Comment le bureau d’investissement d’Abu Dhabi soutient-il les startups et attire-t-il les entreprises étrangères?

Dans son rapport sur les Perspectives de l’économie mondiale d’octobre, le Fonds monétaire international prévoyait une contraction de 6,6% de la croissance des EAU cette année.

La reprise, a déclaré l’institut, n’était pas attendue avant 2021.

Alors que les fluctuations des prix du pétrole et la pandémie de coronavirus ont durement frappé, la capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi, affirme rester attachée à ses plans de croissance économique et de diversification.

De plus, le mois dernier, l’agence Fitch a réaffirmé la note «AA» du capital et la perspective «stable».

Il a cité, entre autres facteurs, les solides indicateurs budgétaires d’Abou Dhabi et une exposition réduite au tourisme, à l’immobilier et au commerce de détail, par rapport aux émirats voisins.

Action ADIO

le Bureau d’investissement d’Abu Dhabi (ADIO) est la plaque tournante du gouvernement central qui soutient les investissements dans l’émirat d’Abu Dhabi.

Sa vision est de développer une économie de la connaissance prospère pour Abu Dhabi, compétitive et diversifiée, tout en attirant les IDE.

Comment? L’entité cite l’emplacement stratégique des EAU entre l’Est et l’Ouest, son classement élevé dans les rapports régionaux relatifs à la «facilité de faire des affaires», ainsi que son positionnement sur les indices mondiaux de compétitivité et d’innovation.

Dr Tariq Bin Hendi, est un économiste émirati-américain formé à Londres qui espère développer l’économie d’Abou Dhabi en tant que directeur général et PDG du bureau d’investissement d’Abu Dhabi.

L’ancien cadre d’Emirates NBD souhaite cultiver un écosystème viable pour les PME et les startups dans la capitale des EAU.

Avec une approche avant-gardiste, Bin Hendi relie divers systèmes de valeur à travers les cultures pour attirer les investissements étrangers.

Accélérateurs

Ghadan 21 est un programme d’accélération de 13 millions de dollars visant à soutenir les PME du pays, supervisé par le Bureau d’investissement d’Abu Dhabi.

Quand Inspire Middle East a posé des questions sur l’impact du coronavirus sur Ghadan 21, Bin Hendi a déclaré que l’adaptabilité était essentielle, Ghadan 21 étant à la fois un programme proactif et réactif.

L’économiste soutient qu’en adaptant la politique et avec des ressources telles que les fonds souverains, le soutien de plus grandes entités gouvernementales, ainsi que le secteur privé, les PME ont le soutien nécessaire pour se développer.

La promotion de l’innovation dans la capitale a vu la création de Hub71, une base technologique internationale, qui rassemble des startups, les meilleurs fonds de capital-risque et des investisseurs.

Explorations AgriTech

ADIO a également encouragé les innovateurs à s’épanouir dans l’espace de la technologie agricole (AgTech), en offrant des programmes d’incitation, y compris des incitations financières, aux entreprises qui souhaitent déménager ou se développer à Abu Dhabi.

Récolte pure est une start-up agricole qui a récolté les bénéfices du soutien et de l’investissement d’ADIO.

En utilisant des serres hydroponiques de haute technologie à température contrôlée situées en dehors de la ville, l’entreprise rend possible l’agriculture toute l’année dans le désert aride.

«L’engagement financier d’ADIO nous aide considérablement, car il nous permet d’ajouter des technologies supplémentaires à nos déploiements actuels ici à Al Ain», a déclaré Sky Kurtz, cofondateur et PDG de Pure Harvest à Euronews. “Et pour couronner le tout, [we can] apporter des recrutements techniques assez importants que nous devions auparavant contracter. Maintenant, nous pouvons apporter [them] en interne pour accélérer notre développement technologique et notre feuille de route. »

Bin Hendi estime que «chaque entreprise est une entreprise technologique ou doit devenir une entreprise technologique», ce qui réduit la concentration de l’ADIO sur la préparation des entreprises au pivot.

«Aujourd’hui, ce que nous constatons avec les entreprises, c’est que si elles n’adaptent pas la technologie, elles sont laissées pour compte», a déclaré Bin Hendi à Daleen Hassan d’Euronews. «Mais, s’ils adoptent le mauvais type de technologie ou n’obtiennent pas le soutien dont ils ont besoin, en particulier dans le domaine des micro et des PME, alors quelqu’un doit être là pour les soutenir. l’accès et nous assurons la croissance.

Le directeur général s’intéresse particulièrement au développement de l’AgriTech dans le spatial, avec l’annonce récente de trois entreprises dans lesquelles l’ADIO a investi.

«Le premier qui examine comment il peut développer des technologies pour aider l’agriculture à prospérer dans l’espace. Et cela est aligné sur l’Initiative spatiale des EAU. Mais aussi, plus important encore, nous pensons que si nous pouvons faire pousser des cultures dans l’espace, alors le désert devrait devenir un terrain très facile à gérer pour nous », déclare Bin Hindi.

L’investissement étranger

Bin Hendi souligne que l’investissement étranger est guidé vers la croissance d’Abou Dhabi, créant des opportunités d’emploi et une relation proactive entre le pays et l’investisseur.

«FDI [foreign direct investment] est important pour nous, mais nous disposons d’instruments financiers que nous utilisons pour nous assurer que ces IDE sont solides et à long terme. Nous avons de nombreuses approches dans diverses juridictions pour savoir comment attirer ces IDE à Abu Dhabi », a déclaré Bin Hendi à Euronews.

ADIO se concentre également sur l’établissement de relations bilatérales à court et à long terme, ce qui implique l’ouverture de bureaux internationaux pour soutenir les entreprises mondiales qui cherchent à établir et à développer leurs opérations dans la capitale.

L’ADIO ouvrant bientôt un bureau en Israël, l’économiste voit cette opportunité comme une relation mutuellement bénéfique, avec des opportunités de croissance possibles pour les deux pays.

Simplifier les politiques

De nouvelles résolutions visant à alléger les restrictions pour les investisseurs étrangers dans le pays ont été publiées en mars 2020. Bien que Bin Hendi reconnaisse que ces décisions ont été prises au niveau fédéral, il aimerait étendre cette politique sur un terrain plus local.

«Nous examinons comment nous pouvons rendre les choses encore plus simples en utilisant ce changement de politique au niveau fédéral autour de ces plus de 100 secteurs pour ensuite conduire nos changements respectifs au niveau local», déclare Bin Hendi. «Et vous allez commencer à voir de plus en plus de choses bientôt en termes de changements réglementaires.»

Espérant que ces changements se traduisent par un engagement accru du secteur privé, Bin Hendi encourage la résolution des incertitudes afin de faciliter les efforts de collaboration entre le secteur public et le secteur privé.

“C’est très facile. Ce sera un guichet unique. Vous avez un dollar que vous souhaitez investir à Abu Dhabi. Nous vous donnerons l’opportunité et veillerons à vous aider tout au long du processus et du partenariat à long terme que vous créerez avec nous et qui, nous l’espérons, continuera à grandir et à prospérer.

