Comment le but de Robert Lewandowski transforme un fan saoudien en fan polonais

Robert Lewandowski a joué pour la Pologne contre l’Arabie saoudite lors du match de la Coupe du monde de football 2022 samedi. Lewandowski a inscrit son premier but en Coupe du monde et l’équipe a ensuite terminé la journée avec une victoire 2-0.

Après le but, Lewandowski était visiblement ému après avoir enregistré la frappe. Il est à noter qu’il avait raté un penalty contre le Mexique lors de leur premier match de campagne et, par conséquent, il a dû attendre un peu plus longtemps pour son premier but en Coupe du monde.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Dès que Lewandowski a inscrit un but, un événement intéressant s’est produit dans le stade. Un fan saoudien a été vu très excité par le but de l’attaquant polonais et a immédiatement changé son maillot pour “Lewandowski 9”. La vidéo du fan changeant de maillot est devenue virale. Voici un aperçu de l’incident.

Visiblement, le fan semblait très excité alors qu’il commençait à danser et continuait à encourager Lewandowski.

La Pologne a terminé son premier match avec le Mexique sur un match nul et vierge, mais l’équipe s’est assurée de renforcer ses chances dans le tournoi avec une victoire contre l’Arabie saoudite. Lewandowski a marqué le premier but de sa carrière en Coupe du monde à la 82e minute après avoir été doté du ballon par Abdulelah Al-Malki.

Plus tôt dans le match, Lewandowski a trouvé un peu difficile de jouer car il était immédiatement entouré d’un gang de défenseurs dirigé par Ali Al-Bulayhi, qui à un moment donné semblait se retirer du match après avoir été accidentellement clouté par la star du Barça. . Mais la star polonaise a gardé son calme et a fini le travail pour son équipe.

EXCLUSIF | Les États se concentrant sur quelques sports, aidés par le soutien des entreprises, peuvent être une voie à suivre : Viren Rasquinha

L’attaquant de Barcelone Lewandowski a fait en sorte que la Pologne fasse un grand pas vers les huitièmes de finale au Qatar, mais la victoire a été scellée après l’arrivée sous le toit de Piotr Zielinski. Le mérite revient également à Wojciech Szczesny pour son incroyable double arrêt, surtout après le penalty de Salem Al-Dawsari en fin de première mi-temps.

Pour aller de l’avant dans le tournoi, la Pologne affrontera désormais les canons rapides de l’Argentine le 1er décembre au stade 974. L’Argentine arrivera à la suite d’une victoire impressionnante contre le Mexique et le plan de la Pologne pour continuer sur sa lancée victorieuse le sera également.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici