Comment le budget de transfert de Manchester United se compare à celui des autres grands clubs

Un aperçu du budget de transfert d’été de Manchester United a été fourni lundi.

Manchester United a bien sûr été l’une des équipes liées avec le plus de joueurs au cours de la fenêtre actuelle.

Cela vient avec l’arrivée d’un nouveau manager, qui voit toujours une augmentation des liens, ainsi que le fait que Manchester United a connu une saison 2021/22 lamentable et a clairement besoin d’améliorer son équipe dans plusieurs domaines.

Jusqu’à présent, les Red Devils ont apporté trois nouveaux noms à la première équipe cet été. Tout d’abord, l’équipe de Manchester a signé Tyrell Malacia de Feyenoord pour un contrat de quatre ans.

United aurait payé 13 millions de livres sterling pour l’arrière gauche, avec 1,7 million de livres supplémentaires payables en suppléments.

Manchester United a également obtenu les services de Christian Eriksen sur un transfert gratuit après l’expiration de son contrat avec Brentford.

Puis, samedi, la signature de Lisandro Martinez par Manchester United a été officialisée. Cette décision voit Manchester United payer un montant initial de 49 millions de livres sterling pour l’Argentin, mais comprend également 8,5 millions de livres sterling de suppléments et 2,2 millions de livres sterling de paiements de solidarité aux anciens clubs de Martinez.

Malgré ces trois signatures, il est clair que Man United est encore loin du niveau de Manchester City ou de Liverpool.

Mais peuvent-ils se permettre de continuer à dépenser ce mois-ci ? Eh bien, un journaliste a récemment donné un aperçu de la situation financière de United.

Selon Jacques Talbot, Manchester United dispose d’un budget de transfert “compétitif” capable de rivaliser avec “tous les autres grands clubs européens”:

“Man United m’a dit qu’ils avaient un budget de transfert compétitif avec tous les autres grands clubs européens, ce qui signifie simplement se limiter à FFP”, a déclaré Talbot.

