Comment le Canada est devenu un terrain d’essai permettant aux autocrates de harceler les critiques

TORONTO — Lorsque Mehmet Tohti a entendu le premier ministre Justin Trudeau annoncer que les autorités poursuivaient des « allégations crédibles » selon lesquelles des agents du gouvernement indien étaient impliqués dans du meurtre d’un séparatiste sikh en sol canadien, il n’a pas été surpris. Tohti, chef du projet de défense des droits des Ouïghours à Ottawa, a déclaré que les commentaires explosifs de Trudeau à la Chambre des communes lundi ont révélé au monde ce contre quoi les communautés de la diaspora canadienne mettent en garde depuis longtemps : les gouvernements de leurs pays d’origine les harcèlent, les intimident et les menacent régulièrement. – à la maison, à l’école et partout ailleurs.

Et les autorités canadiennes, affirment-elles et d’autres, n’ont pas pris leurs affirmations au sérieux, n’ont pas offert de protection ou n’ont pas contrecarré adéquatement la menace – une menace qui, selon les agences de renseignement du pays, est en pleine croissance.

Des agents chinois ont été accusés d’avoir mobilisé des étudiants chinois pour surveiller ici les critiques de Pékin et d’avoir forcé les dissidents à retourner dans leur pays d’origine. Un militant saoudien a disparu après avoir visité l’ambassade du royaume à Ottawa. Les Iraniens au Canada auraient été surveillés et suivis lors de manifestations et à l’extérieur de leur domicile.

Tohti entend des compatriotes Ouïghours en exil ici parler de menaces téléphoniques provenant d’agents chinois apparents. Il les a reçus aussi, dit-il, plus récemment, alors qu’il faisait pression en faveur d’une proposition au Parlement en février selon laquelle le Canada réinstallerait 10 000 réfugiés ouïghours.

Déclaration de Trudeau lors de l’assassinat en juin du leader sikh canadien Hardeep Singh Nijjar à Surrey, en Colombie-Britannique, était la preuve de « l’échec lamentable du Canada » à résoudre ce problème, a déclaré Tohti. (Le gouvernement indien a rejeté l’accusation de Trudeau, affirmant qu’il s’agissait d’une ruse pour détourner l’attention de ce que New Delhi considère comme le véritable problème : le Canada abrite des terroristes séparatistes.)

Stephen Brown, directeur général du Conseil national des musulmans canadiens, dit qu’il l’avait vu venir.

« Nous, aux côtés de pratiquement tous les autres experts crédibles, avions averti que ce n’était qu’une question de temps avant que les actions du gouvernement indien n’atteignent les côtes canadiennes », a-t-il déclaré aux journalistes à Ottawa cette semaine.

Les gouvernements étrangers autocratiques sont de plus en plus nombreux Prenant exemple sur leurs critiques expatriés au Canada, disent les analystes, profitant d’importantes diasporas d’immigrants dans un pays qu’ils savent moins protégé – et préparé – que ses alliés plus puissants.

Le Canada est le « fruit le plus facile à trouver » parmi ses partenaires occidentaux, a déclaré l’ancienne analyste de la sécurité nationale Stephanie Carvin, professeure agrégée d’affaires internationales à l’Université Carleton à Ottawa.

«Il y a une appréciation selon laquelle l’UE sera solidaire et les Etats-Unis capables de se défendre eux-mêmes. Le Canada est de plus en plus isolé », a-t-elle déclaré. « Le Canada pourrait être un terrain d’essai. »

« Il s’agit en réalité d’un signal au reste du monde : « Ne nous dérangez pas » », a reconnu Bessma Momani, politologue à l’Université de Waterloo. « Le Canada est le petit gars facile à battre. »

Ce pays de 40 millions, bordé par les océans sur trois côtés et par les États-Unis sur le quatrième, n’a pas réussi à la sécurité nationale un priorité, disent les analystes. Le pays n’a pas eu de stratégie de sécurité nationale depuis 19 ans. Ses carences militaires tendent les liens avec ses alliés. Ce n’est que récemment qu’il a annoncé la création d’un conseil de sécurité nationale.

Trudeau a déclaré à l’OTAN que le Canada n’atteindrait jamais son objectif de dépenses, selon une fuite de Discord

Les Canadiens ont souvent considéré leur pays comme relativement sûr, a déclaré Jessica Davis, ancienne analyste du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), à l’écart des machinations politiques qui se déroulent dans le monde.

« Mais il y a eu récemment des changements géopolitiques au cours desquels nos alliés ne peuvent pas nécessairement prendre notre défense de la même manière qu’avant », a-t-elle déclaré.

L’accusation de Trudeau dans l’affaire Nijjar intervient dans un contexte de surveillance croissante d’ingérence étrangère dans les affaires canadiennes. Le libéral de Trudeau Le gouvernement, sous la pression des partis d’opposition, a lancé ce mois-ci une enquête publique sur l’ingérence de « la Chine, de la Russie et d’autres États étrangers ou acteurs non étatiques ».

Conservateurs et autres avait passé une grande partie de l’année à exiger une telle enquête après que le journal national le Le Globe and Mail a rapporté que des fuites de rapports de renseignement indiquaient que la Chine a cherché à recueillir des informations sur les législateurs canadiens critiques à l’égard de Pékin, à répandre de la désinformation et à s’immiscer dans la politique canadienne avant les élections fédérales de 2021 dans le but de ramener un gouvernement libéral minoritaire pour Trudeau.

C’est en fait le résultat des élections. Le plus grand espion du Canada et un groupe de fonctionnaires ont déclaré cette année qu’il n’y avait aucune preuve que l’ingérence étrangère ait eu un quelconque impact. Les analystes estiment qu’un tel résultat aurait été difficile à orchestrer.

