Comment le Canada éteint-il les incendies de forêt? La nouvelle technologie aide

Alors que le Canada continue de faire face à une saison des feux de forêt difficile, de nouvelles technologies et techniques pourraient aider à combattre et à prévenir les incendies.

Au 16 juillet, il y avait 880 incendies actifs à travers le pays qui avaient brûlé environ 10 millions d’hectares de terres – juste sous la superficie de Terre-Neuve, sans compter le Labrador.

Les incendies de forêt brûlent depuis la fin avril dans certaines régions du Canada, surprenant les responsables, qui affirment que cette année sera probablement la pire saison des incendies de forêt à ce jour.

Des milliers d’équipages, dont beaucoup sont composés de pompiers volontaires, ont tenté de repousser les incendies mais la sécheresse du paysage crée des conditions de travail difficiles.

Non seulement les incendies brûlent d’importants écosystèmes, mais ils obligent également de nombreuses personnes à quitter leur domicile et ont des répercussions sur la santé des Canadiens d’un océan à l’autre.

Malgré la saison difficile, de nouvelles technologies aident les équipes de pompiers du monde entier et du Canada, comme une meilleure suppression des incendies qui ne nuit pas à la nature et des caméras alimentées par l’intelligence artificielle aidant à la détection précoce des incendies.

Les Canadiens peuvent également participer à la prévention des incendies de forêt grâce à certaines techniques agricoles.

COUPE-INCENDIE ÉCOLOGIQUE

Une nouvelle technologie est l’éco-gel de FireRein, une entreprise basée en Ontario qui se concentre sur la fabrication de produits de lutte contre les incendies plus sûrs pour les humains et l’environnement.

Les équipes de pompiers utilisent un mélange d’eau et de produits chimiques d’extinction d’incendie comme la mousse lorsqu’ils luttent contre les incendies. Ces mousses contiennent souvent des substances polyfluoroalkyliques nocives (PFAS), connues sous le nom de « produits chimiques éternels », qui ne se décomposent pas dans l’environnement ou dans le corps humain.

« La mousse du futur n’est pas vraiment une mousse, c’est un gel », a déclaré Quincy Emmons, co-fondateur de FireRein, à CTVNews.ca dans une interview.

L’éco-gel est composé d’ingrédients à base de plantes comme la fécule de maïs et l’huile de canola, et lorsqu’il est mélangé avec le bon rapport d’eau, il peut être pulvérisé à partir d’un revêtement de tuyau avec une consistance similaire au gel capillaire.

« Si vous avez eu une salade et une vinaigrette, vous avez eu la plupart de nos ingrédients », a déclaré Emmons.

La société a été agréée et certifiée par le programme préféré du département américain de l’agriculture biologique et les Underwriters Laboratories, une organisation à but non lucratif de test et de certification de la sécurité.

Emmons a déclaré à CTVNews.ca qu’il s’agissait du « seul produit au monde » comme celui-ci.

Le gel se présente sous la forme d’un concentré liquide qui peut être ajouté à de nombreux camions de pompiers à la place de la mousse. Une mise à niveau coûterait environ 15 000 à 20 000 dollars.

Le gel est « collant » et peut s’accrocher et rester en place.

Feuilles recouvertes d’éco-gel. (FireRein)

« Pensez au ketchup pressé, le ketchup veut bouger et puis vous arrêtez de le presser, puis il restera en place en quelques secondes », a déclaré Emmons.

Il peut également être appliqué aux structures, à la végétation et aux infrastructures de valeur en tant que barrière anti-incendie.

Il donne aux pompiers la capacité de pousser le gel et de tirer loin de quelque chose. Un problème avec la mousse existante, a déclaré Emmons, est qu’elle peut s’écouler et contaminer l’eau potable.

« S’ils veulent éloigner le contaminant d’un égout pluvial ou d’un ruisseau, vous avez plus de contrôle », a-t-il déclaré.

Le produit doit encore être utilisé à grande échelle pour lutter contre les incendies de forêt, mais il est testé ou utilisé par 15 ministères à travers le Canada, la majorité étant en Ontario.

Emmons a déclaré que le produit peut être largué des avions existants pour aider à lutter contre les grands incendies de forêt.

« Cela améliore de manière exponentielle le système de gestion des incendies d’un pays, simplement parce que vous utilisez des avions existants », a-t-il déclaré.

