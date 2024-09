Comment le cerveau fait la différence entre les éternuements et la toux, selon les souris

Éternuer et tousser sont deux façons différentes d’accomplir la même chose. L’une implique le nez et le mucus, l’autre la bouche et le mucus, mais les deux sont des réflexes respiratoires défensifs conçus pour expulser les agents pathogènes et les irritants. Comme ils sont si similaires, les médecins ont généralement supposé qu’ils impliquaient tous deux un ensemble commun de récepteurs sensoriels et de voies neuronales. Comme le suggèrent de nouvelles recherches, cette hypothèse était fausse.

En effet, dans une nouvelle étude publié dans la revue CelluleDes médecins de la faculté de médecine de l’université de Washington à Saint-Louis, dirigés par l’anesthésiste Haowu Jiang, ont découvert que ce n’était pas le cas, une découverte qui pourrait potentiellement apporter un soulagement aux personnes souffrant de rhume et d’allergies à l’avenir.

Pour cette étude, les chercheurs ont choisi de déclencher de minuscules éternuements et toux, sans doute plutôt adorables, chez des souris. Ils ont stimulé des groupes de neurones des voies nasales déjà connus pour réagir à diverses conditions liées aux éternuements, comme ceux dédiés à la détection du froid ou des démangeaisons. Cela leur a permis de déterminer exactement quels groupes de neurones étaient réellement impliqués dans le déclenchement d’un éternuement. Ils ont découvert que, bien que le tissu qui tapisse les voies nasales puisse être activé par plusieurs groupes de neurones différents, le picotement d’un seul de ces groupes – un type de récepteur de démangeaison appelé MrgprC11 – provoquait réellement un éternuement.

Pour vérifier leurs résultats, les médecins ont infecté les pauvres souris avec le virus de la grippe. Chez les souris dont le MrgprC11 était désactivé, les souris tombaient malades et toussaient, mais ne pouvaient pas éternuer. Lorsqu’ils ont essayé de stimuler les neurones trachéaux MrgprC11 pour générer une toux, ils ont constaté que la trachée était irritée, mais qu’aucune toux ne se produisait. Au lieu de cela, la toux était liée à un ensemble de neurones complètement différent.

« Au niveau du circuit, les signaux d’éternuement et de toux sont transmis et modulés par des voies neuronales divergentes », ont écrit les médecins.

La recherche a également donné lieu à un heureux hasard. Certains scientifiques semblent s’interroger sur la capacité des souris à tousser. Certaines études ont avancé que c’était le cas, une conclusion que les scientifiques de l’Université de Washington ont confirmée en identifiant les schémas audio et respiratoires des petits sons. Nous savons donc maintenant que les souris peuvent tousser, ce qui est une bonne chose.

Il peut sembler anodin que les éternuements et la toux soient causés par des mécanismes différents. Dans les deux cas, le corps rejette des microbes et des liquides dégoûtants. Jiang et ses collègues ont reconnu dans l’étude la nécessité de déterminer si les mécanismes découverts chez la souris ont un équivalent chez l’homme. Mais ils ont exprimé l’espoir que leurs travaux puissent conduire au développement de nouveaux médicaments et traitements symptomatiques pour les infections respiratoires et les allergies.

Outre un meilleur soulagement pendant la saison de la grippe et du rhume, cela pourrait réduire les effets secondaires désagréables liés aux antihistaminiques et aux corticostéroïdes, tels que la sécheresse des voies respiratoires, les saignements et les infections. Comme toute personne souffrant d’allergies peut en témoigner, ce n’est pas à négliger.