dernière décennie et qu’il est maintenant moins cher de produire de l’électricité à l’aide de panneaux solaires que de payer les coûts d’électricité. Combien moins cher dépend de la province.

Il dit que la baisse du prix des panneaux solaires n’est pas la seule raison pour laquelle les affaires sont en plein essor.

“Le changement climatique joue un rôle énorme”, a déclaré Palliser. “Ce sont les dômes de chaleur, les rivières atmosphériques qui se passent devant nous. Je pense que les gens en prennent note et pensent que quelque chose doit être fait.”

REGARDER | Les ouvriers installent des panneaux solaires sur le toit : Des installateurs de panneaux solaires au travail sur le toit de Snow Cap Enterprises à Burnaby, en Colombie-Britannique Une fois terminé, le réseau devrait générer un demi-gigawatt d’électricité par an et compenser d’un tiers la facture d’électricité mensuelle de 19 000 $ de l’entreprise.

Il a déclaré que les coûts énergétiques élevés et les changements climatiques se sont conjugués pour divers groupes, notamment les investisseurs économes, les militants du climat, les demandeurs d’indépendance énergétique et les créateurs de tendances technologiques.

Depuis 2020, Palliser affirme que le taux d’installation de systèmes solaires de Shift Energy a été multiplié par six et qu’ils ont embauché 35 nouveaux employés au cours des six derniers mois.

“La demande est là. Tout le monde regarde le solaire”, a-t-il déclaré.