Le responsable de l’ambassade indienne expulsé cette semaine par le Canada n’est pas le premier diplomate expulsé cette année pour ingérence présumée.

En mai, le pays a expulsé un diplomate chinois pour avoir prétendument participé à un complot visant à punir Michael Chong, un député conservateur, et sa famille à Hong Kong en raison de son soutien à une motion qualifiant le traitement réservé par Pékin à sa population majoritairement musulmane. La minorité ouïghoure est un « génocide ».

La Chine et le Canada expulsent mutuellement leurs diplomates pour ingérence

Le ministère canadien des Affaires étrangères a déclaré le mois dernier qu’il était « hautement probable » que La Chine a également ordonné ou ordonné une campagne de désinformation sur l’application de messagerie chinoise WeChat contre Chong qui était centré sur la « diffusion de faux récits » à son sujet.

La Chine a nié à plusieurs reprises toute ingérence dans la politique canadienne.

La communauté immigrante du Canada est en croissance rapidement. La population a augmenté d’un million de personnes l’année dernière pour la première fois, la quasi-totalité étant due à la migration internationale.

Contrairement aux États-Unis, dit Momani, la culture canadienne encourage les communautés de la diaspora à conserver leur identité d’immigrant. « Nous le considérons comme une mosaïque plutôt que comme un creuset », a-t-elle déclaré.

Les nouveaux arrivants souvent restent engagés dans la politique intérieure ou dans l’activisme, ce qui peut en faire des cibles vulnérables de leur gouvernement d’origine ou de leurs partisans au Canada.

« Souvent, les personnes fuyant la répression ou cherchant une vie meilleure au Canada découvrent qu’il est difficile de trouver refuge », a déclaré le SCRS dans un rapport l’année dernière.

En 2017, Amnesty International a détaillé « une tendance au harcèlement et à l’intimidation » des militants des droits humains au Canada par le gouvernement chinois ou ses agents, qui, selon elle, étaient « enhardis » par la mauvaise réponse des autorités. L’organisation de défense des droits a publié une version mise à jour en 2020.

Mais Cheuk Kwan, qui a aidé à recueillir des témoignages pour ces rapports, a déclaré qu’ils avaient été ignorés – les deux fois.

En colère contre le discours sur le campus d’un militant ouïghour, des étudiants chinois au Canada contactent leur consulat et présentent un film

« Il n’y a eu aucune réponse directe de la part du gouvernement », a déclaré Kwan, coprésident de l’Association de Toronto pour la démocratie en Chine. « Le gouvernement, les services de renseignement et les [Royal Canadian Mounted Police are] ignorant commodément notre appel et ne nous prenant pas au pied de la lettre.

Alex Neve, alors secrétaire général d’Amnesty International au Canada, a déclaré à une commission parlementaire en 2020 que les cibles de telles intimidations passaient souvent d’un organisme chargé de l’application de la loi à un autre, en se disant à chaque fois qu’on ne pouvait pas faire grand-chose pour les aider.

« Même si cette question est devant le gouvernement depuis un certain nombre d’années maintenant, nous n’avons pas vraiment pris certaines des mesures les plus simples pour essayer de faire quelque chose à ce sujet, ne serait-ce que simplement améliorer la coordination entre les ministères et les agences », a-t-il déclaré. dit.

Comparé à ses partenaires occidentaux, le Canada n’a pas une culture de partage du renseignement entre les différents gouvernements. Le président américain reçoit quotidiennement des informations de renseignement de grande envergure ; le premier ministre canadien n’est informé que chaque semaine, a déclaré Carvin, sur deux questions présélectionnées, ou selon les besoins.

En général, les agences de sécurité du Canada ont tendance à travailler en silos, a déclaré Thomas Juneau, ancien analyste du ministère canadien de la Défense.

Le gouvernement a récemment pris des mesures pour répondre à la menace d’ingérence étrangère. Il a mené des consultations sur un projet de registre des agents étrangers, comme l’ont fait les États-Unis et d’autres pays, qui obligerait toute personne agissant au nom d’un gouvernement étranger à divulguer ses liens, mais n’a pas encore introduit de législation pour l’établir. Il a indiqué en juillet, il serait prévu de créer un conseil de sécurité nationale, mais aucun autre détail n’a été fourni.

« Maintenant, cela fait deux mois et il n’y a eu aucune annonce publique », a déclaré Juneau, professeur agrégé d’affaires publiques et internationales. à l’Université d’Ottawa. « Est-ce que ça s’est rencontré ? Quand se réunira-t-il ? Qui le préside ? Est-ce le Premier ministre ou pas ? Quel est l’ordre du jour ?

Trudeau a d’abord rejeté les appels à une enquête publique, choisissant plutôt de nommer un « rapporteur spécial » pour le conseiller sur la nécessité d’une telle enquête. Le rapporteur a déconseillé cette solution, invoquant des inquiétudes quant au fait que des documents sensibles relatifs à la sécurité nationale ne pourraient pas être examinés en public.

David Johnston, le rapporteur, a déclaré qu’il n’avait trouvé aucune preuve que Trudeau ou son gouvernement avaient « sciemment ignoré les renseignements » ou que leur gestion de la question de l’ingérence étrangère était motivée par des préoccupations partisanes.

« Cependant, j’ai constaté de graves lacunes dans la manière dont les renseignements sont communiqués entre les agences de sécurité et les différents départements gouvernementaux », écrit-il dans un rapport. « Ces graves lacunes doivent être abordées et corrigées. »

Par exemple, le SCRS a envoyé une note indiquant que la Chine cherchait à cibler Chong, mais le ministre canadien de la Sécurité publique de l’époque ne l’a jamais vue parce qu’il n’avait pas accès au courrier électronique du réseau top secret sur lequel l’information était envoyée.