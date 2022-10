Comment le Cachemire a gardé les ustensiles de poterie faisant vivre la culture même à l’ère de la mondialisation

Au fil du temps, l’art de la faïence disparaît également et est remplacé par des récipients en métal et en plastique. Cependant, dans certains villages du Cachemire, cet art est toujours vivant sous une forme ou une autre. Il y a certains arts qui demandent un travail acharné. Les fours en argile en forme d’urne fabriqués à la main appelés Tandoor dans la langue locale sont particulièrement remarquables. Il existe d’innombrables familles au Cachemire qui ont conservé leur relation avec le sol.

Palhallan Pattan du district de Baramulla, dans le nord du Cachemire, est l’un des exemples marquants dans cette direction. Les fours fabriqués par les artisans de Palhallan Pattan sont un exemple dans l’ensemble du Jammu-et-Cachemire UT. Les artisans du modèle Palhallan se disent satisfaits de cet art et gagnent bien leur vie. Un artisan nommé Abdul Raheem Kumhar lors d’une conversation avec News18 Jammu-et-Cachemire Ladakh Himachal a déclaré : « Je fabrique des fours en terre depuis cinquante ans. Dieu merci, je gagne une belle somme. J’ai appris ce travail de mon père et je suis assez content de ce travail. Un autre artisan, à savoir Ghulam Mohiuddin, a déclaré à News18 qu’il gagnait sa vie en fabriquant ces fours en argile. Un jeune artisan s’adressant à News18 a déclaré : “Puisque je dois aller dans le même sol, j’y ai lié mon travail. Je suis très heureux de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille en gagnant des revenus en fabriquant des fours. »

Les artisans disent que la demande en faïence est moindre mais il y a un bon nombre d’acheteurs de fours. Ils gagnent beaucoup d’argent dans la fabrication et la vente de fours. Un client nommé Abdul Majeed Parra lors d’une conversation avec News18 a déclaré: «Je viens en fait de Khag Budgam. Je vis et travaille comme boulanger à Srinagar. Aujourd’hui, je suis venu à Palhallan de Srinagar pour acheter un four car les fours de Palhallan Pattan sont très bons et solides. J’emmènerai ce four à Srinagar dans la voiture d’ici.

Pour fabriquer un four, on extrait de la bonne terre des montagnes après avoir creusé plusieurs pieds. En plus du sable, le four est préparé en mélangeant bien d’autres choses. Le grand four est préparé en trois ou quatre étapes. La lumière du soleil est très importante pour la fabrication des fours en hiver. Il faut du temps pour préparer le four pendant la saison hivernale. Par conséquent, ce travail est rarement effectué en hiver.

L’artiste qui moule l’argile pétrie avec ses pieds dans des récipients avec une grande habileté s’appelle un potier. Le potier pétrit d’abord l’argile. Ensuite, il est développé en œuvres d’art. Outre les fours, ils fabriquent toutes sortes de choses, mais au Cachemire, cet art et ces artistes ne reçoivent pas l’importance qu’ils méritent.

