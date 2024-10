Comment le cancer a changé l’habitude de toute une vie du roi Charles

Le cancer du roi Charles l’oblige à déjeuner désormais

Le roi Charles dénonce depuis longtemps la coutume absurde de la classe moyenne qui consiste à s’arrêter au milieu de la journée pour consommer de la nourriture, une habitude connue du reste d’entre nous sous le nom de « déjeuner », préférant grignoter les noix et les graines qu’il transporte dans ses poches et, semble-t-il, même partage avec des écureuils roux à l’occasion.

Mais aujourd’hui, signe supplémentaire des changements que le roi est obligé d’opérer à la suite de son diagnostic de cancer, il a commencé à déjeuner pour la première fois et Le courrier du dimanche dit que son repas préféré est l’un des aliments préférés de Meghan Markle, un avocat.

Certains étudiants passionnés d’histoire royale se rappelleront peut-être que lorsque l’amour de Meghan pour le fruit est devenu évident, le Mail a répondu en racontant une histoire sur la façon dont la culture de l’avocat était liée à la criminalité illégale, notamment au trafic de personnes, à l’extorsion et au meurtre.

Maintenant que le roi s’est révélé être un fan, le Mail se concentre plus sobrement sur ses bienfaits nutritionnels, une source déclarant : « Avec une certaine réticence, il a maintenant quelque chose à manger à l’heure du déjeuner – une collation, en fait. Il mange désormais un demi-avocat pour tenir toute la journée. C’est important, surtout si vous souffrez d’une maladie.

Dans d’autres actualités culinaires royales, le fils de Camilla, Tom Parker Bowles, a publié un nouveau livre sur les habitudes alimentaires royales et a déclaré que Camilla et Charles aimaient tous deux cueillir des champignons sauvages – une activité que Charles poursuivait au moment du décès de sa mère, la reine Elizabeth II. disant ça elle et le roi sont « profondément compétitifs dans leurs courses ». Et vous pensiez que les membres de la famille royale n’étaient pas censés tirer profit de leur statut, hein ?

Le responsable des relations publiques de Meghan et Harry démissionne, mais reste également

La dernière chose dont Meghan Markle, luttant contre un récit selon lequel elle serait une « dictatrice en talons hauts » dont le personnel n’aime pas travailler pour elle, avait besoin cette semaine d’une histoire disant qu’un dix-neuvième membre du personnel, son chef des relations publiques, quittait le bon navire Sussex. et monter sa propre tenue.

C’était d’autant plus vrai qu’Ashley Hansen, responsable mondiale des communications de Meghan et du prince Harry, était l’une des principales voix du débat. morceau dedans Nous chaque semaine la semaine précédente, disant qu’elle était une si bonne patronne qu’elle aimait Hansen comme son propre enfant. Les souvenirs des anciens employés contactés par le Daily Beast variaient quelque peu par rapport à ceux de Hansen.

Hansen a déclaré que lorsqu’elle a demandé un congé pour une opération chirurgicale, «j’ai été accueillie avec le genre d’inquiétude et d’attention qu’un parent exprimerait s’il s’agissait de son propre enfant.»

Elle a reçu des fleurs et des colis de soins. « Mais le plus important pour moi, c’est que Meghan contactait personnellement mon mari quotidiennement pour s’assurer que nous allions tous les deux bien et que nous avions du soutien », ajoute-t-elle. « Cela signifiait tellement pour lui et encore plus pour moi. Vous ne réalisez pas à quel point ce genre de gentillesse et de pensée signifie jusqu’à ce que vous en ayez besoin.

Malgré tous ces soins, il a été révélé vendredi que Hansen était en train de créer sa propre agence pour offrir des conseils sur mesure en matière de gestion de marque à des clients de premier plan.

Évitant les spéculations indignes selon lesquelles cela pourrait avoir quelque chose à voir avec la culture du bureau des Sussex Towers (et montrant peut-être la maîtrise de Hansen des arts sombres du spin), Meghan n’a pas tardé à dire qu’elle serait la première cliente de Hansen, ajoutant : « Mon mari et moi sommes ravis d’être aux côtés d’Ashley alors qu’elle construit quelque chose d’extraordinairement spécial avec son entreprise. »

Hansen a déclaré: « Je suis incroyablement reconnaissant envers le duc et la duchesse pour la confiance continue qu’ils m’ont accordée. »

Quelques rapports ont dit que Meghan serait un investisseur dans la nouvelle entreprise de Hansen, ce qui, selon les cyniques, rend les éloges mélodieux de Hansen à l’égard de Meghan Nous chaque semaine d’autant plus compréhensible.

