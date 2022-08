Comment le Canada participe au voyage de retour vers la Lune

Lundi, une fusée décollera en orbite autour de la Lune, première étape du grand retour de l’humanité sur la surface lunaire.

Mais ce n’est pas seulement un moment excitant pour la NASA. Cette fois, le voyage de retour vers la Lune est une collaboration internationale, qui verra la technologie canadienne et les astronautes canadiens marquer clairement l’histoire lunaire.

Le Canada se dirige vers la Lune – et lundi n’est que le début.

En moins d’une décennie, les scientifiques espèrent avoir développé une station spatiale appelée Lunar Gateway pour servir de tremplin pour voyager vers Mars et au-delà, et le Canada développe un rover pour explorer la surface de la Lune.

“L’idée est d’installer un camp de base à la surface de la Lune, avec une station spatiale en orbite qui orbitera autour de la Lune”, a déclaré Orbax Thomas, chercheur en physique à l’Université de Guelph, à CTV National News.

“Cela permettra aux scientifiques de faire des recherches et d’apprendre des choses de la Lune dans l’espoir que, alors que nous continuons à nous étendre dans les régions inférieures de l’univers et que nous nous dirigeons vers l’établissement de colonies dans des endroits comme Mars, nous aurons l’occasion d’apprendre comment de le faire alors que nous sommes relativement proches de chez nous.

DÉCOLLAGE

Au Kennedy Space Center en Floride, aux États-Unis, la mission, baptisée Artemis I, lancera pendant une fenêtre de deux heures le 29 août, le premier test d’une série de systèmes d’exploration spatiale sur lesquels la NASA et ses partenaires ont travaillé. pendant des années.

Utilisant la fusée la plus puissante que les humains aient jamais construite, le vaisseau spatial sans pilote Orion sera envoyé dans l’espace afin d’orbiter autour de la Lune pour collecter des données et tester les capacités du vaisseau spatial.

Seuls des mannequins seront à l’intérieur de l’Orion, mais le vaisseau spatial est conçu pour soutenir les humains, faisant de ce premier test un test crucial pour les futures missions.

Paul Delaney, professeur de physique et d’astronomie à l’Université York, a expliqué samedi à CTV News Channel que ces mannequins sont “hérissés de détecteurs de rayonnement, s’assurant que l’exposition aux rayonnements de l’espace lointain que les astronautes vont subir est dans les limites attendues”. limites.”

Une fois que le vaisseau spatial de plus de 300 pieds aura terminé sa mission de 42 jours dans l’espace, il reviendra sur Terre, plongeant dans l’océan pour tester comment les futurs astronautes rentreront chez eux.

Si Artemis I réussit, il sera bientôt temps d’Artemis II, le premier vol en équipage vers la Lune, et c’est alors que le rôle du Canada dans l’exploration lunaire commence à devenir crucial.

UN NOUVEAU CANADARM, UN ROVER ET DES CANADIENS AUTOUR DE LA LUNE

Artemis II, actuellement projeté pour 2024, verra un vaisseau spatial transporter quatre êtres humains en orbite autour de la Lune pour la première fois depuis 1972.

L’un de ces astronautes sera de l’Agence spatiale canadienne (ASC) et sera le premier astronaute non américain à se rendre sur la Lune. Cela fera également du Canada le deuxième pays avec un astronaute à faire le tour de la Lune.

Un astronaute canadien est également assuré d’effectuer un autre vol à l’avenir vers la passerelle, l’éventuelle station spatiale en orbite autour de la Lune.

La porte d’entrée abritera également l’une des plus grandes contributions du Canada à cette étape de l’exploration spatiale : la dernière itération de l’emblématique Canadarm.

En 1981, le premier Canadarm fait ses débuts dans l’espace. Ces bras robotiques géants étaient attachés à l’extérieur des navettes spatiales et contrôlés par des astronautes dans la navette, utilisés pour déplacer des objets dans l’espace que les astronautes ne pourraient autrement pas.