Emmons dit qu’une fois le feu éteint – et selon les conditions météorologiques – le produit se décompose en quelques jours.

« C’est la beauté de notre produit, c’est un gel, (mais) il est différent des autres gels car il n’est pas basé sur des polymères super absorbants », a-t-il déclaré. « Au fur et à mesure que vous commencez à avoir plus d’eau, elle commence à se briser à un certain point. »

Lorsqu’on lui a demandé si le produit pouvait nuire à des écosystèmes délicats, Emmons a déclaré qu’une étude menée avec l’Université de Guelph « n’avait rien tué ».

TECHNIQUES DE RÉGÉNÉRATION DES SOLS

Les méthodes de prévention pour dissuader les incendies d’atteindre les communautés sont une stratégie clé que les responsables utilisent pendant la saison des incendies de forêt et peuvent être davantage aidées par les agriculteurs.

Regeneration Canada, une organisation communautaire basée à Montréal, défend l’idée de la façon dont les cultures peuvent dissuader la propagation d’un feu de forêt.

« Notre mission est de promouvoir et de mettre en œuvre des pratiques régénératives dans les fermes, mais aussi de boucler cette boucle en intégrant davantage de parties prenantes », a déclaré Antonious Petro, directeur exécutif de Regeneration Canada, à CTVNews.ca dans une interview.

L’agriculture régénérative est le traitement du sol, en incorporant des écosystèmes autour de la ferme et en promouvant une chaîne alimentaire qui ne pèse pas sur la nature. La forme la plus simple d’agriculture régénérative consiste à prendre soin du sol, qui à son tour le maintient humide, a déclaré Petro.

« Une récolte très sèche et pauvre dans les prairies est comme le foin, mais si vous avez une racine vivace verte et vivante et des cultures hors sol, je pense qu’il est très sûr de dire qu’il y a un effet énorme de ralentir le feu juste à cause de comment c’est humide et il y a beaucoup d’eau dans l’écosystème. »

Pour obtenir un sol humide, Petro dit que les agriculteurs doivent se concentrer sur la conservation des racines et la santé des cultures tout au long de l’année. Une façon d’y parvenir est de s’assurer que plusieurs espèces de plantes peuvent vivre ensemble sur la même parcelle de terrain.

L’agriculteur Drew Spoelstra inspecte sa récolte de soja sur sa ferme à Hamilton, en Ontario, le mercredi 7 juin 2023. (LA PRESSE CANADIENNE/Chris Young)

« Lorsque vous avez une culture prête à être récoltée, il y a une autre culture qui vient de sortir du sol et qui retient cette humidité afin qu’elle ne (sèche) jamais », a déclaré Perto.

D’autres solutions consistent à ne pas labourer et à planter soigneusement les graines. S’il y a des perturbations physiques dans le sol, par exemple en faisant tourner les micro-organismes souterrains vers le haut en plein soleil, le sol n’est pas capable de retenir l’eau.

En automne et en hiver, de nombreuses cultures bénéficient d’une pause avant la saison de plantation de l’année suivante. Petro dit que l’ajout d’« engrais vert » au sol aidera à sa régénération.

« Les engrais verts sont des plantes qui apportent de l’azote et d’autres nutriments au sol », a-t-il déclaré. « Nous avons de la neige parce que la vie dans le sol se nourrit encore pendant notre hiver parce que la neige agit comme un isolant. »

L’ajout de nutriments juste avant les chutes de neige maintiendra les micro-organismes en vie tout au long des hivers rigoureux.

La rotation des cultures, qui consiste à planter chaque année des graines différentes sur une parcelle, augmentera la biodiversité du sol.

« Nous parlons toujours de la diversité de notre système alimentaire et de la façon dont nous mangeons en tant qu’êtres humains, c’est la même chose pour le sol », a déclaré Petro.

Si le sol est exposé à différents animaux comme la volaille, le bétail et les animaux sauvages, il améliore la biodiversité.

Un sol sain à lui seul ne va pas arrêter les incendies de forêt, mais Petro dit que les fermes pourraient jouer un rôle dans le ralentissement de la propagation aux communautés.

« Il est important de dire que ce n’est pas la solution, c’est une myriade d’autres choses », a-t-il déclaré. « (Mais) je pense que nous pouvons avoir ce bouclier. »

DÉTECTION INCENDIE IA

Avant de combattre un incendie de forêt, les responsables doivent savoir où il a commencé.

