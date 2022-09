Comment le cancer a changé l’attitude de l’entrepreneure Liya Shuster-Bier vis-à-vis du travail

Liya Shuster-Bier a toujours été très performante. La réfugiée soviétique de 34 ans a immigré à New York avec ses parents en 1989. Elle a fréquenté Dartmouth grâce à une bourse et tout au long de sa vingtaine a travaillé chez Goldman Sachs et une startup à impact social à Boston, et a terminé son MBA à Wharton. “Tout ce qui était sur mon radar, c’était le prochain examen, le prochain stage, le prochain emploi”, dit-elle. Mais en janvier 2018, six mois après avoir obtenu son diplôme de Wharton, elle a appris qu’elle avait une forme rare de lymphome hodgkinien, un cancer qui affecte le système immunitaire de l’organisme. “Du coup, avoir 30 ans n’était plus une garantie”, dit-elle. Sa bataille d’un an et demi contre la maladie allait finalement changer complètement ses priorités dans la vie et son attitude envers le travail.

“Le concept de vérification des e-mails était risible”

Lorsqu’elle a été diagnostiquée pour la première fois, Shuster-Bier travaillait pour la société de collecte de fonds philanthropique Overton Project. Elle a subi six cycles de chimiothérapie pour éliminer le cancer, essayant de maintenir une vie et un horaire de travail normaux même si la procédure l’a amenée à l’hôpital. “Je prenais littéralement le train six pour Soho avec une chimio attachée à moi”, dit-elle. Bien qu’en été, il semblait que la vie de Shuster-Bier pouvait revenir à la normale, en octobre, le cancer est revenu. Désormais, le traitement nécessiterait à la fois une radiothérapie et une greffe de cellules souches, ce qui l’obligerait à mettre une pause dans sa vie. Une greffe de cellules souches est “une procédure dans laquelle un patient reçoit des cellules souches saines (cellules hématopoïétiques) pour remplacer ses propres cellules souches qui ont été détruites par un traitement par radiothérapie ou de fortes doses de chimiothérapie”. selon l’institut national du cancer. “Mon médecin m’a fait signer un affidavit selon lequel je ne travaillerais pas pendant les 100 jours où j’étais une fille bulle après la greffe”, explique Shuster-Bier, qui a pris un congé de maladie. Ce n’était pas seulement parce que son médecin voulait s’assurer que Shuster-Bier se reposait. Le traitement est si agressif qu’elle ne pouvait pas fonctionner à un niveau élémentaire.

Shuster-Bier se remet de sa greffe de cellules souches dans la vallée de l’Hudson en 2019. Avec l’aimable autorisation de Liya Shuster-Bier

“Je ne pouvais pas faire le tour du pâté de maisons”, dit-elle, “je n’avais tout simplement pas la capacité pulmonaire.” La lecture était un défi. Les mathématiques étaient un défi. “Le concept de vérification des e-mails était risible”, dit-elle.

‘Comment puis-je réellement pivoter vers l’alimentation?’

Alors même qu’elle essayait de guérir, cette période a déclenché une mini crise. Elle avait si longtemps investi la plupart de son temps à produire, sans travail, “J’étais comme, qui suis-je?” elle dit. Mais cela l’a également amenée à remettre en question cette attitude. Elle envoyait un SMS à ses amis pour qu’ils se promènent ou regardent Netflix et se rendaient compte que les gens travaillaient jusqu’à 20 heures. “Nous passons littéralement la grande majorité de nos heures éveillées et la grande majorité de notre temps au travail”, dit-elle en pensant. “Pour quelle raison?” Shuster-Bier a réalisé que son mode de vie “était littéralement en train de me détruire”, dit-elle. “Détruire ma santé, détruire mon état mental, me pousser au bord du gouffre.” Au fur et à mesure qu’elle reprenait des forces, elle a commencé à prêter attention à combien de temps elle dormait, à ce qu’elle mangeait et au temps qu’elle passait avec son mari. Elle a même réexaminé sa spiritualité. “J’ai commencé à voir un nouveau rabbin”, dit-elle. Au lieu de “destruction”, elle a pensé à une nouvelle attitude envers la vie, “Comment puis-je réellement pivoter vers la nourriture?”

‘Qu’est-ce qui nourrit votre être versus ce qui nourrit votre action ?’

La mère de Shuster-Bier avait atterri en rémission d’un cancer du sein quelques mois seulement avant que Shuster-Bier ne soit elle-même diagnostiquée. Ces deux expériences lui ont fait réaliser que vaincre la maladie ne consiste pas seulement à traiter le cancer, mais à gérer les symptômes après le traitement.

Shuster-Bier se remet d’une chimiothérapie en 2018. Avec l’aimable autorisation de Liya Shuster-Bier