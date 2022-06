Comment le Canada a géré la COVID-19 par rapport à d’autres pays

Selon une nouvelle étude, le Canada a mieux géré les principaux aspects de la réponse à la pandémie de COVID-19 au cours des deux premières années de l’urgence sanitaire que la plupart des pays du G10.

Des chercheurs de l’Université de Toronto et d’Unity Health Toronto ont comparé les taux d’infection au COVID-19, de décès, de surmortalité et de vaccination, les restrictions sociales et de santé publique et les performances économiques pour déterminer les performances des pays du G10.

Les pays – dont le Canada, la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis – ont été choisis en raison de similitudes dans leurs modèles économiques et politiques, leurs niveaux de revenu par habitant et leur population. Taille.

Le Dr Fahad Razak, co-auteur de l’étude, est également directeur scientifique de la Table consultative scientifique sur la COVID-19 de l’Ontario.

“La pandémie a eu un impact énorme sur tous les pays… et si nous regardons des pays qui ressemblent beaucoup au nôtre, nous voyons qu’il y avait d’énormes défis à tous les niveaux”, a déclaré Razak à CTVNews.ca.

“Compte tenu de tout cela, le fardeau de la pandémie que nous avons connu au Canada était probablement inférieur à celui de nombreux autres pays, et il était probablement lié à l’engagement que nous avions avec des choses comme la vaccination et les restrictions qui ont été subies ici.”

Bien que le Canada ait été l’un des pays les plus lents à introduire les vaccins contre la COVID-19, il avait la plus forte proportion de personnes entièrement vaccinées en février 2022.

Le taux par habitant de cas de COVID-19 par million au Canada – 82 700 – était le deuxième plus bas de tous les pays inclus dans l’étude, après le Japon.

Le taux de décès par COVID-19 au Canada était également le deuxième plus bas parmi les pays inclus dans l’étude, à 919 décès pour un million, tout comme son taux de surmortalité, qui intègre le nombre de décès pendant une période de crise comme la pandémie de COVID-19. par rapport au nombre prévu de décès dans des conditions nominales. Seuls les taux de mortalité et de surmortalité liés au COVID-19 au Japon étaient inférieurs, malgré les taux de vaccination plus faibles du pays, des restrictions moins sévères et une population plus âgée.

RÉSULTATS ALTERNATIFS

L’étude a déterminé que si le taux d’infection de la France s’était produit au Canada au cours des deux premières années de la pandémie, le Canada aurait enregistré environ 8,75 millions d’infections supplémentaires. Si la vaccination américaine et les taux de mortalité liés au COVID-19 s’étaient produits au Canada, environ 5,9 millions de Canadiens de moins auraient été vaccinés et environ 68 800 autres seraient morts du COVID-19.

“Ce nombre signifie que la plupart d’entre nous auraient probablement un ami ou un membre de la famille… qui serait décédé au Canada au cours des deux dernières années… et qui est vivant aujourd’hui”, a déclaré Razak.

Les restrictions de santé publique du Canada étaient les plus strictes après celles de l’Italie, et il y avait le plus de semaines de fermetures d’écoles après les États-Unis. L’économie canadienne a connu des tendances similaires à celles d’autres pays en matière d’inflation et de dette publique, mais la croissance du PIB canadien a été plus faible.

Bien qu’il puisse être tentant de supposer que la faible croissance du PIB du Canada était le résultat de restrictions de santé publique, notamment des fermetures de magasins de détail et des restrictions sur les rassemblements publics, Razak a averti que le PIB est affecté par une gamme complexe de facteurs dans de nombreux secteurs différents.

Ce qui est important en ce moment, a déclaré Razak, c’est que les gens comprennent l’impact de leurs actions – y compris le respect des directives de santé publique et la vaccination – sur les taux d’infection et de mortalité au Canada. Même une réduction du nombre d’infections non mortelles par le SRAS-CoV-2 signifie qu’un pourcentage inférieur de la population souffrira des effets des symptômes à long terme du COVID-19. Alors que les scientifiques en apprennent encore sur la maladie, de nombreux long-courriers COVID ont signalé des difficultés à travailler et à prendre soin de leur famille.

“Nous y sommes parvenus au cours des deux dernières années avec des coûts réels ; avec des coûts pour la liberté individuelle et des restrictions sur les fonctions sociétales et potentiellement certains coûts économiques également”, a déclaré Razak. « Cela en valait-il la peine ? C’est la question que les gens doivent se poser.

Ce que les gens décident en examinant cette question pourrait avoir des implications sur la façon dont ils gèrent les futures restrictions potentielles, si les cas augmentaient à nouveau à l’automne. Les Canadiens ont déjà montré des signes de fatigue croissante face aux restrictions liées à la COVID-19 et aux recommandations de vaccination. Par exemple, alors qu’environ 81,7 % de la population totale du Canada est complètement vaccinée, seulement 48,6 % des Canadiens ont reçu une dose de rappel en date du 22 mai.

“C’est un signal vraiment important du fait que l’engagement du public envers les mesures de contrôle de la pandémie commence à s’éroder”, a déclaré Razak. “Et il est important que les décideurs politiques réengagent le public et soulignent à quel point nous avons bien réussi, mais aussi utilisent cela comme point de départ pour dire:” Voici les prochains défis “.”



