Comment le « bulldozer » des Jets construit une alchimie dans un nouveau champ arrière dynamique

Il y a un nouveau duo de Jets en ville.

Breece Hall et la recrue Braelon Allen sont désormais les têtes d’affiche de l’attaque précipitée des Jets – peut-être bientôt connus sous le nom de B&B boys.

Hall, l’arrière de troisième année, est connu pour sa vitesse et sa rapidité tandis qu’Allen, une recrue de 20 ans, est ce que Robert Saleh appelle un « bulldozer ».







Braelon Allen marque l’un de ses deux touchdowns lors de la victoire des Jets lors de la deuxième semaine contre les Panthers. AP

Ensemble, ils ont marqué les trois touchés – chacun avec un touché en réception avant qu’Allen ne marque le but gagnant au sol – lors de la victoire 24-17 des Jets contre les Titans, ce qui a donné des signes de ce que l’avenir pourrait réserver.

Cela faisait 30 ans que les Jets n’avaient pas eu deux running backs avec des touchdowns sur réception dans le même match – depuis que Richie Anderson et Johnny Johnson en avaient chacun attrapé un de Boomer Esiason en 1994 contre les Dolphins.

Cela a été une différence significative pour Hall, qui a porté la charge de travail la saison dernière alors que Dalvin Cook n’a pas réussi à devenir le complément attendu. Hall et Allen ont trouvé en l’un et l’autre un ami et un partenaire d’entraînement.

«[Allen] « Au début, il était timide et calme. Puis il a réalisé à quel point je jouais, à quel point j’étais un imbécile », a déclaré Hall au Post mardi. « J’ai l’impression qu’il s’est développé un peu plus vite que moi lors de ma première année. … Il est vraiment intelligent, comprend l’attaque dans son ensemble maintenant. C’est juste génial de le voir prendre des nouvelles. [opportunities]. Dans les opérations qu’il a menées, il a été très bon, donc je suis fier de lui, c’est sûr.

Allen est devenu dimanche le plus jeune joueur de la NFL à marquer plusieurs touchdowns en un seul match et la première recrue des Jets à réussir des touchdowns en réception et en course dans le même match.







Breece Hall a réussi un touchdown en réception lors de la victoire des Jets contre les Titans lors de la deuxième semaine. Images de Steve Roberts-Imagn

« Je savais qui il était quand nous l’avons sélectionné parce que j’avais entendu parler de ce gamin de 17 ans qui jouait à l’Université du Wisconsin quand je jouais à Green Bay. Je n’arrivais pas à y croire », a déclaré Aaron Rodgers à propos d’Allen. « C’est un bon rappel de ce que c’est que de continuer à jouer à 40 ans. »

Le duo est en passe de devenir une puissance offensive sous la direction du nouvel entraîneur des running backs Tony Dews, et sera testé jeudi contre les Patriots, qui ont accordé le deuxième plus petit nombre de yards au sol (116) avec 3,3 yards par course cette saison.

« On ne peut pas rêver d’une meilleure situation avec un gars comme Breece », a déclaré Allen au Post. « Le succès qu’il a eu très tôt dans sa carrière était évidemment quelque chose que je voulais suivre. Donc, on ne peut pas rêver d’avoir quelqu’un de bien meilleur à ses côtés. »