Comment le budget de Kwasi Kwarteng a endommagé l’économie et ce qui va se passer maintenant

Jes retombées du mini-budget du chancelier Kwasi Kwarteng ont été extrêmement négatives.

La politique économique du gouvernement a été qualifiée de “culte apocalyptique” par l’économiste en chef d’UBS, le plus grand gestionnaire de fortune au monde.

Et l’ancien secrétaire américain au Trésor, Larry Summers, a déclaré que la Grande-Bretagne « restera dans les mémoires pour avoir poursuivi les pires politiques macroéconomiques de tous les grands pays depuis longtemps ».

Mais qu’a fait exactement le gouvernement et quel est le problème?

Des réductions d’impôts non financées

Le gouvernement a beaucoup réduit les impôts (Getty Images)

Le changement de politique le plus important que le gouvernement a apporté dans le budget a été de mettre en place une série de réductions d’impôt non financées.

Parfois, les gouvernements réduisent les impôts parce qu’ils reçoivent plus d’argent que prévu, alors ils répercutent les économies. Ce n’est pas ça. Parfois, ils font des coupes dans les dépenses et réduisent les impôts en conséquence. Ce n’est pas ça non plus. Le gouvernement a décidé de réduire considérablement ses revenus sans réduire ses coûts.

Les engagements sont énormes : la suppression du taux d’imposition le plus élevé pour les plus hauts revenus coûtera 2 milliards de livres sterling par an d’ici 2026. La réduction des droits de timbre coûtera 1,7 milliard de livres sterling par an. La réduction du taux prévu de l’impôt sur les sociétés laissera un trou de 18,7 milliards de livres sterling dans le budget, tandis que l’inversion de la hausse de 1,25 % de l’assurance nationale coûtera 18,1 milliards de livres sterling.

Le gouvernement affirme que ces réductions stimuleront la croissance en laissant aux gens plus d’argent à dépenser. Cela reste à voir : mais les marchés financiers ne sont pas confiants dans l’approche du gouvernement.

Alors, qu’est-ce que l’annonce a fait?

(Reuters)

La politique du gouvernement a eu deux effets immédiats, tous deux liés aux marchés financiers.

La première est que la livre a perdu de la valeur par rapport aux autres devises. Plus à ce sujet dans une seconde. La seconde est que le coût des emprunts publics a massivement augmenté. Nous allons également développer cela.

Il existe également un troisième résultat attendu, à savoir que la Banque d’Angleterre devrait maintenant augmenter considérablement les taux d’intérêt, ce qui augmentera les coûts d’emprunt pour les ménages et le secteur privé. C’est très important, et nous le déballerons à la fin.

Tanking la valeur de la livre

Les taux de change sont annoncés devant un bureau de change le 26 septembre 2022 à Londo (Getty Images)

Le plus médiatisé des changements provoqués par le budget a été la chute de la livre à des niveaux record sur les marchés des changes. Lundi, la livre sterling a atteint son plus bas niveau historique face au dollar, et elle est également en baisse significative face à l’euro.

Les devises s’apprécient lorsque les marchés perdent confiance dans la gestion économique d’un pays et dans la valeur de ses actifs. En raison de cette baisse de confiance, la demande du marché pour les livres chute, de sorte que sa valeur diminue par rapport aux autres devises. Chaque livre vaut moins.

Les marchés financiers montent et descendent tout le temps, et une partie de la chute a été récupérée lors des échanges de lundi – avant que la livre ne chute à nouveau. Mais un creux record est une direction claire, et de nombreux analystes s’attendent à ce que la livre sterling aille encore plus bas.

Nick Macpherson, ancien secrétaire permanent au Trésor, a déclaré lundi que “les pressions du marché se feront sentir au fil des semaines et des mois”. “Il y aura des rassemblements suivis de brèves embardées substantielles vers le bas. Nous n’avons probablement pas vu le fond”, a-t-il ajouté.

Les principaux effets de ce changement sont qu’il sera désormais plus cher d’acheter des choses à l’étranger et moins cher pour les étrangers d’acheter des choses britanniques.

Malheureusement, le Royaume-Uni importe beaucoup plus qu’il n’exporte et de nombreuses choses peuvent devenir encore plus chères pour les consommateurs – qu’il s’agisse d’articles ménagers, d’énergie importée, d’électronique ou de nourriture.

En 2022, les chaînes d’approvisionnement sont mondiales, et même les biens produits dans le pays peuvent nécessiter des intrants provenant de l’étranger. Ces augmentations de prix frapperont malgré l’inflation déjà à son plus haut niveau depuis 40 ans. La crise du coût de la vie pourrait encore s’aggraver.

Montée en flèche des coûts d’emprunt du gouvernement

Kwasi Kwarteng est chancelier du gouvernement de Liz Truss (AFP via Getty Images)

L’autre mouvement du marché provoqué par les politiques du gouvernement a été une augmentation significative des coûts d’emprunt pour le gouvernement.

