Comment le candidat ayant obtenu le plus de voix peut-il perdre ? Le collège électoral américain

Même si les États-Unis vantent leur statut de l’une des principales démocraties du monde, leurs citoyens ne choisissent pas directement leur président. Cette tâche est réservée au collège électoral – la manière alambiquée dont les Américains choisissent leur président depuis le XVIIIe siècle.

Contrairement à son nom, le collège électoral est plus un processus qu’un organe. Tous les quatre ans, au mois de décembre qui suit une élection, ses membres – des hommes politiques et des partisans largement inconnus – se réunissent le même jour dans les 50 États et votent pour l’élection du président. Ensuite, ils disparaissent essentiellement.

Ces dernières années, les critiques à l’encontre du collège électoral se sont multipliées, accélérées par le fait que deux présidents républicains – George W. Bush en 2000 et Donald Trump en 2016 – ont été élus président en perdant le vote populaire. Mais rien n’indique que les élections américaines changeront de sitôt.

Voici tout ce que vous devez savoir

Qu’est-ce que le collège électoral exactement ?

L’article II de la Constitution américaine définit le processus d’élection d’un président.

Chaque État a un nombre d’électeurs égal au nombre total de représentants et de sénateurs dont il dispose au Congrès. Washington DC obtient trois voix électorales. Au total, il y a 538 électeurs. Un candidat a besoin des voix de 270 d’entre eux, soit une majorité simple, pour l’emporter.

La constitution stipule que les législatures des États peuvent choisir la manière dont elles souhaitent récompenser leurs électeurs. Tous les États, sauf deux, ont choisi depuis longtemps d’utiliser un système où le vainqueur remporte tout : le vainqueur du vote populaire dans son État obtient toutes les voix électorales.

Pour compliquer encore les choses, deux États, le Maine et le Nebraska, récompensent différemment leurs électeurs. Dans les deux États, deux votes du collège électoral sont attribués au vainqueur à l’échelle de l’État. Chaque État attribue ensuite ses électeurs restants – deux dans le Maine et trois dans le Nebraska – au vainqueur dans chacune des circonscriptions du Congrès de l’État.

Pourquoi les États-Unis avoir un collège électoral ?

Lorsque les pères fondateurs se sont réunis à Philadelphie pour rédiger la constitution américaine en 1787, ils ont eu beaucoup de mal à trouver un système de choix du chef de l’exécutif. Initialement, ils ont proposé un plan selon lequel le Congrès choisirait le président. Mais cela a fait craindre que le pouvoir exécutif, conçu pour être indépendant du Congrès, y soit soumis.

Un certain nombre de délégués étaient également favorables à l’élection du président par un vote populaire direct. Mais l’idée n’a jamais reçu un large soutien et a été rejetée à plusieurs reprises pendant la convention, a écrit l’historien Alexander Keyssar dans son livre. Pourquoi avons-nous encore le collège électoral.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l’idée n’a pas été très populaire. Premièrement, la convention avait adopté le compromis raciste des trois cinquièmes dans lequel les esclaves étaient comptés comme les trois cinquièmes d’une personne aux fins de la population. Ce fut une victoire pour les États du Sud, dans lesquels les esclaves constituaient une part importante de la population. Un système de vote populaire aurait désavantagé les États du Sud car ils comptaient moins de personnes pouvant voter.

Selon Keyssar, on craignait également de donner trop de pouvoir aux grands États et que les électeurs ne puissent pas connaître les candidats des différents États. Il s’agissait d’un débat davantage axé sur la pragmatique que sur les droits politiques, écrit-il.

Vers la fin du congrès, un comité de 11 délégués a été nommé pour traiter des questions non résolues et l’un d’eux était de savoir comment sélectionner le président. Ils ont proposé une version de ce que nous appelons désormais le collège électoral.

« Cette brève histoire de la Nativité montre clairement que le système d’élection présidentielle inscrit dans la Constitution incarnait un réseau de compromis, engendré par des mois de débats entre des hommes en désaccord les uns avec les autres et incertains sur la meilleure façon de procéder », a écrit Keyssar. « Il s’agissait en fait d’un deuxième choix consensuel, rendu acceptable, en partie, par les détails remarquablement complexes du processus électoral, détails qui constituaient eux-mêmes des compromis entre des circonscriptions ou des convictions particulières, ou des gestes en faveur de celles-ci. »

Qu’est-ce qu’un état swing ?

Les États dans lesquels l’un ou l’autre des candidats à la présidentielle ont de bonnes chances de gagner sont souvent appelés «États swing».

Lors des élections de 2024, il y aura sept États swing : Pennsylvanie (19 voix électorales), Wisconsin (10 voix électorales), Michigan (15 voix électorales), Géorgie (16 voix électorales), Caroline du Nord (16 voix électorales), Arizona (11 voix électorales), et Nevada (six voix électorales). Quel que soit le candidat qui remporte l’élection, il doit présenter une combinaison de ces États, c’est pourquoi les candidats y consacreront la majorité de leur temps et de leurs ressources. Joe Biden a remporté tous ces États, à l’exception de la Caroline du Nord, lors des élections de 2020.

L’idée d’un État swing peut également évoluer avec le temps en raison de l’évolution démographique. Par exemple, jusqu’à récemment, l’Ohio et la Floride étaient considérés comme des États swing, mais ils sont désormais considérés comme plutôt solidement républicains. Le Michigan était considéré comme un bastion démocrate assez solide jusqu’à ce que Donald Trump le remporte en 2016.

