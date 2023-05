Comment le casque d’Apple pourrait vous immerger dans le sport

Plus tôt ce mois-ci, les propriétaires d’Apple TV 4K qui regardent des sports sur le service TV d’Apple ont peut-être remarqué une petite nouvelle fonctionnalité appelée multiview dans le cadre de TVOS 16.5. Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de regarder plusieurs matchs à la fois, ce qui la rend particulièrement utile pour les abonnés MLS Season Pass ou les fans de MLB qui essaient de garder un œil sur plusieurs matchs qu’Apple diffuse en même temps.

Et alors que les plans multiview actuels d’Apple sont extrêmement limités à ses boîtiers Apple TV 4K exécutant un logiciel bêta, la fonctionnalité pourrait être un peu plus intéressante avec le casque AR / VR d’Apple dont les rumeurs suggèrent qu’il se matérialisera en juin lors de la WWDC annuelle de l’entreprise.

Regarde ça: Comment le casque VR d’Apple peut se démarquer 08:39

Immersion dans le sport

Dans un rapport récent, Mark Gurman de Bloomberg a détaillé quelques façons dont Apple prévoit de positionner le futur casque pour les utilisateurs. Parmi les applications pour FaceTime, les jeux et le fitness, il y avait ceci :

« L’un des arguments de vente du casque sera de regarder les sports de manière immersive. La société propose déjà des jeux de la Major League Soccer et de la Major League Baseball sur Apple TV Plus, mais elle cherche à en faire une expérience plus riche. » Il note également qu’Apple a acheté NextVR, une société qui produit des événements sportifs et des concerts en réalité virtuelle, en 2020.

Bien qu’Apple n’ait pas encore diffusé de jeux en réalité virtuelle, ses offres MLS et MLB pourraient lui donner la possibilité d’explorer l’ajout de caméras VR à ses productions à l’avenir. Ses émissions Apple TV Plus de jeux MLB ont déjà exploré de nouveaux angles de caméra, y compris une « vue ump » qui vous permet de regarder une action en direct du point de vue de l’arbitre du marbre.

Certaines ligues proposent déjà des jeux VR, notamment la NBA qui propose des flux VR en direct depuis des années. En janvier, la ligue a annoncé qu’elle était étend son partenariat avec Meta pour le streaming VR des matchs de la saison régulière sur la plate-forme Horizon Worlds de ce dernier.

Alors que la plupart des matchs de la NBA diffusés en VR cette année étaient essentiellement des versions virtualisées géantes de l’émission télévisée principale, la ligue a fait cinq « jeux VR en direct monoscopiques immersifs à 180 degrés en résolution 2880 » qui ont permis aux fans de s’asseoir virtuellement à côté du terrain pour regarder basket-ball en direct sur un casque Meta Quest.

La NBA en VR sur Meta’s Horizon Worlds. NBA

« Nous adorons citer une statistique selon laquelle 99% des fans n’auront jamais accès à un match », a déclaré Teddy Kaplan, le responsable de la gestion des nouveaux partenaires médias de la NBA, à CNET, notant qu’en tenant compte des fans internationaux et de la possibilité de s’asseoir à côté du terrain, ce nombre est plus proche d’arrondir à 100% des fans.

« Et donc nous nous sommes dit, qu’est-ce qui serait plus cool que de simplement installer une caméra au bord du terrain et de s’éloigner et de vous laisser vivre cette expérience de siège au bord du terrain », a-t-il déclaré.

« Nous voulons leur apporter cette atmosphère d’arène », a déclaré Paul Massache, vice-président associé de la gestion du contenu de diffusion de la NBA. « Une partie de cela consiste à créer cette expérience immersive. Maintenant, avoir des téléspectateurs assis virtuellement au bord du terrain est une expérience qui ne peut vraiment pas être reproduite. À moins bien sûr, vous savez, que vous soyez au jeu. »

Multiview pourrait être la passerelle

Multiview sur YouTube TV. Youtube

Le concept de multiview n’est pas propre à Apple. YouTube TV de Google a offert une fonctionnalité similaire pour March Madness et prévoit d’inclure une option multivue pour son forfait NFL Sunday Ticket à l’automne. Sony a offert une capacité similaire avec son service de streaming TV en direct PlayStation Vue désormais abandonné de retour en 2019tandis que Fubo a également eu l’option dans le cadre de son service pendant des années.

Mais s’il reste à voir jusqu’où Apple va dans le terrier du lapin VR avec la production de jeux en direct, dans l’intervalle, il pourrait mettre en jeu le multiview.

Imaginez l’application Apple TV sur le casque. Alors que le multiview sur un téléviseur met jusqu’à quatre jeux dans quatre fenêtres dont la taille est limitée par votre écran physique, avec le casque, vous pourriez avoir ce qui équivaut à quatre écrans virtuels géants qui offrent une expérience de type bar sportif à la maison ou partout où vous mettez le casque allumé.

Comme Apple est également impliqué dans la production de ces jeux MLS et MLB, il pourrait emprunter une voie qui combine des statistiques AR et des superpositions pour créer une expérience immersive similaire à ce que Magic Leap et la NBA avaient autrefois envisagé pour le casque de cette société.

Apple se mêlant de sports a toujours eu l’impression de créer quelque chose de plus qu’un simple élément de contenu pour ses ambitions de streaming. Il est possible qu’avec la rumeur d’arrivée imminente du casque et le déploiement de nouvelles fonctionnalités comme le multiview, nous commencions enfin à voir cette vision commencer à se concentrer.