L’État britannique emprunte de l’argent pour financer ses dépenses en vendant des obligations ou « gilts » à des investisseurs, qui obtiennent un taux d’intérêt en échange de leur achat et de leur détention.

Depuis la crise financière mondiale, ces taux d’intérêt, ou « rendements », sont au plus bas. Parfois, les investisseurs ont même payé le Trésor pour retirer de l’argent de leurs mains, avec des taux d’intérêt négatifs. Mais tout cela a maintenant changé.

Les rendements des obligations à 10 ans ont maintenant dépassé 4 %, le chiffre le plus élevé depuis la crise financière de 2008. C’est plus du triple du taux de 1,3 % que le gouvernement payait au début de l’année.

Comme pour les marchés des changes, cela reflète une perte de confiance dans la gestion et les perspectives économiques du Royaume-Uni. Les investisseurs voient maintenant l’économie britannique comme une proposition plus risquée, ils ne sont donc pas disposés à prêter de l’argent au gouvernement à des taux aussi bas aux enchères.

C’est particulièrement gênant pour le gouvernement, car il vient d’annoncer des milliards de réductions d’impôts non financées – ce qui nécessitera beaucoup d’emprunts.

L’augmentation des coûts d’emprunt rend également plus difficiles les plans d’investissement de l’État pour générer de la croissance – des projets engagés comme Northern Powerhouse Rail seront plus difficiles à financer et pourraient être politiquement menacés. Et cela mettra la pression sur le Trésor pour qu’il freine les dépenses dans d’autres domaines, ce qui pourrait conduire à davantage d’austérité dans le secteur public ou à de nouvelles hausses d’impôts.

Qu’en est-il des taux d’intérêt pour les prêts hypothécaires?

les taux d’intérêt sont fixés par la Banque d’Angleterre (PENNSYLVANIE)

Le taux d’intérêt de base est fixé par la Banque d’Angleterre. Comme les coûts d’emprunt du gouvernement, le taux de base est proche de zéro depuis la crise financière de 2008 – bien qu’il ait légèrement augmenté pour atteindre 2,25 % au cours de la dernière année.

Mais dans le sillage du budget, on s’attend maintenant à ce que la Banque augmente ses taux encore plus radicalement.

Bien que les marchés ne fixent pas le taux, ils peuvent être utilisés pour le prédire – et les investisseurs s’attendent maintenant à ce que la Banque triple les taux d’intérêt à 6 % d’ici l’an prochain.

La Banque augmente les taux parce que son mandat, établi par le gouvernement, est de maintenir l’inflation à 2 % – et l’inflation est actuellement de 10 %. La Banque prend donc des mesures pour réduire l’inflation.

Des taux d’intérêt plus élevés signifient que moins de personnes peuvent se permettre d’emprunter de l’argent, ce qui signifie que moins de prêts sont accordés. Moins de prêts signifie moins d’argent dans l’économie et moins de demande de biens et de services, ce qui signifie que les hausses de prix sont contrôlées.

Mais ce processus fait mal. Des taux d’intérêt de 6 % signifieront que toute personne ayant un prêt hypothécaire variable ou de suivi verra une augmentation significative des paiements mensuels, tout comme toute personne dont le prêt hypothécaire fixe est sur le point d’être renouvelé.

Cela entraînera probablement des défauts de paiement et obligera les personnes à rendre leurs clés. Pour d’autres, cela signifiera un resserrement important de la ceinture. Les premiers acheteurs auront également du mal à obtenir un prêt hypothécaire.

Ailleurs dans le secteur privé, les entreprises auront également plus de mal à accéder à des prêts pour investir ou faire du commerce.

Tous ces changements peuvent avoir des répercussions importantes. Si la demande de logements se tarit, les prix des logements pourraient s’effondrer, comme ils l’ont fait en 2008. Si les factures mensuelles montent en flèche, la demande pourrait être retirée de l’économie et les entreprises pourraient devenir moins clientes, ce qui entraînerait une récession et des pertes d’emplois.

En résumé

Premier ministre Liz Truss (Dylan Martinez/PA) (fil de sonorisation)

Le gouvernement espère que ses réductions d’impôts laisseront aux gens un peu plus d’argent à dépenser et stimuleront la croissance économique.

Cependant, il existe un réel danger que les effets d’entraînement préjudiciables de ces coupes finissent par éclipser considérablement tout gain potentiel.

Certaines personnes plus riches peuvent gagner suffisamment pour que les réductions d’impôts aient plus d’argent à dépenser. Près des deux tiers des réductions d’impôts sur les particuliers dans le budget de vendredi vont au cinquième des ménages les plus riches, selon le groupe de réflexion de la Resolution Foundation.

Mais d’autres gagneront très peu et seront touchés par une inflation et des paiements hypothécaires plus élevés alors même que leur facture d’énergie explose déjà.

Quoi qu’il arrive, les marchés semblent certainement s’inquiéter des perspectives économiques du Royaume-Uni.