La Station spatiale internationale (ISS) en orbite autour de la Terre héberge actuellement le Canadarm 2, qui est monté en permanence sur la station spatiale et peut être contrôlé depuis la Terre ou par des astronautes dans la station.

Le Canadarm 3 sera en fait plus petit et plus léger que les versions précédentes à 8,5 mètres de long, mais il est prévu d’être doté d’une intelligence artificielle, de six caméras 4k et d’autres technologies de pointe.

« C’est le Canadarm le plus éloigné dans l’espace que nous ayons jamais eu », a déclaré Orbax, notant que si l’ISS est à environ 400 kilomètres au-dessus de nous, la passerelle sera à 400 000 kilomètres de la Terre.

“Et il ne s’agira pas seulement de déplacer des objets, aidant la navette Orion à s’amarrer à la station spatiale Gateway elle-même, mais il sera en fait utilisé pour construire la passerelle elle-même.”

La capacité du Canadarm 3 à effectuer certaines tâches sans guidage sera extrêmement importante pour le fonctionnement de la passerelle une fois qu’elle aura été construite. La station spatiale n’aura pas toujours d’équipage, et il y aura des intervalles réguliers pendant lesquels la passerelle sera complètement hors de communication avec les équipages sur Terre, car son orbite l’emmène du côté opposé de la Lune.

Selon l’ASC, le Canadarm 3 pourra même effectuer seul des expériences scientifiques tout en se précipitant autour de la Lune.

Le Canadarm a toujours été l’une des contributions les plus connues du Canada à la technologie spatiale; c’est l’accord du Canada de contribuer le Canadarm 3 pour la passerelle qui a assuré une place pour un astronaute canadien sur l’Artemis II.

Une fois la passerelle construite, les scientifiques pourront faire la navette entre la surface de la Lune et la station spatiale Gateway en orbite autour de la Lune.

Et bientôt, nous laisserons de nouvelles empreintes sur la surface lunaire. Dès 2025, Artemis III pourrait transporter un équipage sur la Lune elle-même.

Cette mission vise à faire atterrir la première femme sur la Lune et la première personne de couleur.

“La NASA va entrer dans l’histoire”, a déclaré Randy Lycans, directeur général des solutions d’entreprise de la NASA, lors d’une conférence de presse.

Le retour à la surface de la Lune sera suivi d’une première au Canada : un rover lunaire.

En 2021, il a été annoncé qu’un rover canadien atterrirait sur la Lune d’ici cinq ans dans le cadre des missions lunaires prévues avec la NASA.

L’ASC a déjà sélectionné deux entreprises canadiennes, MDA et Canadensys, pour concevoir des concepts de rover.

L’objectif est de créer un rover capable de survivre à la nuit lunaire lors d’une mission prévue de deux semaines. Une nuit sur la Lune dure 14 jours terrestres et les conditions sont extrêmement froides, ainsi que complètement sombres, ce qui pose des défis aux rovers.

Le rover espère effectuer une mission au pôle sud de la Lune pour tester des instruments scientifiques aidant à réguler des fonctions telles que la mobilité, la navigation et la gestion thermique, des informations qui pourraient nous aider lors de futurs voyages vers Mars.

Le déploiement des missions qui commence lundi avec Artemis I est dirigé par la NASA, mais implique des contributions non seulement de l’ASC, mais aussi de l’Agence spatiale européenne et de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale.

Bien que cette prochaine étape de l’exploration spatiale commence par un retour sur la Lune, l’objectif est de nous préparer à sonder encore plus profondément dans l’espace, avec un avant-poste lunaire comme référence pour les recherches futures et les futurs voyages spatiaux.

“L’espace, contrairement à tout le reste, nous unifie en tant que peuple”, a déclaré Orbax. “Que vous soyez un universitaire, un scientifique ou un citoyen, tout le monde a levé les yeux et s’est demandé ‘qu’est-ce qui se passe là-haut dans l’univers au-dessus de nous ?'”



Avec des fichiers de Cristina Tenaglia