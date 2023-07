Comment le capital-risque d’entreprise est une épée à double tranchant

La newsletter Investir dans l’espace de CNBC propose une vDécouvrez le secteur de l’exploration et de la privatisation de l’espace, directement dans votre boîte de réception. Michael Sheetz de CNBC rapporte et organise les dernières nouvelles, les mises à jour des investisseurs et des interviews exclusives sur les entreprises les plus importantes atteignant de nouveaux sommets. Inscrivez-vous pour recevoir les prochaines éditions.

Airbus Ventures est l’un des investisseurs les plus prolifiques du secteur spatial. Et, à première vue, cela ressemble à n’importe quelle autre société de capital-risque, nichée sous Airbus, agissant au nom de la plus grande entité – et potentiellement hostile aux startups perturbatrices. Mais ce n’est pas.

Airbus Ventures maintient un « écart d’air » entre elle-même et sa société éponyme, selon Lewis Pinault, partenaire spécialisé dans l’espace de la société. Le VC fonctionne comme un fonds autonome : Airbus est un commanditaire mais AV a également d’autres LP externes, avec un comité d’investissement indépendant.

« C’était vraiment à dessein », m’a dit Pinault.

« Nous savions que pour pouvoir travailler sur une base de confiance avec des VC de premier plan dans la Silicon Valley … et avoir un aperçu de leurs startups, souvent encore en mode furtif lorsqu’elles sont les plus intéressantes .. que nous aurions besoin d’être des co-investisseurs sur le même type de base de confiance au sein de la startup « , a déclaré Pinault.

C’est une dynamique révélatrice – tenter de chevaucher la ligne entre l’échelle et l’agilité, la réputation et la nouveauté – et c’est un contexte important au milieu d’un changement de négociation dans le secteur spatial.

Il y a quelques semaines, j’ai interrogé des gens sur l’état des fusions et acquisitions dans l’industrie spatiale, et le consensus a été unanime sur le fait que l’activité commerciale s’intensifie. Alors que les dernières données indiquent que le secteur se stabilise en termes d’investissement, Pinault a noté qu’il y a toujours « une pression sur les valorisations ». Cela peut être un risque pour les startups qui ont pris de l’argent aux sociétés de capital-risque, où un manque d’options peut rapidement obliger une entreprise à sortir.

« Cela peut vraiment réduire les options. Cela fait peut-être partie du risque, mais peut-être que pour certains, cela pourrait faire partie d’une réflexion sur les opportunités de repli », a déclaré Pinault.

Selon PitchBook, jusqu’à 100 entreprises spatiales ont obtenu des investissements de CVC, y compris des bras de capital-risque de Lockheed Martin , Toyota , Raythéon , Honeywell et Boeing .

Le risque et la méfiance des CVC sont pas un nouveau sujet. On craint qu’une entreprise n’utilise sa branche de capital-risque pour acquérir une intelligence concurrentielle, jeter un coup d’œil sous le capot, étouffer de jeunes perturbateurs ou simplement chasser pour acquérir une technologie spéculative. C’est une perception que Pinault combat.

« Beaucoup de sociétés de portefeuille se posent parfois au début le même genre de questions : ‘Oh, n’êtes-vous pas un CVC ? Vous n’êtes pas un département d’Airbus, et vous n’êtes pas après une acquisition ?' », déclare Pinault. « Mais il n’y a pas de conditions [with AV]. Il n’y a pas d’hameçons, il n’y a pas de promesses concernant de futures fusions et acquisitions, il n’y a pas de premier droit de notification ou de droit de refus. »

« Nous pourrions prendre des décisions qui [Airbus] trouve parfois perturbateur », a déclaré Pinault, ajoutant:« En vérité, cela s’est produit – nous avons secoué les arbres à plusieurs reprises.