Le paysage canadien éloigné crée des difficultés non seulement pour lutter contre les incendies de forêt, mais aussi pour les détecter. Souvent, un incendie peut atteindre des milliers d’hectares avant d’être remarqué.

Pour aider à la détection précoce, Pano AI, une société basée aux États-Unis, utilise l’intelligence artificielle (IA) et des caméras à 360 degrés pour détecter et alerter en cas de fumée.

La société a été créée en 2020 – à la suite des incendies de forêt en Californie – et Arvind Satyam, PDG de Pano AI, a déclaré à CTVNews.ca dans une interview que la détection des incendies de forêt faisait partie de la solution.

« La question que nous voulions nous poser est, quel est le rôle de la technologie pour être un multiplicateur de force dans cet espace ? Parce que si la réponse est que vous avez besoin de plus de ressources, plus d’avions, plus de bottes au sol, plus de moteurs, super, c’est une question d’allocation des ressources », a déclaré Satyam. « Mais notre hypothèse de travail est que la technologie peut vraiment faire une différence fondamentale. »

Des caméras Pano AI sont vues sur une tour à Ribblebrook, Or. (IA Pano contribuée)

En utilisant une nouvelle intelligence artificielle avancée, l’entreprise a pu détecter avec précision la fumée et envoyer des alertes rapides aux autorités.

Les parties prenantes ont déclaré à Satyam que les incendies ne sont souvent détectés que par des humains appelant les services d’urgence ou par des satellites signalant des signatures thermiques.

« A ce stade, vous manquez en fait de nombreux premiers moments d’un incendie », a-t-il déclaré.

Pano AI est un lien entre la détection précoce et un système d’alerte, a déclaré Satyam.

L’entreprise montera sa caméra à 360 degrés au-dessus d’infrastructures existantes telles que des tours de téléphonie cellulaire, et à partir de là, surveillera le paysage jusqu’à 24 kilomètres.

« Pensez à un guet qui est opérationnel, 24h/24 et 7j/7 », a déclaré Satyam.

Cela peut devenir difficile dans les paysages éloignés du nord du Canada qui n’ont pas d’infrastructure existante. Dans les cas où le montage d’un point de vue élevé est trop difficile ou coûteux, Satyam affirme que l’entreprise peut fournir ses services par satellite.

« En d’autres termes, chaque endroit que nous avons examiné aux États-Unis et en Australie, du point de vue (des communications), nous avons pu trouver une solution », a déclaré Satyam.

L’entreprise a formé l’IA pour surveiller les caméras et alerter les homologues humains en cas de signe de fumée. À partir de là, le bureau doté de personnel peut confirmer la présence de fumée et alerter les autorités de la région.

L’intelligence artificielle capture une zone où l’on voit de la fumée. (Pano IA)

« Il y a beaucoup de temps qui est consacré à savoir où se trouve l’incident et à pouvoir évaluer l’incident. Il y a donc l’élément de détection, mais il y a ensuite un élément de confirmation », a-t-il déclaré. « Ensuite, il y a la capacité de réagir rapidement s’il s’agit d’un incident à taux élevé de propagation. »

Non seulement l’IA peut détecter la fumée, mais elle peut déterminer à quelle distance elle se trouve dans la vue de la caméra et surveiller la vitesse à laquelle elle se propage.

La société a un partenariat avec Starlink, une société satellite appartenant à Elon Musk, pour aider l’IA à trouver les coordonnées exactes de l’incendie.

« Les satellites font un très bon travail la nuit car ils examinent les anomalies de chaleur, (mais) pendant la journée, vous pourriez avoir des faux positifs », a déclaré Satyam. « Ainsi, l’idée de coupler des caméras avec l’IA, mais aussi d’avoir des satellites, devient une solution de doubleur vraiment puissante. »

Les caméras construites avec l’IA, la détection par satellite et l’équipe d’intervention d’alerte se réunissent et sont données aux gouvernements dans un ensemble complet coûtant environ 66 137 $ (50 000 $ US) par emplacement pour une surveillance d’un an.

Actuellement, la société opère dans certaines parties des États-Unis et de l’Australie.

« Une détection précoce, avec une connaissance de la situation suivie d’une attaque initiale rapide (est essentielle) », a déclaré Satyam. « Les minutes comptent absolument. »