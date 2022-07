Comment le cancer du sein post-partum a changé mes projets parentaux

Mais ce que j’ai découvert, c’est que perdre le contrôle n’est pas permanent – il suffit de donner les rênes à quelqu’un d’autre pendant un certain temps. Mon mari prenait tous les soirs le repas avec notre fille, apaisait tous les soirs la terreur avec notre fils. Des amis nous ont nourris sans relâche pendant mes cinq mois de chimiothérapie, et mes parents se sont occupés des deux enfants en un clin d’œil. Dès que j’ai été diagnostiqué, les wagons ont tourné en rond. Les gens voulaient aider. J’ai ravalé mon orgueil et mon perfectionnisme et je les ai laissé faire.

Vous ne me surprendrez jamais à parler de mon cancer comme d’un « voyage », même si je pense parfois aux souvenirs que j’en ramène : gratitude, recul, appréciation renouvelée pour le corps qui m’a brièvement trahi puis m’a emporté. Mais mon anxiété est aussi un souvenir, et elle se cache sur les bords. Quand les enfants sont malades, je m’inquiète : cette ecchymose est-elle juste une ecchymose ou est-ce quelque chose de grave ? Ce mal de tête est-il normal ?

Il y a un dicton en médecine : “Quand vous entendez des bruits de sabots, pensez à des chevaux, pas à des zèbres.” Cela signifie qu’un patient est plus susceptible d’avoir une maladie courante et traitable qu’une maladie improbable et effrayante. Quand j’entends des bruits de sabots maintenant, je passe directement aux zèbres. Je me lève à minuit, cherchant frénétiquement sur Google, convaincu que le pire des scénarios est vrai. Et pourquoi pas? Une chose terrible s’est produite une fois. Une chose terrible pourrait se reproduire.

Bien sûr, il existe des solutions à cela : méditation, journalisation, Ativan lorsque la méditation et la journalisation échouent. Mais la meilleure solution, ennuyeuse, c’est le temps.

Dans les jours bruts et déroutants qui ont suivi mon diagnostic, j’ai envoyé un texto à l’ami d’un ami qui avait traversé une épreuve similaire l’année précédente. Serait-elle partante pour bavarder ? J’ai demandé. Elle le ferait, a-t-elle écrit, mais elle était sur le point d’emmener ses deux jeunes enfants chez Costco. La banalité glorieuse de cela m’a frappé à plat. Elle avait subi une mastectomie pendant sa grossesse, une chimio avec un nouveau-né, et maintenant elle allait Costco comme quelqu’un d’autre ? Y aurait-il un jour où moi aussi je me sentirais assez normal pour aller chez Costco ? Je ne pouvais pas comprendre. Cela semblait si loin de l’autre côté.

Dans quelques mois, je fêterai le troisième anniversaire de mon diagnostic. Je suis reconnaissant à la science et à la sérendipité dans une égale mesure. Mes cheveux sont à nouveau épais et pleins, mes cicatrices se sont presque estompées, et oui, j’ai remporté le prix ultime de visiter Costco plusieurs fois (maintenant, bien sûr, avec un masque). Aux jours les plus sombres de la chimio, il semblait impossible que je dise cela, mais voilà : la plupart du temps, j’oublie que j’ai jamais eu un cancer.