Shawna Katz dit qu’elle a été “débordée d’émotion” au festival de musique Summerfolk à Owen Sound, en Ontario, en août dernier.

C’est le premier rassemblement communautaire de quelque nature que ce soit auquel Katz assiste depuis le début de la pandémie et depuis la perte de son partenaire, Nathan Wagler, décédé subitement à 42 ans en septembre 2020 en raison d’une maladie cardiaque liée à une maladie génétique.

“C’était mon meilleur ami et mon compagnon de longue date – une sorte de ‘partenaire dans le crime'”, a déclaré Katz. “Il a toujours été très impliqué dans Les gens de l’été et la musique – à bien des égards, c’est ce qui nous a réunis et nous a gardés connectés.”

Nathan Wagler porte son chapeau tie-dye au festival de musique Summerfolk en 2013. Lorsque Wagler est décédé subitement à 42 ans en septembre 2020, Katz a déclaré que les restrictions pandémiques signifiaient qu’elle et la famille et les amis de Wagler n’étaient pas en mesure de pleurer ensemble. (Soumis par Shawna Katz)

Au moment de la pandémie, l’Ontario avait imposé des restrictions plus strictes sur les rassemblements, impactant le nombre de personnes autorisées à assister aux funérailles .

Katz dit que cela signifiait qu’elle et toute la famille et les amis de Wagler n’avaient pas eu la chance de pleurer ensemble.

“Je voulais juste un câlin”, a-t-elle dit.

Avance rapide vers Summerfolk 2022; maintenant que de nombreuses restrictions liées au COVID-19 ont été levées, Katz dit qu’elle s’est retrouvée émotionnellement vulnérable lorsqu’elle a renoué avec les gens. Un expert appelle ce phénomène « chagrin suspendu » et dit qu’il est probablement partagé par des personnes qui ont vécu une tragédie pendant la pandémie.

“Il y avait un certain nombre de personnes que j’avais rencontrées par l’intermédiaire de Nathan que je n’avais pas vues depuis 2019. Il était notre lien commun – en particulier en jouant de la musique autour du [Summerfolk] des feux de camp la nuit », a déclaré Katz. « Il était clair pour moi que de nombreux festivaliers ont remarqué le manque de sa présence et le rythme qu’il a apporté au jam.

Certaines de ces personnes sont venues à Katz pour présenter leurs condoléances. Dans d’autres cas, même de petites choses pourraient lui faire resurgir sa perte.

“Une fois, une personne a demandé où était mon partenaire dans le crime. Ils faisaient référence à un autre bon ami à moi. Alors que s’ils m’avaient posé cette question en 2019, ils auraient fait référence à Nathan. C’était vraiment déchirant moment où j’ai failli craquer.”

Nathan Wagler se détend lors de son dernier festival de musique, quelques jours seulement avant sa mort début septembre 2020. Lorsque Katz a assisté à Summerfolk 2022, elle s’est retrouvée émotionnellement vulnérable lorsqu’elle a renoué avec les gens. (Soumis par Shawna Katz)

Deuil suspendu

Elaine Scharfe est professeure de psychologie à l’Université Trent et se définit comme une « chercheuse en relations ».

Elle pense que des gens comme Katz sont confrontés à un « chagrin suspendu » après avoir enduré une tragédie alors qu’ils vivaient dans leurs propres bulles pendant la pandémie.

Si c’est la première fois qu’ils ont eu des interactions avec des amis ou de la famille à distance, cela vous ramène directement dans ce chagrin initial très brut de perdre la personne. – Elaine Scharfe, professeure de psychologie, Trent University

“Un an ou deux plus tard, ils se retrouvent dans la position de devoir tout recommencer”, a déclaré Scharfe.

“Si c’est la première fois qu’ils ont des interactions avec des amis ou de la famille à distance, cela vous ramène directement à ce chagrin initial très brut de perdre la personne.”

C’est une expérience partagée par les proches des plus de 44 000 Canadiens qui sont morts du COVID pendant la crise, ainsi que les centaines de milliers d’autres qui, comme le partenaire de Katz, sont morts d’autres causes pendant cette période.

Mais Scharfe dit que les gens peuvent également bénéficier de reconnexions pour aider à la tristesse, et cela peut être une partie importante du processus de guérison.

“Il est parfaitement normal de ressentir à nouveau ce niveau de chagrin et cela pourrait finir par aider à long terme”, a-t-elle déclaré.

Scharfe a déclaré que Katz avait peut-être suspendu son chagrin jusqu’à ce qu’elle puisse retourner au festival folklorique et parler face à face avec beaucoup d’amis d’elle et de Nathan.

“Sœurs de deuil”

Courtney D’Arthenay a rencontré Katz lors d’un festival de musique du comté de Grey, en Ontario, quelques années avant le début de la pandémie, et les deux sont rapidement devenus amis.

D’Arthenay, qui est de Pembroke, en Ontario, a également perdu son partenaire en septembre 2020. C’est à ce moment-là que Katz dit que leur relation est passée d’amis à “soeurs en deuil”. Les deux parlent et s’envoient des SMS tous les jours.

D’Arthenay dit qu’elle a un cercle social profond, mais ce n’est pas la même chose par rapport à ce que Katz a apporté dans sa vie.

“C’est comme ce que je dis aux gens : “Je suis désolé, si mon téléphone sonne et que c’est elle, je dois répondre, peu importe quand c’est, ce que nous sommes en train de faire ou avec qui je suis”, ” dit-elle.

Katz et Courtney D’Arthenay, à droite, prennent des captures d’écran d’eux-mêmes en train de faire des symboles de cœur avec leurs mains lors d’un appel vidéo. Les deux se sont rencontrés avant la pandémie, mais lorsqu’ils ont tous deux perdu leur partenaire en septembre 2020, ils ont commencé à se désigner comme des «sœurs en deuil». (Soumis par Courtney D’Arthenay)

“Les choses régulières comme la douche sont épuisantes”, a déclaré D’Arthenay. « Prendre une douche, se laver les cheveux et se raser les jambes peut être une entreprise colossale. Cela peut sembler ridicule et banal, mais avoir quelqu’un qui comprend ce qu’est le chagrin est une énorme affaire.

D’Arthenay a déclaré que les deux ne s’étaient pas vus en personne depuis avant la pandémie, mais avec tant de restrictions COVID-19 maintenant levées, elle espère que ce n’est qu’une question de temps.

“Je vais lui donner le câlin dont elle a besoin – j’en ai besoin d’un aussi. Nous allons nous serrer dans nos bras et pleurer pendant longtemps, j’en suis sûr.”