Le collège électoral permet-il un gouvernement minoritaire ?

Il y a eu cinq élections dans l’histoire des États-Unis – en 1824, 1876, 1888, 2000 et 2016 – au cours desquelles le candidat devenu président n’a pas remporté le vote populaire. Cela a conduit à une plus grande reconnaissance des déséquilibres du système et à une pression de la part de certains pour abolir complètement le collège électoral.

La critique la plus forte est qu’il s’agit d’un système qui dilue l’influence d’un vote présidentiel selon le lieu de résidence. En Californie, un seul électeur représente plus de 726 000 personnes. Dans le Wyoming, un électeur représente un peu plus de 194 000 personnes.

Une autre critique est que le système permet à un petit nombre d’Américains de déterminer le résultat de l’élection présidentielle. En 2020, environ 44 000 votes entre le Wisconsin, la Géorgie et l’Arizona ont permis Biden vainqueur du collège électoral. Une marge aussi mince est extraordinaire dans le cadre d’une élection à laquelle 154,6 millions de personnes ont voté.

En 2016, environ 80 000 votes combinés ont donné à Trump ses marges de victoire dans les principaux États clés.

Les électeurs doivent-ils voter pour un candidat spécifique ?

Les partis politiques d’État choisissent comme électeurs des personnes qu’ils considèrent comme des piliers du parti et qui ne deviendront pas des voyous et ne voteront pas pour quelqu’un d’autre que le candidat du parti. Il arrive néanmoins que des électeurs votent pour quelqu’un d’autre. En 2016, par exemple, il y a eu sept électeurs qui ont voté pour des candidats autres que ceux pour lesquels ils s’étaient engagés. C’était la première fois qu’il y avait un électeur infidèle depuis 1972, selon la Conférence nationale des législatures des États.

De nombreux États ont des lois qui obligent les électeurs à voter pour le candidat pour lequel ils se sont engagés. En 1952, la Cour suprême des États-Unis a déclaré que les États pouvaient obliger les électeurs à voter pour le candidat du parti. Et en 2020, le tribunal a déclaré que les États pourraient pénaliser les électeurs qui ne votent pas pour le candidat pour lequel ils se sont engagés.

Comment le collège électoral a-t-il pu rester en place aussi longtemps ?

Presque immédiatement après la création du collège électoral, des efforts ont été déployés pour le modifier. « Des amendements constitutionnels ont été proposés un peu plus d’une décennie après la ratification de la constitution », a déclaré Keyssar. « Il y a eu probablement 1 000 amendements constitutionnels ou plus pour le modifier ou s’en débarrasser depuis 1800. Certains d’entre eux sont proches. » (Il y a eu plus de 700 efforts pas plus tard qu’en 2019, selon le Service de recherche du Congrès.)

Lorsque l’idée d’un vote populaire national fut proposée en 1816, dit Keyssar, les États du Sud s’y opposèrent. Les esclaves continuaient à leur donner le pouvoir au sein du collège électoral, mais ne pouvaient pas voter. « Ils perdraient la prime supplémentaire qu’ils recevaient au nom de leurs esclaves », a-t-il déclaré.

Après la guerre civile, les Afro-Américains avaient légalement le droit de voter, mais les États du Sud ont continué à les empêcher de voter. Un vote populaire national aurait diminué leur influence sur le résultat global, ils ont donc continué à soutenir le système de collège électoral.

Le pays a failli abolir le collège électoral une fois, à la fin des années 1960. En 1968, George Wallace, le gouverneur ségrégationniste du Sud, a presque plongé le système dans le chaos en obtenant presque suffisamment de voix pour priver tout candidat d’une majorité au collège électoral. La Chambre des représentants des États-Unis a adopté l’amendement proposé 339 contre 70. Mais la mesure est restée bloquée au Sénat, où les sénateurs représentant les États du Sud ont fait de l’obstruction.

Cela a conduit à des objections persistantes à un vote populaire national afin que les Blancs du Sud puissent continuer à exercer le pouvoir, selon le Washington Post. Président Jimmy Carter a finalement approuvé la proposition, mais elle n’a pas réussi à obtenir suffisamment de voix au Sénat en 1979 (Joe Biden était l’un des sénateurs qui ont voté contre).

« Ce n’est pas comme si nous découvrions soudainement que ce système ne fonctionne vraiment pas », a déclaré Keyssar.

Y a-t-il une chance de se débarrasser du collège électoral maintenant ?

L’effort le plus important visant à se débarrasser du collège électoral aujourd’hui est le National Popular Vote Interstate Compact. L’idée est d’amener les États à accepter d’attribuer leurs électeurs au vainqueur du vote populaire national, quel que soit le résultat dans leur État spécifique. Le pacte entrerait en vigueur lorsque les États disposant d’un total de 270 voix électorales – suffisamment pour déterminer le vainqueur de l’élection – y adhéreraient.

Jusqu’à présent, 16 États et Washington DC – un total de 205 votes électoraux – ont rejoint l’effort.

Mais la voie à suivre pour le projet est incertaine. Presque tous les États qui n’ont pas adhéré ont un gouverneur ou une législature républicaine. Et les observateurs juridiques se demandent si un tel arrangement est constitutionnel – une question qui serait probablement rapidement soumise à la Cour suprême américaine.