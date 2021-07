Comment le budget de 3 500 milliards de dollars des démocrates du Sénat s’attaque au changement climatique

Le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., et le président Joe Biden arrivent au Capitole des États-Unis pour un déjeuner démocrate au Sénat le 14 juillet 2021.

La résolution inclut la création d’un programme civil de corps climatique pour les jeunes, qui produirait plus d’emplois qui s’attaquent au changement climatique et aideraient à préserver la planète.

Les démocrates cherchent à adopter le projet de loi plus tard cet été lors d’un vote de ligne de parti. Si la résolution budgétaire est promulguée, ce serait la plus grande poussée législative de l’histoire des États-Unis pour lutter contre le changement climatique.

Un tel mandat a reçu un large soutien des militants écologistes et des scientifiques, qui disent qu’il est essentiel de respecter l’engagement du président de réduire de moitié les émissions de carbone au cours de la prochaine décennie et de mettre les États-Unis sur la bonne voie pour devenir neutres en carbone d’ici 2050.

Le plan comprend des incitations fiscales pour l’énergie propre et les véhicules électriques, ainsi que des investissements majeurs pour la transition de l’économie des combustibles fossiles vers des sources renouvelables telles que l’énergie éolienne et solaire.

Le plan, qui contient presque tous les éléments du plan présidentiel américain pour les familles – y compris le financement de la garde d’enfants, des congés payés et de l’éducation – intervient après que les propositions de Biden sur le climat ont été supprimées de l’accord bipartite sur les infrastructures lors des négociations avec les républicains du Sénat.

Le président Joe Biden et les démocrates du Sénat se sont engagés à faire avancer un cadre de résolution budgétaire de 3 500 milliards de dollars qui financerait une transition énergétique propre et des politiques de lutte contre le changement climatique.

Un financement est également proposé pour des projets d’intempérisation et d’électrification des bâtiments écoénergétiques, ainsi qu’un libellé sur la réduction du gaz méthane et les frais d’importation des pollueurs pour augmenter les revenus et accroître les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Les démocrates progressistes du Sénat ont jusqu’à présent salué l’inclusion de la politique climatique dans la résolution. Le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., président du comité du budget, a déclaré plus tôt cette semaine que l’accord lancera « le processus visant à ce que ce grand pays dirige le monde dans la transformation de notre système énergétique ».

Cependant, le sénateur Joe Manchin, DW.V., le démocrate modéré dont le soutien peut être critique dans l’adoption du projet de loi, a déclaré aux journalistes qu’il est « très, très perturbé » par les dispositions climatiques qui, selon lui, pourraient éliminer les combustibles fossiles.

« Je sais qu’ils ont la partie climatique ici, et cela m’inquiète », a déclaré Manchin, président de la commission sénatoriale de l’énergie et des ressources naturelles. Le démocrate n’a pas exclu son soutien à la résolution.

L’administrateur de l’EPA, Michael Regan, a déclaré mercredi que l’inclusion d’une norme d’énergie propre dans la résolution a reçu « une réponse très favorable de la part de nombreuses personnes des deux côtés de l’allée ».

« Il y a des choses là-dedans pour le peuple américain qui équivalent à des emplois, à une compétitivité mondiale, à une infrastructure solide et à une préparation au changement climatique », a déclaré Regan. a déclaré lors d’une interview sur NPR.

Le Congrès travaille sur la résolution en tandem avec le plan d’infrastructure bipartite de 1,2 billion de dollars, qui est toujours en cours de rédaction.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré qu’il souhaitait voter sur la résolution budgétaire et le projet de loi sur les infrastructures avant la suspension du Sénat en août.

— Christina Wilkie de CNBC a contribué à ce rapport.