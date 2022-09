Le lundi 19 septembre, le Canada soulignera le décès de la reine Elizabeth II par un jour de deuil national et une cérémonie commémorative nationale dans la capitale nationale.

Les événements, qui se dérouleront le même jour que les funérailles nationales de la reine à l’abbaye de Westminster, comprendront un défilé commémoratif dans le centre-ville d’Ottawa, un service à la cathédrale Christ Church et un survol d’avions de chasse CF-18 au-dessus de la Colline du Parlement.

Alors que les plans sont encore en cours de finalisation, des représentants du gouvernement ont informé mercredi les journalistes des éléments de l’événement déjà réglés et ont offert de nouveaux détails sur la façon dont les Canadiens peuvent participer.

Conscients de la sécurité accrue sur la colline du Parlement autour d’événements majeurs depuis les manifestations du convoi de cet hiver, les responsables ont déclaré que des plans étaient en cours pour garantir que ces commémorations en l’honneur de la vie et des contributions du plus long monarque régnant au Canada puissent se dérouler dans “un environnement familial”. “

Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

DÉFILÉ COMMÉMORATIF

Les événements de la journée débuteront par un défilé commémoratif vers 10 h 10 HE et dureront 40 minutes tout au long du parcours de 2,2 kilomètres.

Le défilé débutera au manège militaire de la place Cartier, un centre d’entraînement militaire situé à côté de l’hôtel de ville d’Ottawa, le long du canal Rideau, qui dessert actuellement deux régiments, les Governor General’s Foot Guards et les Cameron Highlanders of Ottawa.

Le défilé, composé de membres des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada, passera devant le Monument national des anciens combattants autochtones et le Monument commémoratif de guerre du Canada sur la rue Elgin, avant de tourner sur la rue Wellington en direction de la cathédrale.

Un membre du Programme national des sentinelles portera le drapeau canadien personnel de Sa Majesté, et 32 ​​membres de la Musique centrale des Forces armées canadiennes participeront également, selon un responsable gouvernemental.

Une salve de 96 coups de canon – un coup pour chaque année de la vie de la reine Elizabeth II – sera effectuée pendant le défilé.

Les gens sont invités à se rassembler le long du parcours du défilé pour regarder, avec des plans en cours pour mettre en place des barricades et fermer les routes pour des raisons de sécurité.

Des écrans seront également installés au Jardin des provinces et des territoires sur la rue Wellington pour que les spectateurs puissent suivre les événements de toute la matinée.

SERVICE CATHÉDRALE

Le service d’une heure et quinze minutes à la cathédrale Christ Church est sur invitation uniquement, les responsables fédéraux disant qu’ils attendent 600 invités.

Devant commencer à 11 h HE, les responsables n’ont pas précisé qui sera présent.

Alors que le premier ministre Justin Trudeau et la gouverneure générale Mary Simon voyagent dans le cadre d’une délégation canadienne à Londres pour les funérailles nationales, la cathédrale devrait être remplie de dignitaires, de parlementaires, de membres du corps diplomatique, de représentants de diverses communautés religieuses, et des organismes de bienfaisance avec lesquels la reine Elizabeth II avait un lien étroit.

Il y aura une procession commémorative dirigée par un joueur de cornemuse, qui comprendra des porteurs honoraires, des représentants de chacun des 16 régiments militaires de Sa Majesté et un représentant du Carrousel de la GRC, entre autres.

Les responsables ont déclaré que la cérémonie impliquera des éléments religieux et non religieux, reflétant la diversité des religions observées au Canada, ainsi qu’un hommage d’un conseiller spirituel algonquin affilié à la cathédrale.

La cérémonie comprendra également des hymnes et des chansons, un montage vidéo hommage mettant en vedette une pièce originale composée par les Forces armées canadiennes pour l’occasion, des intermèdes musicaux d’artistes canadiens, une allocution d’un « éminent Canadien » qui n’a pas encore été annoncé et une minute de silence.

Pour tous ceux qui souhaitent regarder à travers le Canada, la cérémonie sera télévisée en direct et diffusée en ligne.

À la fin de la cérémonie, les cloches de l’église sonneront et il y aura un défilé aérien de CF-18 de l’Aviation royale canadienne dans la « formation des personnes disparues » se déplaçant au-dessus de la Colline du Parlement, en direction de la cathédrale.

PÉRIODE POST-DEUIL

Les drapeaux canadiens qui ont été mis en berne sur tous les édifices et établissements fédéraux au Canada et à l’étranger, y compris la tour de la Paix, devraient être hissés au coucher du soleil le jour des funérailles.

Alors que la période officielle de deuil du Canada prendra fin après lundi, une série de changements sont encore à venir pour les institutions canadiennes.

Étant donné que le roi Charles III a été proclamé chef de l’État du Canada, certains ajustements procéduraux et cérémoniaux ont déjà été apportés.

Par exemple, l’hymne royal du Canada, “God Save The Queen” est devenu “God Save The King”. Le Conseil privé de la Reine est maintenant le Conseil privé du Roi, et le titre officiel de l’Opposition officielle est maintenant « La loyale opposition de Sa Majesté ».

Le protocole stipule que le portrait de la reine Elizabeth II devrait rester jusqu’au lendemain des funérailles, mais ces images dans les bâtiments à travers le pays devraient ensuite être supprimées et remplacées par le portrait du nouveau souverain, une fois qu’il sera disponible, ce qui pourrait prendre du temps. .

Le monogramme royal – le monogramme personnel de la reine qui est utilisé sur les insignes des ordres, médailles et insignes canadiens – sera également éventuellement remplacé par le monogramme personnel du roi Charles III.

À l’avenir, bien que la monnaie canadienne qui porte l’image de la reine Elizabeth II ait cours légal, il est possible qu’à l’avenir, le gouvernement fédéral puisse ordonner à la Monnaie royale canadienne de concevoir et de faire circuler de nouvelles pièces et billets présentant un portrait du roi.