Hansen conserve son titre de responsable des communications mondiales de Meghan et Harry.

Hal seul

Le prince Harry a prolongé son voyage solo à l’étranger sans Meghan, selon le Exprimer.

La décision fera sourciller étant donné que la bifurcation professionnelle de Harry et Meghan a fait l’objet d’une grande attention ces dernières semaines ; un sentiment ajouté lorsque Meghan est apparue seule dans un hôpital pour enfants à Los Angeles ce week-end.

Le Mail ajoute plus d’intrigue au mélange, en disant que l’idée pour Harry de se présenter au monde sans sa femme est son idée : « J’ai entendu dire qu’il le voulait de cette façon… Je crois qu’il veut de l’espace. »

Une autre source a déclaré au journal : « Il a toujours désespérément voulu être pris au sérieux et les gens que je connais disent que sa disgrâce l’aura vraiment touché. C’est une surprise qu’il soit allé au Lesotho sans Meghan. Il y a peut-être une bonne raison pour laquelle elle ne peut pas laisser les enfants, mais elle n’est jamais allée au Lesotho et cela me surprend, c’est comme une deuxième maison.

Le Exprimer dit qu’Harry a ajouté quelques jours supplémentaires à son voyage pour voir des amis à Johannesburg et au Cap.

L’affaire de piratage d’Harry est une guerre d’usure

Non, vous n’êtes pas le seul à penser que les affaires de piratage informatique du prince Harry traînent en longueur. Harry a appris cette semaine que son affaire de piratage téléphonique contre le News Group Newspapers (NGN), éditeur de Le Soleil prend trop de temps au tribunal.

Monsieur le juge Fancourt dit le différend entre les deux parties ressemblait à un conflit entre « deux armées tenaces mais bien dotées en ressources ».

Vendredi, le juge a écrit : « J’ai précédemment indiqué aux parties que cette demande individuelle… bien qu’elle soulève des questions importantes, commence à absorber une part plus qu’appropriée des ressources du tribunal, contrairement aux exigences de l’objectif primordial traiter les affaires avec justice et à un coût proportionné. C’est désormais le cas.

« Cette affirmation ressemble parfois davantage à un front retranché dans une campagne entre deux armées tenaces mais bien dotées en ressources qu’à une affirmation pour utilisation abusive d’informations privées. Il est pour le moins insatisfaisant que le tribunal soit confronté une deuxième fois à devoir résoudre un si grand nombre de questions controversées concernant les modifications apportées à un mémoire.»

Un autre procès complet à succès doit se tenir à la Haute Cour en janvier de l’année prochaine.

Diana pensait que Camilla était « loyale et discrète »

La princesse Diana pensait alors que Camilla Parker Bowles était « loyale et discrète et méritait une certaine forme de reconnaissance », en tant que maîtresse de son mari.

L’ancienne correspondante royale de la BBC, Jennie Bond, a affirmé que Diana lui avait dit cela lors d’une de leurs réunions privées occasionnelles, et avant qu’elle ne raconte tout en 1995. Panorama interview dans laquelle elle disait que nous étions « trois » dans son mariage.

S’exprimant lors d’un événement News UK à Londres, le Soleil rapportsBond a déclaré à propos de Diana : « Elle était compliquée et déroutante mais je l’aimais beaucoup. Elle m’a invité à plusieurs reprises au Palais pour des entretiens. Nous avons eu de longues, très longues discussions et elle m’a pratiquement tout raconté, presque tout. Panoramaavant Panorama.

« Elle a dit : « Nous étions trois dans ce mariage », et si elle avait des liaisons et son point de vue sur Camilla. Elle m’a dit qu’elle pensait que Camilla était loyale et discrète et qu’elle méritait une certaine forme de reconnaissance.

Cette semaine dans l’histoire royale

Joyeux sixième anniversaire de mariage à la princesse Eugénie, la plus jeune enfant du prince Andrew et de Sarah Ferguson, qui ont épousé Jack Brooksbank le 12 octobre 2018. Le couple a deux fils, August et Ernest.

Questions sans réponse

Comment va le roi Charles ? Le prince Harry et Meghan Markle réussiront-ils à tracer leur propre voie, malgré tous les reportages sarcastiques sur leurs intentions ?