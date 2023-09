Comment le Canada est devenu le foyer de la plus grande population sikh en dehors de l’Inde

Les luttes au Pendjab, berceau de la foi sikh qui s’étendait historiquement sur une région aujourd’hui divisée par la frontière entre le Pakistan et l’Inde, sont embourbées par des décennies de la violence, le chaos politique et la migration qui ont désormais empêtré le Canada, une nation située à des milliers de kilomètres.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré lundi au Parlement du pays qu’il y avait des « allégations crédibles » selon lesquelles des agents indiens auraient été impliqués dans le meurtre de juin. de Hardeep Singh Nijjar, partisan du mouvement Khalistan et leader de la communauté sikh. L’Inde nie les accusations. Cette allégation fait suite à des décennies de développements qui ont entraîné davantage le Canada dans le conflit.

Dans les années 1900, la première grande vague de Sikhs, dont la majorité était des hommes, a déménagé au Canada, principalement pour travailler comme ouvriers – dans l’exploitation forestière en Colombie-Britannique et dans le secteur manufacturier en Ontario, a déclaré Sardar Harjeet Singh Grewal, qui enseigne au département des lettres classiques. et la religion à l’Université de Calgary.

La déstabilisation provoquée par la partition, la scission de l’Inde et du Pakistan en 1947 après la fin de la domination coloniale britannique, a encore renforcé l’émigration des Sikhs du Pendjab, a-t-il déclaré.

Même si les Sikhs ont également déménagé en Grande-Bretagne, en Australie et aux États-Unis, ils ont été particulièrement attirés par le Canada en raison de « systèmes de valeurs parallèles », a-t-il expliqué.

« Les sikhs voient le plus grand lien avec ce que représente le Canada », a ajouté Grewal, soulignant qu’il existe désormais une migration secondaire de sikhs de la Grande-Bretagne vers le Canada. Certains des éléments qui attirent les Sikhs au Canada incluent l’accent mis sur l’humanité et l’égalité, a-t-il déclaré.

Le Canada abrite désormais la plus grande population sikh en dehors de l’Inde, avec environ 770 000 personnes ayant déclaré le sikhisme comme religion lors d’un recensement de 2021. Bien que cela soit dérisoire en comparaison des 22 millions de Sikhs en Inde, principalement dans l’État du Pendjab, au nord du pays, le Canada a une population beaucoup plus petite, de sorte qu’à 2,1 pour cent, les Sikhs représentent une plus grande proportion qu’en Inde, où ils ne sont que 1,7. pour cent de la population.