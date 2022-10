Comment le capital-risque aide à élever la prochaine génération de Latinos

Les rendements du Trésor américain ont encore augmenté vendredi alors que les investisseurs ont digéré la nécessité de nouvelles hausses des taux d’intérêt pour freiner l’inflation. Photo de Michael M. Santiago | Getty Images Actualités | Getty Images

Même si les Latinos sont les deuxième groupe ethnique aux États-Unis, ils sont sous-représentés dans de nombreux secteurs, y compris la finance, ce qui peut avoir des effets à long terme sur la capacité à accroître la richesse. Un groupe de sociétés de capital-risque dirigées et ciblées par les Latinos cherche à changer cela. Il y a plus de 62 millions d’hispaniques ou latinos aux États-Unis, selon le Recensement 2020. C’est près de 19% de la population totale, juste derrière les Blancs non hispaniques. Ils représentent également l’un des secteurs les plus importants et à la croissance la plus rapide : En 2019, le production économique totale du groupe était de 2,7 billions de dollars, contre 1,7 billion de dollars en 2010, selon un rapport du Latino Donor Collaborative. Lea este article en espagnol ici. Mais en 2021, les Latinos ne représentaient que 4 % des cadres supérieurs des grandes entreprises américaines, selon une enquête de l’Association hispanique sur la responsabilité des entreprises. Et une étude distincte réalisée en 2019 par le CFA Institute a révélé que seulement 8 % des travailleurs des sociétés de gestion de placements étaient latinos, contre 9 % asiatiques, 5 % noirs et 84 % blancs. De même, seulement 2% des professionnels du capital-risque et des professionnels au niveau des partenaires dans les entreprises institutionnelles sont latinos, selon une étude de LatinxVC. “Nous essayons d’augmenter [Latino] capital-risqueurs au sein d’organisations de capital-risque établies “, a déclaré Mariela Salas, directrice exécutive de LatinxVC. “Nous essayons également de retenir les Latinos qui travaillent dans des entreprises institutionnelles et plus petites.”

Le déficit d’investissement

Les Latinos sont également moins susceptibles d’avoir accès à l’investissement. La richesse des ménages latinos est inférieure à celle de leurs homologues blancs, et seuls 26% des ménages hispaniques ont accès à un plan 401 (k) parrainé par l’employeur, contre 37% des ménages noirs et la moitié des ménages blancs, selon l’Economic Policy Institute. Le manque d’accès aux marchés des capitaux rend plus difficile pour les Latinos de créer une richesse significative. Cela signifie également qu’ils sont sous-représentés en tant qu’actionnaires d’entreprises s’ils ne détiennent pas d’actions et qu’ils ne prêtent pas une voix proportionnelle aux décisions d’investissement. “Nous devons être conscients de la connexion de la finance et des marchés de capitaux à l’économie au sens large”, a déclaré Rodrigo Garcia, directeur financier mondial de Talipot Holdings, un groupe de gestion d’investissements. “Cela a toujours été un élément essentiel que nous ayons une représentation dans la gestion d’actifs, parmi les personnes qui prennent des décisions sur les achats d’actions, d’obligations, de capital-risque et plus encore.”

Capital-risque axé sur les Latinos

Il existe plusieurs sociétés de capital-risque axées sur les Latinos qui travaillent sur au moins une pièce du puzzle : investir dans leurs communautés. L’une de ces entreprises est la Boston Impact Initiative, qui vient de lancer un fonds de 20 millions de dollars axé sur l’investissement dans les entrepreneurs de couleur. “Nous prenons le risque le plus tôt possible, nous finançons les toutes petites startups qui, espérons-le, deviendront un jour ces entreprises qui seront cotées en bourse et disponibles dans le secteur de la finance de détail”, a déclaré Betty Francisco, PDG de la Boston Impact Initiative. Ces entreprises comprennent Synergy Contracting, une entreprise de construction appartenant à des femmes, et Roundhead Brewing, la première brasserie artisanale appartenant à des Latinos dans le Massachusetts. Un autre groupe, Mendoza Ventures, a été lancé en 2016 pour remédier au manque de femmes et de Latinos écrivant des chèques pour financer de nouvelles entreprises. La société basée à Boston dirigée par Adrian Mendoza a levé 10 millions de dollars sur deux fonds. “Nous donnons la possibilité aux nouveaux investisseurs accrédités, aux personnes de couleur et aux femmes d’avoir accès au capital-risque”, a déclaré Mendoza. Investisseurs accrédités sont des individus ou des entités qui atteignent des seuils spécifiques de revenus gagnés, de valeur nette ou d’actifs afin d’investir dans des titres sophistiqués ou complexes. “La majorité de la richesse en Amérique vient de [mergers and acquisitions] et cela passe par le capital-risque et le capital-investissement, alors pourquoi ne pas être en mesure de se diversifier à l’autre bout ?”, a ajouté Mendoza.

Ce que les investisseurs peuvent faire