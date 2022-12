Comment le capitaine de la Coupe du monde des États-Unis, Tyler Adams, fait preuve de leadership

DOHA, Qatar – Jesse Marsch savait que Tyler Adams l’avait à 15 ans. Dave Sarachan et Alejandro Bedoya l’ont vu lors du premier camp de l’équipe nationale d’Adams au Portugal en 2017. Et les coéquipiers américains d’Adams l’ont vu ici au Qatar pendant ce Mondial Tasse.

Qu’est-ce que c’est, vous pouvez demander? Eh bien, c’est difficile à quantifier. Certains pourraient l’appeler charisme, d’autres l’appelleraient leadership ou intelligence émotionnelle, mais le sens est que “ça” va plus loin que tout cela. Il y a une aura à propos d’Adams qui indique qu’il fera non seulement son travail, mais qu’il vous soulagera d’une partie de la pression pour faire le vôtre. Ces jours-ci, cela peut signifier couvrir un coéquipier sur le terrain ou gérer habilement certaines questions épicées de la conférence de presse.

Tous ces attributs ont été exposés pendant une période de 30 heures plus tôt cette semaine. Cela a commencé lors de la conférence de presse de lundi au cours de laquelle un journaliste iranien a réprimandé Adams pour avoir mal prononcé le nom du pays, puis a demandé comment il se sentait en représentant les États-Unis étant donné que le pays a une longue histoire de racisme contre les Noirs. Adams a pris la piqûre de la question en s’excusant pour la mauvaise prononciation, puis en soulignant qu’il sentait que des progrès étaient réalisés aux États-Unis “chaque jour”.

Température abaissée.

Ce fut un moment qui a impressionné ses coéquipiers et validé la décision du manager Gregg Berhalter de nommer le milieu de terrain de Leeds United capitaine avant le tournoi. D’autres joueurs de cette équipe ont été capitaine, mais le rôle convient parfaitement à Adams.

“J’ai pensé que c’était génial”, a déclaré le défenseur central Tim Ream à propos de la gestion astucieuse d’Adams lors de la conférence de presse de lundi. “C’est ce que c’est. C’est le monde dans lequel nous vivons en ce moment, et pour lui de le gérer avec l’assurance et la sincérité qu’il a faites, je pense que c’était fantastique pour un jeune de 23 ans.”

Adams a enchaîné avec le genre de performance impressionnante pour les États-Unis qui est devenue la norme, mettant en place son solide changement habituel au centre du milieu de terrain et menant les Américains à une victoire 1-0 sur l’Iran qui a assuré le passage à la phase à élimination directe. . Maintenant, un match en huitièmes de finale contre les Pays-Bas vous attend.

“Tyler est une bête, mec”, a déclaré l’arrière droit américain Shaq Moore. “Il nous donne le ton avec le ballon, sans le ballon, en restant coincé, en intensité. C’est une grande partie de notre équipe. Je suis content de l’avoir.”

Les leaders sont faits, pas nés, dit le dicton. Certes, les parents d’Adams, Melissa Russo et Daryl Sullivan, ont joué un rôle énorme dans sa transformation en la personne qu’il est, mais il a également joué contre des joueurs plus âgés tout au long de sa carrière de jeune, et lorsqu’il est arrivé aux New York Red Bulls, il s’est inspiré de les capitaines qu’il avait là-bas.

“Je pense que quand j’étais jeune, j’étais juste très compétitif”, a déclaré Adams vendredi. “Je ne me souciais pas vraiment de qui je jouais. Je pense que les gars plus âgés détestaient probablement jouer contre moi, et dans une certaine mesure, je me suis retrouvé dans leurs équipes la plupart du temps, donc ils n’avaient pas à jouer contre moi. Nous avons donc créé de bonnes relations.

Au début de ma carrière professionnelle chez les Red Bulls, j’ai eu la chance d’avoir beaucoup de bons capitaines à apprendre : Dax McCarty, Sacha Kljestan, Luis Robles – tous des gars dont on peut tirer des qualités différentes. Et je me suis toujours dit comment je pouvais m’identifier à différentes personnes. Donc, quand j’aurai une conversation avec Tim Ream, ce sera probablement très différent d’une conversation avec Brendan Aaronson, avec qui je passe beaucoup de temps.

“Alors oui, ça a certainement évolué de différentes manières, mais quand je suis sur le terrain, je ferai n’importe quoi pour gagner. Alors, je trouve juste comment je peux tirer le meilleur parti de tous mes joueurs et juste se rapportent à eux de différentes manières.”

Le patron de Leeds, Marsch, a remarqué l’aptitude d’Adams pour le jeu – et pour la vie – dès le moment où il l’a rencontré à l’adolescence. À cette époque, Marsch était le manager des New York Red Bulls tandis qu’Adams, de Wappingers Falls, New York, naviguait dans l’académie de l’équipe.

