Comment le centre de l’Ohio a amené les gens à manger leurs restes

Dans un pays aux allées de supermarchés apparemment interminables, « ne gaspillez pas de nourriture » peut ressembler davantage à un avertissement démodé qu’à une résolution du Nouvel An. Mais pour certaines personnes, notamment celles soucieuses de l’environnement, c’est une cause qui mérite notre attention. Aux États-Unis, le gaspillage alimentaire est responsable de deux fois plus d’émissions de gaz à effet de serre que l’aviation commerciale, ce qui amène certains experts à croire que la réduction du gaspillage alimentaire est l’un de nos meilleurs atouts pour lutter contre le changement climatique.

Avec une planète qui se réchauffe à l’esprit, un nombre restreint mais croissant d’États et de villes ont adopté des réglementations visant à empêcher que les aliments ne se retrouvent dans les décharges. La plupart obligent les résidents ou les entreprises à composter, ce qui libère beaucoup moins de méthane que les aliments jetés dans les décharges. La Californie est récemment allée encore plus loin en adoptant une loi obligeant certaines entreprises à donner des aliments comestibles qu’elles auraient autrement jetés.

Dans la région de Columbus, dans l’Ohio, où vit la famille Savage, près d’un million de livres de nourriture sont jetées chaque jour, ce qui en fait le plus gros article entrant dans la décharge. (Il en va de même à l’échelle nationale.) Les ménages représentent 39 % du gaspillage alimentaire aux États-Unis, plus que les restaurants, les épiceries ou les fermes. Changer signifie donc s’attaquer aux habitudes ancrées de centaines de millions d’individus, communauté par communauté, foyer par foyer.

Ce n’est pas un exploit facile. Malgré des décennies de harangues, les Américains sont toujours terribles en matière de recyclage. Et les raisons pour lesquelles les gens gaspillent de la nourriture sont beaucoup plus complexes que les raisons pour lesquelles ils jettent des bouteilles d’eau dans la mauvaise poubelle : ils oublient les épinards dans le réfrigérateur et en obtiennent plus ; ils achètent des avocats qui se gâtent avant d’être mangés ; ils cuisinent une énorme tartinade de vacances pour montrer leur amour à leurs amis et à leur famille et ne peuvent pas tout finir. Comme le souligne Dana Gunders, directrice exécutive de l’organisation à but non lucratif ReFED, un tiers de la nourriture dans ce pays n’est pas vendue ou non consommée – preuve d’une culture qui considère l’abondance comme allant de soi.