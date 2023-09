Le président de la Chambre des communes du Canada a eu le visage rouge après avoir rendu hommage à un ancien combattant ukrainien âgé dans la salle devant le président ukrainien en visite. Le basé au Canada « héros » servi dans une unité nazie allemande.

Le bureau du premier ministre Justin Trudeau a jeté le président Anthony Rota sous le bus, affirmant qu’il n’était pas au courant de l’allégeance de Yaroslav Hunka pendant la Seconde Guerre mondiale lorsqu’il s’est joint à la célébration aux côtés de l’Ukrainien Vladimir Zelensky.

L’incident a suscité l’indignation des organisations juives, qui ont déclaré que le bilan des atrocités commises par l’unité ne devait pas être occulté.

Invité d’honneur L’Ukrainien-Canadien de 98 ans a été célébré vendredi, après que Trudeau et Zelensky ont prononcé des discours devant les législateurs. Le public lui a réservé de nombreuses ovations. Rota a souligné que Hunka était l’un de ses électeurs et l’a appelé « un héros ukrainien, un héros canadien. » Il a remercié l’homme pour son service dans la lutte « pour l’indépendance de l’Ukraine contre les Russes ».

Tollé La lionisation de l’ancien soldat nazi a suscité l’indignation des organisations juives, comme le Centre des Amis du Centre Simon Wiesenthal (FSWC), basé à Toronto. « Il ne devrait y avoir aucune confusion sur le fait que cette unité est responsable du massacre de civils innocents avec un niveau de brutalité et de méchanceté inimaginable. » a-t-il déclaré dans un communiqué. L’organisation a exhorté Rota à présenter des excuses aux survivants de l’Holocauste et aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui ont combattu les nazis.

Admettre l’erreur L’orateur l’a fait dimanche. Sa déclaration ne nomme pas Hunka ni n’explique la nature de la controverse. Le message n’était pas non plus clair quant à savoir si Rota était au courant du passé de Hunka au préalable.

Rota a assumé l’entière responsabilité de sa décision d’honorer l’homme, affirmant que « Personne, y compris mes collègues parlementaires et la délégation ukrainienne, n’était au courant de mon intention ou de mes remarques. »

Le bureau de Trudeau a déclaré que les excuses étaient « la bonne chose à faire, » et a également souligné que le Premier ministre et la délégation de Zelensky n’avaient été informés « d’aucun préavis » de la célébration prévue.