“Il était doté de tant de qualités de leadership lorsque je l’ai rencontré pour la première fois à 15 ans”, a déclaré Marsch à propos d’Adams. “Il avait un visage de bébé, mais vous regardait droit dans les yeux, disait ce qu’il pensait, riait quand la conversation était légère et montrait de l’intensité quand la conversation portait sur des sujets de football importants.”

Il y avait aussi l’altruisme. John Wolyniec, qui dirigeait Adams lorsqu’il jouait avec les réserves des Red Bulls, a rappelé comment, lorsque le joueur est revenu aux Red Bulls II de la Coupe du monde U17 2015, Wolyniec était dans le pétrin et avait besoin de quelqu’un pour jouer à l’arrière gauche. Il a demandé à Adams.

“Il a jeté un de ces regards et a dit:” D’accord, pas de problème. Tout ira bien “”, a déclaré Wolyniec en riant. “C’est juste ce genre de gars, non? Il vous fera savoir quand il n’est pas content et quand il est déçu, mais en fin de compte, tout ce qu’on lui demande, que ce soit par l’entraîneur, l’équipe, le jeu, il le fait tout simplement.”

À 18 ans, Adams a montré le même genre de potentiel lorsqu’il a été appelé pour la première fois dans l’équipe nationale masculine des États-Unis en novembre 2017. C’était une période où l’équipe était au plus bas, à seulement un mois de l’échec de sa qualification pour le Mondial 2018. Tasse.

Il y avait plus qu’une tentation de penser que tout le programme devrait être rasé. Sarachan, le manager par intérim, a cherché une approche plus équilibrée. Il a fait ses débuts avec Adams et Weston McKennie lors de cette fenêtre internationale qui comprenait un match amical contre le Portugal. Il a également fait venir des vétérans tels que Bedoya et Ream.

Adams avait déjà gagné le respect de Bedoya avec sa compétitivité et sa réticence à reculer lors des rencontres en MLS.

Tyler Adams a été l’une des révélations de cette Coupe du monde, tant pour ses contributions sur le terrain que pour son leadership en dehors. Juan Luis Diaz/Quality Sport Images/Getty Images

“Je ferais une passe et j’essaierais d’obtenir un une-deux, il serait là, essayant de me donner un coup de pied”, a déclaré Bedoya. “Et je me souviens qu’une fois, il avait levé le bras et m’avait un peu mis en face. J’étais juste comme, ‘Pour qui tu penses que tu es?’ Je dois te dire, mec, après le match, la première personne à qui je suis allée était vers lui et je lui ai dit : « Hé, mec. J’ai beaucoup de respect pour toi, pour la façon dont tu abordes les choses.

L’entraînement avec Adams de près a donné à Bedoya encore plus d’appréciation pour ce que le jeune milieu de terrain a apporté à la table. Ses habitudes de travail à elles seules montraient à Bedoya qu’il était quelque chose de spécial.

“[Adams] avait déjà suffisamment démontré pour moi de voir qu’il deviendrait définitivement un leader par l’exemple, à tout le moins”, a déclaré Bedoya.

Sarachan a rappelé que lors de la première séance d’entraînement de l’équipe, il avait dû maîtriser Adams.

“Il a couvert plus de terrain en 10 minutes que j’avais vu beaucoup de mes joueurs couvrir en une seule séance d’entraînement”, a déclaré Sarachan. “C’est comme quand tu vas acheter une voiture et que le vendeur monte avec toi dans la voiture, généralement tu commences assez facilement et il te dit de prendre l’autoroute. Tyler vient de le faire tomber.”

Sarachan s’arrête avant de dire qu’il savait qu’Adams serait le capitaine de l’équipe américaine, mais il a vu certains des mêmes éléments de base que Bedoya en termes d’éthique de travail et de préparation. Au fil du temps, ces traits ont fait encore plus d’impression.

“Lorsque vous pensez aux qualités de leadership, certaines cases doivent être cochées”, a déclaré Sarachan. “Vous devez avoir confiance, vous devez être humble, vous devez avoir une éthique de travail, il y a beaucoup plus de sous-ensembles. Et étant un jeune enfant, je ne savais pas comment cela se passerait. Mais une fois que nous avons eu en 2018, il ne m’a pas fallu longtemps pour savoir que “OK, ce gamin a ce qu’il faut pour être un leader autre que sa jeunesse”. Je regarde en arrière et pense à cette semaine au Portugal, les signes étaient là à coup sûr.”

Maintenant, Adams est un homme à part entière. Il a retrouvé Marsch lors de son transfert à Leeds l’été dernier en provenance du RB Leipzig et s’est immédiatement fait aimer des fidèles du club. Maintenant, le reste du monde remarque la contribution d’Adams, à la fois sur et en dehors du terrain.

“Nous étions enthousiasmés par les possibilités dès le premier instant où nous l’avons rencontré”, a déclaré Marsch. “Cependant, il est devenu bien plus que ce que j’avais espéré.”

L’USMNT ressent la même chose.